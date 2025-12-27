Fußball heute Ergebnisse: Senegal muss auf Achtelfinale des Afrika-Cup warten

Die senegalesische Fußball-Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Trotz einer klaren Überlegenheit reichte es gegen die DR Kongo nur zu einem 1:1-Unentschieden. Sadio Mané sicherte in der 69. Minute den Punkt für Senegal, nachdem Cedric Bakambu in der 61. Minute die Führung für die Kongolesen erzielte. Mit vier Zählern hat Senegal jedoch gute Chancen auf das Weiterkommen.

Senegal dominiert, doch fehlt der Sieg

Von Beginn an übernahm die Auswahl Senegals das Kommando auf dem Platz. Die Mannschaft, die in Köln durch Ismail Jakobs verstärkt wurde, zeigte ein starkes Aufbauspiel und kontrollierte die Partie. Bayern-Profi Nicolas Jackson, der im ersten Gruppenspiel gegen Botsuana glänzte, hatte in der 23. Minute die große Möglichkeit zur Führung, scheiterte jedoch nach einer präzisen Vorlage von Mané.

Tabelle Gruppe D

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Senegal S U > 2 1 1 0 4 1 3 4 2 Congo DR S U > 2 1 1 0 2 1 1 4 3 Benin N S > 2 1 0 1 1 1 0 3 4 Botswana N N > 2 0 0 2 0 4 -4 0 Africa Cup of Nations 2025

DR Kongo kontert clever

Die DR Kongo zeigte sich defensiv kompakt und kam im Verlauf des Spiels besser ins Spiel. In der 61. Minute nutzte Cedric Bakambu eine Unaufmerksamkeit in der senegalesischen Abwehr und verwandelte den Abpraller zur Führung für sein Team. Dieser Treffer setzte Senegal unter Druck, das dringend den Ausgleich benötigte.

Mané rettet einen Punkt für Senegal

In der 69. Minute war es dann Sadio Mané, der die Senegalesen mit einem präzisen Schuss zurück ins Spiel brachte. Der langjährige Liverpool-Star bewies einmal mehr seine Klasse und sorgte für den wichtigen Ausgleich. Mit diesem Punkt bleibt Senegal mit insgesamt vier Zählern auf dem zweiten Platz der Gruppe D und hat die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen.

Benin hält die Chancen aufrecht

Am frühen Nachmittag hatte die beninische Nationalmannschaft ihre Hoffnungen auf das Weiterkommen durch einen 1:0-Sieg gegen Botsuana gewahrt. Damit bleibt Benin mit drei Punkten im Rennen um den Einzug in die K.o.-Runde. Die kommenden Spiele werden entscheidend für alle beteiligten Teams sein, während Senegal bereits auf ein positives Ergebnis im nächsten Spiel hoffen kann.