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Fußball heute Ergebnisse: Schweden nur 2:2 gegen Griechenland

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Schwedens Fußball-Nationalmannschaft hat ihre WM 2026 Generalprobe verpatzt und reist mit einigen Sorgen nach Nordamerika. In Solna kamen die „Tre Kronor“ mit dem Dortmunder Daniel Svensson in der Startelf gegen die nicht qualifizierten Griechen nur zu einem 2:2 (0:1) und offenbarten dabei erneut mehrere Schwächen. Bereits am Montag hatte Schweden das skandinavische Duell in Norwegen mit 1:3 verloren.

Schwedens Mittelfeldspieler Yasin Ayari setzt sich im Testspiel gegen Griechenland gegen den Zugriff von Andreas Tetei durch. Die Partie fand am 4. Juni 2026 in der Strawberry Arena in Solna statt. Linnea Rheborg / Getty Images
Schwedens Mittelfeldspieler Yasin Ayari setzt sich im Testspiel gegen Griechenland gegen den Zugriff von Andreas Tetei durch. Die Partie fand am 4. Juni 2026 in der Strawberry Arena in Solna statt. Linnea Rheborg / Getty Images

Rückstand, Wende und späte Ernüchterung

Die Gäste gingen früh durch Konstantinos Tsimikas in Führung, der bereits in der 10. Minute zum 1:0 traf. Nach der Pause schlug Arsenal-Star Viktor Gyökeres in der 53. Minute zurück und stellte auf Ausgleich. Nach zahlreichen Wechseln in der Mitte der zweiten Halbzeit drehte der frühere Wiesbadener Gustaf Nilsson die Partie in der 69. Minute zunächst zugunsten der Schweden.

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Die Freude hielt jedoch nicht lange. Tief in der Nachspielzeit sorgte der ehemalige Bochumer Georgios Masouras in der 90.+5 Minute doch noch für das 2:2 und nahm den Gastgebern den Sieg wieder aus der Hand.

Länderspiele 2026
| 4.6.2026-19:00
Schweden
N U S S N
2 : 2
Endergebnis
Griechenland
N N S U U
Viktor Gyökeres
53'
G. Nilsson
69'
Konstantinos Tsimikas
10'
Giorgos Masouras
90'+5'
| Schiedsrichter: A. Wyn Jones | Halbzeit: 0-1
Tore
10'
Tor
Konstantinos Tsimikas (Assist: C. Tzolis)
Tor
Viktor Gyökeres
53'
Tor
G. Nilsson (Assist: T. Ali)
69'
90'
+5
Tor
Giorgos Masouras (Assist: C. Kostoulas)
23
Kristoffer Nordfeldt
8
D. Svensson
4
I. Hien
2
Gustaf Lagerbielke
5
Gabriel Gudmundsson
18
Yasin Ayari
19
M. Svanberg
21
A. Bernhardsson
10
B. Nygren
17
Viktor Gyökeres
9
A. Isak
12
K. Tzolakis
3
Konstantinos Koulierakis
4
K. Mavropanos
5
Panagiotis Retsos
21
Konstantinos Tsimikas
20
C. Zafeiris
6
Dimitrios Kourbelis
15
Lazaros Rota
10
C. Tzolis
16
Andrews Tetteh
14
Vangelis Pavlidis
field field

Blick auf die WM in Nordamerika

Für Schweden geht es nun mit einer durchwachsenen Bilanz Richtung WM in Nordamerika. Das Team, das 1994 in den USA sensationell Dritter wurde, trifft am 14. Juni Ortszeit in Guadalajara in Mexiko zum Auftakt auf Tunesien. Weitere Gegner in der Vorrunde sind die Niederlande und Japan.

Die Schweden hatten in der regulären WM-Qualifikation kein Spiel gewonnen, holten sich das Ticket anschließend aber doch noch über die Playoffs.

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