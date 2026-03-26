Fußball heute Ergebnisse WM Playoffs – Italien, Polen, Dänemark, Türkei, Kosovo & Schweden weiter!

Italien, Polen, Dänemark, Türkei, Kosovo und Schweden haben sich in den WM‑Playoffs einen Schritt Richtung WM 2026 gesichert: Bei einem spannenden Abend auf den acht Plätzen ging es in den WM 2026 Playoffs um die vier letzten WM‑Plätze aus Europa. Sechs Spiele endeten in der regulären Zeit. Italien gewann zu Hause 2:0, Polen setzte sich mit 2:1 durch, die Türkei siegte knapp mit 1:0 gegen Rumänien. Dänemark gewann deutlich 4:0, Schweden war mit 3:1 erfolgreich, und der Kosovo träumt nach einem dramatischen 4:3 weiter von der WM 2026. Dabei entschieden individuelle Genauigkeiten, Umschaltmomente und Standards über die Halbfinals der Playoffs.

Fußball heute Ergebnisse: Wer hat die WM Playoffs gewonnen?

Fußball WM 2026 Playoffs – der Spielplan & Ergebnisse live

Weltmeisterschaften Quali Europa Türkei 1 0 Rumänien Weltmeisterschaften Quali Europa Dänemark 4 0 Mazedonien Weltmeisterschaften Quali Europa Polen 2 1 Albanien Weltmeisterschaften Quali Europa Wales 1 1 Bosnien & Herzegovina Weltmeisterschaften Quali Europa Italien 2 0 Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien 2 2 Irland Weltmeisterschaften Quali Europa Ukraine 1 3 Schweden Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei 3 4 Kosovo

Tschechien – Irland 4:3 i.E.

Wales – Bosnien-Herzegowina 2:4 i.E.

Italien – Nordirland

Nicht überragend in der ersten Halbzeit, legte Italien nach der Pause eine Schippe drauf und gewann verdient mit 2:0 durch Tore von Sandro Tonali und Moise Kean. Die Azzurri riskierten hinten nicht zu viel, kreierten aber nach dem Seitenwechsel Chancen; das Offensivtalent Pio Esposito hatte dabei einen spürbar positiven Einfluss. Italien reist nun am Dienstag in einem Entscheidungsspiel (20:45 CET) entweder nach Wales oder nach Bosnien und Herzegowina, um das Ticket für die WM‑Endrunde zu lösen. Das andere Halbfinale dieser Partie ging in Cardiff in die Verlängerung; das Entscheidungsspiel werden Sie live verfolgen können, und auch dieses Halbfinale bleibt weiter im Blick.

Dänemark – Nordmazedonien 4:0

Die Dänen dominierten erwartungsgemäß Ballbesitz und kontrollierten das Spiel von Beginn an. Nordmazedonien leistete in der ersten Halbzeit noch solide Widerstand, doch nachdem Mikkel Damsgaard das 1:0 erzielte, brach die Gegenwehr schnell zusammen. Gustav Isaksen traf zweimal binnen etwas mehr als einer Minute und entschied die Partie endgültig.

Mit einem Doppelpack von Gustav Isaksen, eingebettet zwischen dem souveränen Finish von Mikkel Damsgaard und einem Kopfballtor von Christian Nørgaard nach Ecke, sind Dänemark nun einen großen Schritt näher an ihrer siebten WM‑Teilnahme. Die Dänen erspielten sich durch Ballbesitz, Umschaltmomente und Standardsituationen die klare Führung.

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Slowakei – Kosovo 3:4

Obwohl die Slowakei in einem dramatischen Spiel zweimal in Führung lag, zieht der Kosovo in das Play‑off‑Finale ein. Eine brillante zweite Halbzeit des Kosovos führte zu einer schnellen 4:2‑Führung durch Tore von Florent Muslija und Kreshnik Hajrizi. David Strelec erzielte noch einen späten Ehrentreffer für die Slowakei, doch Kosovo hielt dem Druck stand und wird am Dienstag Türki̇ye empfangen, um sich einen Platz bei der WM‑Endrunde zu sichern.

