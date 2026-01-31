Fußball heute Ergebnisse: Kramaric-Doppelpack: Hoffenheim mit Rückenwind zu den Bayern

Die TSG Hoffenheim bleibt auf Kurs zur Champions League! Mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Union Berlin am 20. Spieltag der Bundesliga feierte die Mannschaft ihren fünften Sieg in Folge in der Bundesliga. Andrej Kramaric glänzte mit einem Doppelpack und stellte einen weiteren Rekord auf. Jetzt wartet das Topspiel in München auf die Kraichgauer.

Kramaric führt Hoffenheim zum Sieg

Andrej Kramaric war der entscheidende Mann auf dem Platz, als die TSG Hoffenheim gegen Union Berlin triumphierte. Der Kroate erzielte zunächst per Foulelfmeter in der 42. Minute und baute seine Führung mit einem Kopfballtreffer in der 45. Minute weiter aus. Mit nun 134 Bundesliga-Toren überholte er Giovane Elber und steht nun auf dem dritten Platz der besten ausländischen Torschützen der Liga. Nur Claudio Pizarro und Robert Lewandowski haben mehr Tore erzielt.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 20 | PreZero Arena | - 15:30 TSG 1899 Hoffenheim U S S S S 3 : 1 1.22 xG 1.56 Endergebnis 1. FC Union Berlin S U U U N A. Kramarić 42' A. Kramarić 45' Diogo Leite 47' R. Khedira 68' Tore Elfmetertor A. Kramarić 42' Tor A. Kramarić Assist : Bazoumana Touré) 45' Eigentor Diogo Leite 47' 68' Tor R. Khedira 1 Oliver Baumann 21 A. Hajdari 5 O. Kabak 2 R. Hranáč 34 V. Coufal 6 G. Prömel 7 L. Avdullahu 27 A. Kramarić 29 Bazoumana Touré 11 F. Asllani 19 T. Lemperle 1 F. Rønnow 4 Diogo Leite 14 Leopold Querfeld 5 D. Doekhi 34 S. Nsoki 6 A. Kemlein 8 R. Khedira 19 J. Haberer 11 Jeong Woo-Yeong 7 O. Burke 23 A. Ilić

Union Berlin bleibt ohne Sieg

Union Berlin hingegen bleibt im Tief. Das Team konnte auch im Jahr 2026 noch keinen Sieg verbuchen und bleibt mit drei Unentschieden und zwei Niederlagen in einer Krise. Kapitän Rani Khedira erzielte zwar in der 71. Minute das Ehrentor, doch das war zu wenig, um den Rückstand zu verkürzen. Die Berliner zeigten sich im Spielverlauf oft harmlos und konnten Hoffenheims defensive Stabilität nicht wirklich in Gefahr bringen.

Rekord für Hoffenheim unter Nagelsmann

Mit dem siebten Heimsieg in Folge stellte Hoffenheim ihre Klub-Bestmarke aus dem Jahr 2017 ein, als Julian Nagelsmann noch als Übungsleiter an der Seitenlinie stand. Diese beeindruckende Serie gibt den Kraichgauern viel Selbstvertrauen für die kommenden Herausforderungen, insbesondere das bevorstehende Duell gegen die Bayern.

Spielverlauf und spannende Momente

Das Spiel begann turbulent, als Hoffenheims Torwart Oliver Baumann in der 7. Minute einen Abspielfehler im eigenen Strafraum machte, der beinahe zur Führung für die Gäste führte. Khedira hatte die Chance, doch Baumann konnte sich mit einer starken Parade rehabilitieren. In der ersten Halbzeit tat sich Hoffenheim schwer, Torchancen zu kreieren, doch der Elfmeter und Kramarics Kopfball brachten die Wende.