Fußball heute Europa League: Wer überträgt Aston Villa – Nottingham im TV?

Aston Villa empfängt im Rückspiel des Europa-League-Halbfinales Nottingham Forest am Donnerstag, 07.05.2026, um 21:00 Uhr im Villa Park. In Deutschland läuft die Partie live bei RTL+, zusätzlich ist Servus TV als Anbieter gelistet. Im Hinspiel hatte Nottingham Forest mit 1:0 vorgelegt, nun geht es für beide Klubs um das Ticket für das Finale.

Übertragung, Rahmen und Ausgangslage

Das Duell zwischen Aston Villa und Nottingham Forest findet in der Europa League statt und ist als Halbfinale, Rückspiel angesetzt. Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht. Wer das Spiel verfolgen möchte, hat in Deutschland vor allem mit RTL+ eine Live-Option, während Servus TV ebenfalls als Sender genannt wird. Die Begegnung ist damit für Fans über verschiedene Wege zugänglich, der klare TV-Fokus liegt jedoch auf den beiden genannten Anbietern.

Europa League 2025/2026 - Halbfinale | | - 21:00 Aston Villa S S N N N - : - Nottingham Forest S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Auch sportlich ist der Abend hochbrisant. Unai Emery trifft mit Aston Villa auf den von Vítor Pereira betreuten Nottingham-Club. Zwei erfahrene Cheftrainer mit klaren taktischen Ideen stehen sich gegenüber und wollen ihre Mannschaften in das Endspiel führen. Dass das Hinspiel in Nottingham mit 1:0 an Forest ging, erhöht den Druck auf die Gastgeber zusätzlich.

Europa League Aston Villa - - Nottingham Forest Europa League SC Freiburg - - SC Braga

Form, Weg ins Halbfinale und direkter Vergleich

Aston Villa hat sich in diesem Wettbewerb stark präsentiert und die Ligaphase auf dem zweiten Platz beendet. In der K.o.-Phase setzte sich Villa zunächst gegen OSC Lille durch, gewann das Achtelfinale mit 1:0 auswärts und 2:0 im Rückspiel, ehe im Viertelfinale Bologna FC folgen musste. Dort gewann Aston Villa mit 3:1 auswärts und 4:0 im Rückspiel. Die Europa-League-Bilanz aus den letzten fünf Partien steht bei vier Siegen und einer Niederlage. Über alle Pflichtspiele der vergangenen fünf Begegnungen fällt die Bilanz mit zwei Siegen und drei Niederlagen allerdings gemischter aus. Das letzte Spiel in diesem Wettbewerb war das Halbfinal-Hinspiel am 30.04.2026, das Villa in Nottingham mit 0:1 verlor. Dazu kommt die jüngste Liga-Enttäuschung mit dem 1:2 gegen Tottenham Hotspur im eigenen Stadion.

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Nottingham Forest geht als Außenseiter, aber mit großem Selbstvertrauen ins Rückspiel. Der Weg in die K.o.-Phase führte über die Playoffs gegen Fenerbahçe. Danach schalteten die Reds im Achtelfinale FC Midtjylland und im Viertelfinale FC Porto aus. In der Europa League stehen aus den letzten fünf Partien drei Siege, ein Remis und eine Niederlage zu Buche. In allen Wettbewerben ist die aktuelle Form sogar noch eindrucksvoller, denn die letzten fünf Spiele wurden allesamt gewonnen. Zuletzt gelang ein 3:1-Auswärtserfolg bei Chelsea. Das 1:0 aus dem Hinspiel verschafft Forest nun eine knappe, aber wertvolle Ausgangsposition für den Auftritt im Villa Park.

Auch der direkte Vergleich spricht nicht klar für eine Seite. In den vergangenen fünf Duellen holten beide Teams jeweils zwei Siege, dazu kommt ein Unentschieden. Das jüngste Aufeinandertreffen war zugleich das Halbfinal-Hinspiel am 30.04.2026, das Nottingham Forest mit 1:0 gewann. Insgesamt verliefen die Partien zwischen diesen beiden Mannschaften meist eng und umkämpft.

Favoritenrolle und Wettmärkte

Bei den Buchmachern geht Aston Villa dennoch als leichter Favorit in dieses Rückspiel. Der Heimvorteil im Villa Park und die über die Saison konstante Gesamtleistung sprechen für die Mannschaft von Unai Emery. Nottingham Forest reist zwar mit sehr starker Form an, muss aber das 0:1 aus dem Hinspiel verteidigen und gleichzeitig die Balance zwischen Stabilität und Entlastung finden.

Die besten Quoten im Überblick lauten derzeit: Tipp 1, also Heimsieg Aston Villa, bei Merkur Bets mit 1.77. Das Unentschieden ist bei ADMIRALBET mit 4.00 gelistet. Für Tipp 2, den Auswärtssieg von Nottingham, nennt NEO.bet die Quote 4.70. Beim Markt „Beide Teams treffen“ liegt Bet365 mit „Ja“ zu 1.91 vorne, während Tipico für die Variante „Nein“ eine Quote von 1.97 anbietet.

Als Wettansätze werden vor allem zwei Optionen hervorgehoben. Erstens der Heimsieg von Aston Villa, weil die Gastgeber das Ergebnis drehen müssen, ihren Platz genau kennen und in den K.o.-Runden gegen Lille und Bologna offensiv überzeugten. Zweitens „Beide Mannschaften treffen, Ja“, weil Nottingham in der Schlussphase des Wettbewerbs immer wieder effizient konterte und auswärts gefährlich blieb, während Villa wegen des Rückstands offensiver werden muss und dadurch Räume öffnen könnte.

Die häufigsten Fragen zur Partie

Wer ist der Favorit bei Aston Villa gegen Nottingham Forest?

Aston Villa wird knapp favorisiert, vor allem wegen des Heimvorteils und der insgesamt höher eingeschätzten Kaderqualität über die Saison. Nottingham Forest ist nach Form und Hinspiel-Erfolg aber keineswegs chancenlos.

Wo gibt es die besten Quoten für das Spiel?

Die besten Einzelwerte unterscheiden sich je nach Markt. Für Tipp 1 liegt Merkur Bets vorne, für das Remis ADMIRALBET und für Tipp 2 NEO.bet. Bei „Beide Teams treffen“ bietet Bet365 die beste Quote, sodass sich ein Wettanbieter-Vergleich lohnen kann.

Wann und wo wird Aston Villa gegen Nottingham Forest übertragen?

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