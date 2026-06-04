Fußball heute Ergebnisse: Schweden nur 2:2 gegen Griechenland

Schwedens Fußball-Nationalmannschaft hat ihre WM 2026 Generalprobe verpatzt und reist mit einigen Sorgen nach Nordamerika. In Solna kamen die „Tre Kronor“ mit dem Dortmunder Daniel Svensson in der Startelf gegen die nicht qualifizierten Griechen nur zu einem 2:2 (0:1) und offenbarten dabei erneut mehrere Schwächen. Bereits am Montag hatte Schweden das skandinavische Duell in Norwegen mit 1:3 verloren.

Rückstand, Wende und späte Ernüchterung

Die Gäste gingen früh durch Konstantinos Tsimikas in Führung, der bereits in der 10. Minute zum 1:0 traf. Nach der Pause schlug Arsenal-Star Viktor Gyökeres in der 53. Minute zurück und stellte auf Ausgleich. Nach zahlreichen Wechseln in der Mitte der zweiten Halbzeit drehte der frühere Wiesbadener Gustaf Nilsson die Partie in der 69. Minute zunächst zugunsten der Schweden.

Die Freude hielt jedoch nicht lange. Tief in der Nachspielzeit sorgte der ehemalige Bochumer Georgios Masouras in der 90.+5 Minute doch noch für das 2:2 und nahm den Gastgebern den Sieg wieder aus der Hand.

Länderspiele 2026 | - 19:00 Schweden N U S S N 2 : 2 Endergebnis Griechenland N N S U U Viktor Gyökeres 53' G. Nilsson 69' Konstantinos Tsimikas 10' Giorgos Masouras 90'+5' Tore 10' Tor Konstantinos Tsimikas Assist: C. Tzolis) Tor Viktor Gyökeres 53' Tor G. Nilsson Assist : T. Ali) 69' 90' +5 Tor Giorgos Masouras Assist: C. Kostoulas) 23 Kristoffer Nordfeldt 8 D. Svensson 4 I. Hien 2 Gustaf Lagerbielke 5 Gabriel Gudmundsson 18 Yasin Ayari 19 M. Svanberg 21 A. Bernhardsson 10 B. Nygren 17 Viktor Gyökeres 9 A. Isak 12 K. Tzolakis 3 Konstantinos Koulierakis 4 K. Mavropanos 5 Panagiotis Retsos 21 Konstantinos Tsimikas 20 C. Zafeiris 6 Dimitrios Kourbelis 15 Lazaros Rota 10 C. Tzolis 16 Andrews Tetteh 14 Vangelis Pavlidis

Blick auf die WM in Nordamerika

Für Schweden geht es nun mit einer durchwachsenen Bilanz Richtung WM in Nordamerika. Das Team, das 1994 in den USA sensationell Dritter wurde, trifft am 14. Juni Ortszeit in Guadalajara in Mexiko zum Auftakt auf Tunesien. Weitere Gegner in der Vorrunde sind die Niederlande und Japan.

Die Schweden hatten in der regulären WM-Qualifikation kein Spiel gewonnen, holten sich das Ticket anschließend aber doch noch über die Playoffs.