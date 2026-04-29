Fußball heute Europa League: Freiburg vor historischer Chance & dem Einzug ins Finale

Der SC Freiburg will im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Braga am Donnerstag um 21.00 Uhr auf RTL einen Schritt in Richtung des ersten europäischen Titels der Vereinsgeschichte machen. In Portugal steht für die Breisgauer Teil eins einer historischen Mission an, das Rückspiel folgt in einer Woche im heimischen Schwarzwald. Gleichzeitig wächst im heißen Saisonendspurt die Sorge um die Kräfte. RTL zeigt das Spiel live im Free-TV.

Historische Chance in Braga

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Julian Schuster hatte das Ziel schon früh klar formuliert. „Wir haben immer gesagt, wir wollen im Frühjahr noch international spielen“, erinnerte der SC-Coach zuletzt an die ursprünglichen Ambitionen im Europapokal. Nun ist der Klub tatsächlich dort angekommen, wo er nie zuvor stand: Freiburg bestreitet erstmals überhaupt ein Halbfinale im Europacup. Lucas Höler sprach vor dem Duell mit dem Tabellenvierten der portugiesischen Liga von einem „absoluten Highlight“.

Europa League 2025/2026 - Halbfinale | | - 21:00 SC Braga S S U S N - : - SC Freiburg S S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Im Norden Portugals geht es für den Sport-Club darum, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu verschaffen und damit den Traum vom Endspiel am 20. Mai in Istanbul am Leben zu halten. „Wir können noch sehr, sehr viel erreichen, das wissen wir alle“, sagte Höler. „Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln und den Grundstein fürs Weiterkommen legen.“

Belastungsgrenze im Saisonendspurt

Die Euphorie trifft bei Freiburg jedoch auf eine Phase maximaler Beanspruchung. Das Team geht in die vierte Englische Woche in Serie, und bereits der Pokalfight am vergangenen Donnerstag in Stuttgart kostete enorme Substanz. Dort platzte der Finaltraum von Berlin durch das 1:2 nach Verlängerung auf bittere Weise. Am Wochenende setzte Schuster in Dortmund dann Matthias Ginter, Jordy Makengo, Johan Manzambi und Yuito Suzuki aus. Der Plan ging nicht auf, die Mannschaft kassierte ein deutliches 0:4.

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„Es ist unfassbar intensiv, was für ein Tempo wir Woche für Woche gehen“, bestätigte Igor Matanovic. Für Schuster wird die Steuerung der Belastung damit zum Balanceakt, zumal neben dem historischen Vorstoß in Europa auch in der Bundesliga noch viel auf dem Spiel steht. Der siebte Platz und damit die erneute Qualifikation für den Europacup sind weiter erreichbar.

Rückkehrer und starker Gegner

Immerhin kann der Chefcoach am Donnerstag voraussichtlich wieder auf Ginter, Makengo, Manzambi und Suzuki bauen. Das würde die Aussichten gegen Braga deutlich verbessern. Der Klub aus Portugal war 2011 Europa-League-Finalist und trägt in seinem Spiel auch die Handschrift von Pep Guardiola. Trainer Carlos Vicens arbeitete vier Jahre lang als Assistent des Startrainers bei Manchester City und übernahm Braga im vergangenen Sommer.

Schuster hofft nun, dass seine Profis die Strapazen der vergangenen Tage ebenso abgeschüttelt haben wie die Rückschläge. Schließlich soll der Freiburger Lauf Ende Mai noch einmal neue Höhe gewinnen, dann mit Kurs auf Istanbul.

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