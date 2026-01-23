+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Europa League Ergebnis: Freiburg schlägt Außenseiter Tel Aviv

Der SC Freiburg hat sich mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Maccabi Tel Aviv in eine vielversprechende Position für das Achtelfinale der Europa League gebracht. Trotz eines durchwachsenen Auftritts bleibt das Team von Julian Schuster auch im siebten Ligaspiel ungeschlagen. Igor Matanovic erzielte den entscheidenden Treffer in der 82. Minute und sicherte den Breisgauern damit wichtige Punkte im Rennen um die ersten acht Plätze.

Vincenzo Grifo vom SC Freiburg in der Uefa Europa League - Fußball heute RTL live: SC Freiburg gegen West Ham United Credit: Nderim Kaceli/LiveMedia
Freiburgs Arbeitssieg trotz Schwierigkeiten

In einem hochsensiblen Spiel, das von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen geprägt war, konnte der Sport-Club seine Dominanz nicht durchgehend ausspielen. Die Partie begann zäh, da Maccabi Tel Aviv mit vielen kleinen Fouls den Rhythmus der Freiburger störte. Die Breisgauer hatten zwar klare Ballbesitzverhältnisse, doch vor der Pause sprang nur eine Großchance heraus, als Matanovic einen Lupfer und einen Alleingang nicht erfolgreich abschloss.

Europa League 2025/2026 - Ligaphase | Spieltag 7
| Europa-Park Stadion | 22.1.2026-18:45
SC Freiburg
U S S N U
1 : 0
2.96
xG
0.17
Endergebnis
Maccabi Tel Aviv
N N N N N
I. Matanović
82'
| Schiedsrichter: M. Al-Hakim | Halbzeit: 0-0
Tore
Tor
I. Matanović (Assist: C. Günter)
82'
1
Noah Atubolu
30
C. Günter
37
M. Rosenfelder
28
M. Ginter
29
P. Treu
6
P. Osterhage
8
M. Eggestein
7
D. Scherhant
14
Yuito Suzuki
19
Jan-Niklas Beste
31
I. Matanović
90
R. Mishpati
4
H. Marinho dos Santos
13
R. Shlomo
41
I. Ben Hamo
3
R. Revivo
23
Ben Lederman
30
I. Noy
21
N. Ben Harush
11
S. Yehezkel
34
S. Farchi
42
D. Peretz
field field

Matanovic trifft spät und sichert drei Punkte

Nach dem Seitenwechsel blieb Freiburg die überlegene Mannschaft, jedoch litten sie unter Chancenwucher. Matthias Ginter scheiterte zunächst an Torhüter Roi Mishpati, bevor Matanovic den Nachschuss nur an die Unterkante der Latte setzte. Auch Derry Scherhant ließ eine weitere Möglichkeit ungenutzt, bis Matanovic schließlich in der 82. Minute per Kopf den erlösenden Treffer erzielte.

Schuster lobt Disziplin seines Teams

Nach dem Spiel äußerte sich Julian Schuster positiv über die Disziplin seiner Spieler: „Es war ein toller Arbeitssieg. Die Jungs haben die Vorgaben sehr gut umgesetzt.“ Diese Leistung könnte Freiburg helfen, die nächsten Spiele ohne den Druck der Play-offs zu bestreiten, da sie nun zwei Wochen Zeit für intensive Trainingslager haben.

Sicherheitslage beeinflusst Fanszenen

Die politische Situation trübte die Stimmung im Stadion, da Teile der aktiven Fanszene das Heimspiel boykottierten und andere erst nach Anpfiff ins Stadion gelangen konnten. Schuster betonte die Notwendigkeit dieser Sicherheitsmaßnahmen, appellierte jedoch an den Fokus auf das Sportliche: „Das gilt es zu akzeptieren. Unser Fokus muss auf dem Sportlichen sein.“ Diese Vorfälle verdeutlichen die Herausforderungen, mit denen der SC Freiburg momentan konfrontiert ist, während sie sich auf das letzte Gruppenspiel gegen OSC Lille vorbereiten.

