Fußball heute Ergebnisse: RB Leipzig in der Champions League – St. Pauli zittert

RB Leipzig hat sich das Ticket für die Champions League gesichert und zugleich die Abstiegsangst des FC St. Pauli weiter verschärft. Beim 2:1 im letzten Saisonheimspiel kehren die Sachsen nach einjähriger Europapokal-Pause in die Königsklasse zurück, während die Hamburger vor dem Finale gegen den VfL Wolfsburg um den Verbleib in der Liga bangen müssen.

Leipzig tut sich lange schwer

Vor dem Anpfiff herrschte in der Arena kurzzeitig Stille. Mit einer Schweigeminute gedachten beide Teams der Opfer der Amokfahrt in Leipzig vom vergangenen Montag, RB lief zudem mit Trauerflor auf. Vor der Leipziger Kurve hing ein Banner mit der Aufschrift „Leipzig steht zusammen – in jeder noch so dunklen Stunde!“

Sportlich übernahm RB zwar früh die Kontrolle, kam aber zunächst kaum zu klaren Chancen. Vor den Augen von Red-Bull-Fußballboss Jürgen Klopp und Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick, der vor zehn Jahren Leipzigs Aufstiegstrainer in die Bundesliga war, fand die Mannschaft kaum Lücken in der Hamburger Abwehr. Hohe Zuspiele ins letzte Drittel blieben wirkungslos, die Abstimmung fehlte.

In den Zweikämpfen präsentierten sich die Sachsen dagegen stabil und setzten St. Pauli mit starkem Pressing unter Druck. Die Gäste kamen dadurch offensiv lange nicht richtig zur Geltung, während Leipziger Ungenauigkeiten im Aufbau immer wieder Konter ermöglichten. Einen Freistoß aus einem solchen Gegenstoß setzte Eric Smith in der 21. Minute aus 20 Metern knapp vorbei.

Wenig später verpasste Martijn Kaars die Führung für St. Pauli leichtfertig, als er in der 34. Minute frei im Strafraum auftauchte, aber nur die Latte traf. Leipzig blieb im Angriff bis dahin blass, viele Pässe landeten beim Gegner, Yan Diomande und Co. verzettelten sich in den Einzelaktionen.

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Schlager und Orban bringen RB auf Kurs

Die Erlösung kam schließlich nach einer Ecke. Xaver Schlager, der RB im Sommer verlassen wird, reagierte im Strafraum am schnellsten und traf in der 45. Minute zur Führung. Mit mehr Sicherheit starteten die Leipziger in den zweiten Durchgang und legten rasch nach.

Erst scheiterte Assan Ouédraogo in der 54. Minute am Pfosten, wenig später köpfte Abwehrchef Willi Orban nach der nächsten Ecke zum 2:0 ein. Danach spielte Leipzig weiter nach vorne, während St. Pauli in erster Linie defensiv gefordert war.

Erst Abdoulie Ceesay brachte die Hamburger in der 86. Minute noch einmal heran und sorgte für eine spannende Schlussphase. Für St. Pauli bleibt die Lage damit angespannt, auch wenn die Rettung in die Relegation beim Saisonfinale gegen Wolfsburg weiterhin möglich ist.