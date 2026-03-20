Fußball heute Ergebnisse: Leipzig überrollt Hoffenheim im Kampf um die Königsklasse

RB Leipzig setzte ein deutliches Zeichen im Rennen um die Champions-League-Plätze und fertigte den direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim mit 5:0 ab. Doppeltorschützen Brajan Gruda und Christoph Baumgartner sowie ein später Treffer von Benjamin Henrichs sorgten für das Offensivspektakel. Durch den klaren Sieg zogen die Sachsen zumindest vorübergehend mit Hoffenheim und dem VfB Stuttgart punktemäßig gleich und kletterten auf Rang drei, maßgeblich dank der verbesserten Tordifferenz. Das Ergebnis festigt Leipzigs Ansprüche im Kampf um die Königsklasse und setzt Hoffenheim weiter unter Druck.

Dominanter Spielverlauf und frühe Entscheidung

Der Spielverlauf kippte bereits in der ersten halben Stunde zugunsten der Gäste aus Sachsen: Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase nutzte Leipzig seine Chancen extrem effizient und stellte schnell klare Verhältnisse her. Ein gefährlicher Pass von Nicolas Seiwald über Romulo leitete das 1:0 durch Brajan Gruda (17.) ein, wenig später traf Christoph Baumgartner per Kopf nach einer präzisen Flanke von Kapitän David Raum (21.). Noch vor der Pause erhöhten Baumgartner per Volley (30.) und Gruda nach Vorarbeit von Yan Diomande (44.), sodass Leipzig das Spiel durch ein konsequentes Offensivspiel längst entschieden hatte.

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Aufstellungen RB Leipzig – Hoffenheim

So spielen die beiden Teams:

Leipzig: Vandevoordt – Baku, Orban, Lukeba, Raum – Seiwald, Schlager, Baumgartner – Diomande, Romulo, Gruda. – Trainer: Werner

Hoffenheim: Baumann – Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo – Prömel, Burger – Prass, Touré – Lemperle, Asllani. – Trainer: Ilzer

Torschützen, Assists und wichtige Paraden

Brajan Gruda und Christoph Baumgartner avancierten zu den prägenden Figuren des Spiels: Gruda traf in der 17. und 44. Minute, Baumgartner in der 21. und 30. Minute und erzielte damit sein zwölftes Saisontor. Entscheidend waren die Vorbereitungen durch Nicolas Seiwald, David Raum und Yan Diomande, die Leipzigs Angriffe sauber strukturierten und in Tore umwandelten. Hoffenheim blieb offensiv nahezu harmlos, die einzige nennenswerte Chance in der zweiten Halbzeit vereitelte Maarten Vandevoordt mit einer Parade gegen einen Distanzschuss von Grischa Prömel (53.). Zwei Minuten nach seiner Einwechslung setzte Benjamin Henrichs (78.) den Schlusspunkt und schraubte die Tordifferenz weiter nach oben.

Auswirkungen auf Tabelle und Königsklasse

Der deutliche Erfolg hat unmittelbare Auswirkungen auf das Rennen um die Champions-League-Plätze: Leipzig zog zumindest über Nacht mit TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart punktgleich und steht vorübergehend auf Rang drei der Bundesliga. Entscheidend für die vorläufige Rangordnung ist die deutlich verbesserte Tordifferenz der Sachsen, die Hoffenheim damit vorerst aus den Top vier verdrängt. Gleichzeitig setzt die Pleite die Kraichgauer weiter unter Druck: Die Negativserie hält an, und Hoffenheim wartet länger auf einen Sieg als jeder andere Verein in der Liga; der einzige Auswärtserfolg in Leipzig datiert vom 31. Spieltag 2017/18 (5:2).

Werner zur Effizienz und die Spielintention

Trainer Ole Werner hatte vor der Partie die fehlende Effizienz seiner Mannschaft kritisiert und erklärt, es sei „einfach ärgerlich, dass wir in der Effizienz in letzter Zeit viel liegen gelassen haben“. In dieser Begegnung konnte Werner diese Klage nicht aufrechterhalten: Leipzig zeigte ein hohes Maß an Zielstrebigkeit im letzten Drittel und verwertete die Chancen konsequent. Die Kombination aus schneller Ballzirkulation, präzisen Flanken und kaltschnäuziger Verwertung machte das Spiel zu einem offensiven Musterbeispiel und unterstrich Leipzigs Anspruch im Kampf um die Königsklasse.