+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute: Europa League Play-offs drohen: VfB mit 0:2 gegen AS Roma

von

Der VfB Stuttgart steht nach der 0:2-Niederlage gegen die AS Roma am Donnerstagabend vor der Herausforderung, die Europa League Play-offs zu vermeiden. Cheftrainer Sebastian Hoeneß äußerte sich enttäuscht über die mangelnde Effizienz seiner Mannschaft, die trotz vielversprechender Chancen nicht punkten konnte. Nun müssen die Schwaben im letzten Gruppenspiel gegen die Young Boys Bern gewinnen und auf das Misslingen anderer Teams hoffen, um den direkten Einzug ins Achtelfinale noch zu realisieren.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Deniz Undav vom Vfb Stuttgart ein fall für den Bundestrainer? Foto AFP
Deniz Undav vom Vfb Stuttgart ein fall für den Bundestrainer? Foto AFP

Niederlage in Rom: Chancen nicht genutzt

Mit einem klaren 0:2 verabschiedeten sich die Stuttgarter aus der ewigen Stadt. Trainer Hoeneß machte deutlich, dass die Mannschaft sich an die eigene Nase fassen müsse: „Die Effizienz, die wir in der Liga haben, haben wir in Europa vermissen lassen.“ Dies war bereits die dritte Niederlage in der laufenden Europapokal-Saison, was die Situation für den VfB zunehmend prekär gestaltet. Trotz zahlreicher Großchancen, darunter zwei klare Möglichkeiten durch Deniz Undav und Ermedin Demirovic, blieb der Ausgleich aus.

Europa League 2025/2026 - Ligaphase | Spieltag 7
| Stadio Olimpico | 22.1.2026-21:00
AS Roma
S N S S S
2 : 0
0.73
xG
1.81
Endergebnis
VfB Stuttgart
S U S S U
N. Pisilli
40'
N. Pisilli
90'+3'
| Schiedsrichter: J. Brooks | Halbzeit: 1-0
Tore
Tor
N. Pisilli (Assist: M. Soulé)
40'
Tor
N. Pisilli (Assist: Paulo Dybala)
90'
+3
99
M. Svilar
87
D. Ghilardi
24
J. Ziółkowski
19
Zeki Çelik
12
Konstantinos Tsimikas
17
M. Koné
61
N. Pisilli
2
D. Rensch
7
L. Pellegrini
18
M. Soulé
11
Evan Ferguson
33
Alexander Nübel
3
R. Hendriks
24
J. Chabot
29
Finn Jeltsch
7
Maximilian Mittelstädt
30
Chema Andrés
16
A. Karazor
22
L. Assignon
10
Chris Führich
18
Jamie Leweling
26
Deniz Undav
field field

Play-off-Hoffnungen schwinden

Um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale noch zu erreichen, benötigen die Schwaben einen Sieg im entscheidenden Heimspiel gegen die Young Boys Bern. Aktuell belegt der VfB den 13. Tabellenplatz mit lediglich zwölf Punkten. Hoeneß betonte die Notwendigkeit, die nächsten Aufgaben mit voller Konzentration anzugehen und eine positive Leistung zu zeigen. „Wir müssen jetzt aufbauen und effizienter werden“, so der Übungsleiter weiter.

Pisilli trifft doppelt für die Roma

Die Niederlage wurde durch einen Doppelpack von Niccolo Pisilli besiegelt, der in der 40. und 90.+3 Minute traf. Während die Stuttgarter in der zweiten Halbzeit drängten, scheiterten sie wiederholt an der Roma-Abwehr und dem eigenen Unvermögen. Nationalspieler Jamie Leweling zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Wir hätten hier gewinnen können.“ Diese verpassten Chancen könnten nun entscheidend für den weiteren Verlauf der Europa League sein.

Hoeneß lobt seine Mannschaft

Trotz der Niederlage fand Hoeneß auch positive Worte für seine Spieler: „Die Jungs können stolz sein. Wir haben gegen einen guten Gegner in einer anspruchsvollen Atmosphäre ein ordentliches Spiel gemacht.“ Der Trainer sieht Potenzial, auf der gezeigten Leistung aufzubauen, betont jedoch die dringende Notwendigkeit, im Angriff effizienter zu agieren, um die nächsten Herausforderungen zu meistern.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++