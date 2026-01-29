Fußball heute Europa League live 2:2 Stuttgart kämpft um direkte Achtelfinal-Qualifikation

Die Ligaphase der UEFA Europa League steuert auf ihren Höhepunkt zu. Während der SC Freiburg vor dem letzten Spieltag auf dem besten Weg ist, sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren, benötigt der VfB Stuttgart einen Sieg, um die Play-offs zu umgehen. Die Buchmacher favorisieren Stuttgart klar in ihrem Duell gegen die Young Boys Bern, während Freiburg ein Unentschieden gegen OSC Lille reichen könnte.

VfB Stuttgart unter Druck gegen die Young Boys

Am Donnerstagabend um 21:00 Uhr (live auf NITRO) steht für den VfB Stuttgart ein entscheidendes Spiel an. Mit einer Quote von 1.33 geht das Team als klarer Favorit in die Begegnung gegen die Young Boys Bern (Quote 9.00). Ein Sieg ist für die Schwaben Pflicht, um den Umweg über die Play-offs zu vermeiden. Sollte das Spiel unentschieden enden, liegt die Quote bei 5.50.

SC Freiburg auf der Überholspur

Der SC Freiburg präsentiert sich in dieser Saison stark und liegt derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Ein Unentschieden gegen OSC Lille (Quote 3.60) würde den Breisgauern genügen, um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu sichern. Selbst bei einer Niederlage gegen die Franzosen (Quote 1.95) bleiben die Chancen auf das Weiterkommen intakt, was die positive Form der Freiburger unterstreicht.

Betis Sevilla und Fenerbahçe im Wettlauf um die Play-offs

Betis Sevilla, aktuell auf Platz acht, hat mit einer Quote von 1.63 gute Chancen, sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. In der Partie gegen Feyenoord Rotterdam (Quote 5.00), der ebenfalls um einen Play-off-Platz kämpft, gehen die Andalusier als Favoriten ins Rennen. Fenerbahçe Istanbul, unter der Leitung von Ex-Schalke-Coach Domenico Tedesco, steht hingegen mit nur elf Punkten auf dem 18. Platz und benötigt dringend einen Sieg gegen FCSB (Quote 5.75), um die Hoffnung auf die ersten acht Plätze aufrechtzuerhalten.

RB Salzburg kämpft um die letzten Chancen

Im österreichischen Duell benötigt RB Salzburg einen Sieg gegen Aston Villa, um die Chancen auf die Play-offs zu wahren. Mit einer Quote von 6.25 reisen die Mozartstädter als Außenseiter nach Birmingham. Aston Villa, die mit sieben Siegen in acht Spielen glänzen, haben eine Siegquote von 1.49. Sturm Graz hingegen hat keine Möglichkeit mehr, sich für die nächste Runde zu qualifizieren, könnte sich jedoch mit einem Sieg aus dem internationalen Wettbewerb verabschieden (Quote 2.80).