Fußball heute RTL live heute: Wer überträgt SC Freiburg – Aston Villa im TV? Update 21 Uhr

RTL zeigt das Finale der UEFA Europa League 2025/26 in Deutschland live und exklusiv. Das Endspiel zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa steigt am 20. Mai 2026 um 21:00 Uhr MESZ im Free-TV bei RTL, parallel ist die Partie bei RTL+ im Stream zu sehen. RTL legt um 20:15 Uhr mit der TV-Übertragung los. Moderator wird Florian König zusammen mit Lothar Matthäus sein, der zusammen mit Kommentator Wolff auch das Spiel kommentieren wird. Die Aufstellungen gibt es hier.

Europa League SC Freiburg 0.22 xG 2.08 0 3 Aston Villa

Freiburgs großer Abend in Istanbul

Für den SC Freiburg ist es die bislang größte Bühne der Vereinsgeschichte. Am 20. Mai greift die Mannschaft erstmals in einem Endspiel eines europäischen Wettbewerbs nach dem Titel und will sich in Istanbul zur Nummer eins Europas krönen. Gegner Aston Villa reist ebenfalls mit besonderer Historie an, denn für die Engländer ist es das erste internationale Finale seit 1982.

Im Spiel geht es nicht nur um die Trophäe, sondern auch um das feste Ticket für die Champions League der kommenden Saison. Ab 20:15 Uhr begleitet RTL das Finale live mit Moderator Florian König, Experte und Co-Kommentator Lothar Matthäus, Kommentator Wolff Fuss sowie den Reportern Jana Wosnitza und Jonas Gerdes, wenn Freiburg vor tausenden mitgereisten Fans einen historischen Fußballabend erleben will.

Der Underdog fordert den Favoriten heraus

Der SC tritt als Außenseiter an und orientiert sich an Frankfurts europäischem Triumph. Matthias Ginter und Jochen Saier verfolgten Aston Villas 4:2-Sieg gegen Liverpool nur teilweise. Ginter sagte: „Ich habe nach der Halbzeit lieber ausgemacht“, und ergänzte: „Es war ja schon klar, dass sie der Favorit sind.“ Auch Sportvorstand Saier hatte „kein gutes Gefühl“ und schaltete früh ab: „Sie haben natürlich Top-Qualität.“

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Die Rollenverteilung ist eindeutig. Freiburg kann im Finale in Istanbul als erst zweiter deutscher Sieger seit der Umbenennung des Wettbewerbs 2009, zuvor UEFA-Cup, Geschichte schreiben. Ein Vorbild gibt es bereits, denn Eintracht Frankfurt gewann 2022.

Aston Villa von Unai Emery, vierfacher Europa-League-Sieger als Trainer, hat in dieser Saison rund 70 Millionen Euro investiert. Freiburg kam trotz eigener Rekordausgaben auf etwa 30 Millionen Euro. Der Marktwert des Villa-Kaders liegt bei mehr als 500 Millionen Euro, der der Freiburger knapp unter 200 Millionen. Saier betont dennoch, dass solche Unterschiede auf dem Platz relativiert werden können. „Es werden Kleinigkeiten und die Spielentwicklungen entscheidend sein“, sagt er und ergänzt selbstbewusst: „Wir freuen uns richtig drauf, und ich habe das Gefühl, wir sind bereit.“

Rückkehrer und taktische Optionen

Das 4:1 gegen den Champions-League-Qualifikanten Leipzig hat dem SC zusätzliches Selbstvertrauen gegeben. In dieser Partie fielen drei Treffer nach Standards, einem der großen Freiburger Stärken. Genau deshalb dürfte vor dem Finale auch Vincenzo Grifo zurückkehren, ebenso wie Lukas Kübler, der im Halbfinal-Rückspiel doppelt traf.

Für die Rolle hinter der Spitze dürfte Julian Schuster auf den defensivstarken Lucas Höler als Zehner setzen. Auf der Sechs bringt Johan Manzambi im Vergleich zu Nicolas Höfler mehr Dynamik mit und könnte deshalb in Istanbul den Vorzug erhalten.

Auch Conference League live bei RTL und NITRO

Das zweite europäische Endspiel folgt am 27. Mai live bei NITRO. In der UEFA Conference League treffen Crystal Palace und Rayo Vallecano aufeinander, zwei Vereine, die international bislang nur vereinzelt aufgetreten sind und nun vom ersten europäischen Titel ihrer Geschichte träumen. Beim Londoner Klub Crystal Palace hat Cheftrainer Oliver Glasner bereits die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte geprägt und im vergangenen Jahr mit dem FA Cup sowie dem FA Community Shield die ersten Trophäen überhaupt in den Süden Londons geholt. Ob ihm auf deutschem Boden die nächste Sensation gelingt, berichten Florian König, Lothar Matthäus, Kommentator Marco Hagemann und Reporterin Jessica Matyschok ab 20:15 Uhr live aus Leipzig.

Liveticker heute

20:09 Uhr Anpfiff Unai Emery könnte heute den dritten Titel in der EL als Coach holen. Dann hätte er den Titel mit Sevilla, Villareal und Aston Villa!



20:05 Uhr Die Aufstellungen heute Abend... sind da! Freiburg: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo – Matanovic. – Trainer: Schuster Aston Villa: Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelöf, Tielemans – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins. – Trainer: Emery Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich) Zuschauer: 37.500 (ausverkauft)

18:10 Uhr Choreografie Die Fanszene des SC Freiburg kann die Choreografie beim Europa-League-Finale in Istanbul nicht wie gewünscht umsetzen. Offenbar wird ihnen dabei auch die zugeloste Stadionseite zum Verhängnis. Bei einzelnen Elementen legten die Behörden ein Veto ein. „Grund hierfür sind behördliche Entscheidungen im von der UEFA ausgewählten Austragungsland sowie Einschränkungen üblicher fankultureller Stilmittel“, erklärte die SC-Fanszene, ohne weiter ins Detail zu gehen.