Jubel beim Kosovo nach einer unglaublichen Nacht in Bratislava! Man lag zweimal zurück, doch ein herausragender zweiter Durchgang brachte das Weiterkommen. Für die Slowakei ist es dagegen große Enttäuschung: Trotz früher Führung reicht es nicht zum historischen Einzug in die zweite WM‑Teilnahme seit 2010.

Polen – Albanien 2:1

In Warschau wird es Polens Abend: Die Gastgeber fanden zunächst schwer in Rhythmus und gerieten durch ein Tor von Arbër Hoxha in Rückstand. Robert Lewandowski und Piotr Zieliński drehten die Partie jedoch und brachten Polen mit ihrem Einfluss zurück ins Spiel, sodass Albanien von der Chance auf die erste WM‑Teilnahme träumen muss. Polen steht nun einen Schritt vor dem Turnier und reist am Dienstag nach Solna, nachdem Viktor Gyökeres mit einem Dreierpack Schweden zu einem 3:1‑Sieg gegen die Ukraine geschossen hat.

Ukraine – Schweden 1:3

Viktor Gyökeres kam in diese europäischen Play‑offs mit dem Ziel, Schweden zur WM zu führen, und dominierte die Offensive seines Teams: Er erzielte drei Tore und gewann zudem einen Strafstoß, was die Partie gegen die Ukraine entschied. Die Gastgeber verabschieden sich dennoch erhobenen Hauptes: Mit Leidenschaft und Einsatzbereitschaft suchten sie stets die Antworten und wurden am Ende noch mit dem Debüttor des jungen Matvii Ponomarenko belohnt.

Serhiy Rebrov, Ukraine‑Trainer

Serhiy Rebrov, Ukraine coach: „Ich habe während des gesamten Spiels an mein Team geglaubt. Wir haben alles versucht und hatten Chancen zu treffen, aber ihr frühes Tor hat uns verletzt, ebenso wie in der zweiten Halbzeit. Wir haben das Spiel gut zu Ende gespielt, aber es reichte nicht. Viktor Gyökeres hat heute den Unterschied gemacht. Er hat seine Qualität gezeigt und bewiesen, dass er einer der besten Stürmer Europas ist.“

Türkei – Rumänien 1:0

Rumänien stellte tief und suchte die Defensive, während die Türkei lange Schwierigkeiten hatte, klare Chancen zu kreieren. Ein erstklassiger langer Pass von Arda Güler und der gut getimte Lauf von Ferdi Kadıoğlu brachen jedoch früh in der zweiten Halbzeit das Patt und führten zum 1:0. In der Folge entstanden Chancen auf beiden Seiten, doch keine Mannschaft konnte mehr treffen, sodass dieser Moment der außergewöhnlichen Qualität die Türkei dem WM‑Traum einen Schritt näherbrachte.

Spielausblick und Kapitänsstatement

Türki̇ye wird am Dienstag den Sieger des Halbfinals zwischen der Slowakei und dem Kosovo in der Play‑off‑Finale erwarten; das Endspiel findet am Dienstag, 31. März, statt. In diesem Spiel feierte Kapitän Hakan Çalhanoğlu sein 103. Länderspiel für die Türkei und zog damit in der ewigen Rangliste auf Platz drei vor.

Hakan Çalhanoğlu, Türki̇ye‑Kapitän: „Wir wussten, dass es ein hartes Spiel werden würde. [Mircea] Lucescu kennt uns gut und hat entsprechend vorbereitet. In der ersten Halbzeit hätten wir bessere Läufe hinter die Abwehr machen können. In der zweiten Halbzeit hat Ferdi [Kadıoğlu] mit einem Zuspiel in die Tiefe getroffen und es wurde 1:0. Ab dann war es unser Spiel.“