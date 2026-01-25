Fußball heute – Erneut nur Joker: Woltemade verliert mit Newcastle

Der deutsche Nationalspieler Nick Woltemade musste erneut als Joker für Newcastle United ran und erlebte einen herben Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze. Die Magpies verloren das Heimspiel gegen Aston Villa mit 0:2 und fielen nach einer Serie von vier ungeschlagenen Spielen im Ligabetrieb wieder in das Tabellenmittelfeld zurück. In dieser Partie konnten die Gastgeber keine Akzente setzen, während Villa bereits 13 Punkte Vorsprung hat und kaum noch einzuholen ist.

Woltemade kommt erneut von der Bank

Nick Woltemade wurde am Sonntag in der 62. Minute eingewechselt, nachdem er in fünf der letzten acht Pflichtspiele nur als Auswechselspieler auf dem Platz stand. Trotz seiner Bemühungen konnte er die Partie nicht mehr drehen. Die Unfähigkeit der Magpies, klare Chancen zu nutzen, führte letztlich zur Niederlage. Der deutsche Stürmer wartet nun seit mehr als einem Monat und insgesamt neun Partien auf einen Treffer.

Spiele mit wenig Toren

Im Spielverlauf hatte Newcastle United Schwierigkeiten, die Kontrolle zu übernehmen. Der Ballbesitz war zwar ausgeglichen, doch die Großchancen blieben aus. Aston Villa hingegen konnte durch Emiliano Buendia in der 19. Minute und Ollie Watkins in der 88. Minute zwei Tore erzielen. Diese Effizienz vor dem Tor war entscheidend für den Sieg der Gäste.

Tabellenstand nach der Niederlage

Mit dieser Niederlage rutschte Newcastle United im Tablellranking wieder ins Mittelfeld. Aston Villa, derzeit auf dem dritten Platz, hat sich mit dem Sieg von den Verfolgern abgesetzt und scheint auf dem besten Weg, einen der Spitzenplätze zu sichern. Der FC Chelsea, der nach einem 3:1-Sieg gegen Crystal Palace auf Rang vier steht, hat mit nur vier Punkten Abstand noch Chancen, die Magpies einzuholen.

Ausblick auf die kommenden Spiele

In den kommenden Wochen wird es für Newcastle entscheidend sein, sich zu stabilisieren und wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die nächsten Partien stehen an, und Woltemade sowie seine Mitspieler müssen ihre Leistung steigern, um die angestrebten Champions-League-Plätze zurückzuerobern.