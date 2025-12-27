Fußball heute Ergebnisse – Remis gegen Mali: Gastgeber Marokko noch nicht weiter

Marokko hat beim Afrika-Cup den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Ohne den verletzten Star Achraf Hakimi mussten sich die Nordafrikaner in Rabat mit einem 1:1-Unentschieden gegen Mali zufrieden geben. Trotz einer Führung zur Halbzeit bleibt Marokko jedoch Tabellenführer in Gruppe A. Das Duell war geprägt von spannenden Szenen und mehreren Großchancen.

Marokko ohne Hakimi: Ein großer Verlust

Der Ausfall von Achraf Hakimi, der nach einer Knöchelverletzung aus dem Champions-League-Duell gegen Bayern München nicht einsatzfähig ist, stellte eine erhebliche Schwächung für die marokkanische Nationalmannschaft dar. Der Mitfavorit auf den Titel konnte seine Dominanz nicht voll ausspielen, obwohl man die erste Halbzeit mit 1:0 durch einen Handelfmeter von Brahim Diaz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für sich entscheiden konnte.

Tabelle der Gruppe A

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Marokko S U > 2 1 1 0 3 1 2 4 2 Mali U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 3 Zambia U U > 2 0 2 0 1 1 0 2 4 Komoren N U > 2 0 1 1 0 2 -2 1 Africa Cup of Nations 2025

Mali gleicht durch Elfmeter aus

Im Verlauf der zweiten Halbzeit gab es ein umkämpftes Duell, in dem Mali durch einen weiteren Elfmeter, verwandelt von Lassine Sinayoko, den Ausgleich erzielte. Dieser Treffer fiel in der 64. Minute und sorgte für zusätzliche Spannung bis zur Schlussphase. Beide Teams hatten mehrere Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen, doch die Chancen blieben ungenutzt, was das Spiel in der Schlussphase offen hielt.

Bundesliga-Profi kommt zum Einsatz

In der Schlussphase des Spiels wurden die Bundesliga-Akteure Bilal El Khannouss vom VfB Stuttgart und Eliesse Ben Seghir von Bayer Leverkusen eingewechselt, um frischen Wind ins Spiel zu bringen. Trotz des deutlichen Chancenplus gelang es Marokko nicht, den entscheidenden Treffer zu markieren und die drei Punkte zu sichern. Dies könnte sich in der nächsten Partie gegen Sambia als entscheidend erweisen.

Ägypten sichert sich vorzeitiges Weiterkommen

Im anderen Spiel der Gruppe A trennten sich Sambia und die Komoren mit 0:0, was die Situation für Marokko komplizierter macht. Mali und Sambia liegen nun zwei Punkte hinter den Nordafrikanern, während die Komoren mit einem Zähler auf dem letzten Platz verweilen. Am Nachmittag hatte Ägypten, angeführt von Liverpool-Star Mohamed Salah, mit einem 1:0-Sieg gegen Südafrika bereits das vorzeitige Weiterkommen perfekt gemacht, wobei Salah den entscheidenden Treffer per Foulelfmeter erzielte.