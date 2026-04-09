Fußball heute Ergebnisse – PSG zu stark für Reds: Liverpool droht Aus

Der FC Liverpool mit Florian Wirtz steht nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League unter Druck. Die Reds verloren beim Titelverteidiger Paris Saint-Germain verdient mit 0:2 (0:1) und müssen im Rückspiel am kommenden Dienstag deutlich zulegen, um das Weiterkommen noch zu schaffen.

PSG dominiert den Favoriten

Für die Führung der Gastgeber sorgte in der 11. Minute ein abgefälschter Schuss von Désiré Doué. Danach kontrollierten die überlegenen Franzosen das Geschehen immer wieder, während Liverpool mit den quirligen Offensivkräften um Weltfußballer Ousmane Dembélé große Probleme bekam. Bereits mit einer defensiven Fünferkette versucht, geriet das Team von Arne Slot früh unter Druck.

Slot, der nach dem schmerzhaften 0:4 im FA Cup bei Manchester City ohnehin zunehmend unter Beobachtung steht, ließ Topstar Mohamed Salah zunächst auf der Bank. Auch das änderte wenig am Bild: Paris blieb klar tonangebend und stellte den englischen Traditionsklub vor große Aufgaben.

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Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 FC Liverpool N U S N N - : - Paris Saint Germain (PSG) S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Entscheidung nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb PSG gefährlich. Dembélé verpasste zunächst die große Chance auf das zweite Tor in der 53. Minute, wenig später machte es Chwitscha Kwarazchelia in der 65. Minute besser und erhöhte für die Pariser auf 2:0. Liverpool kam offensiv kaum zur Entfaltung.

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In der 72. Minute drohte den Gästen sogar noch ein weiterer Rückschlag: Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez nahm nach Ansicht der Videobilder einen Foulelfmeter für das Team von Luis Enrique wieder zurück. Ein 0:3 blieb Liverpool damit erspart.

Rückspiel mit großer Hypothek

Schon in der vergangenen Saison waren die Reds in der Runde der letzten 16 an PSG gescheitert. Damals gewann Liverpool in Frankreich zwar mit 1:0, doch nach dem 0:1 an der Anfield Road setzte sich Paris im Elfmeterschießen mit 4:1 durch. Sollte Liverpool diesmal erneut ausscheiden, würde PSG im Halbfinale auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid treffen, dessen Hinspiel 2:1 endete.