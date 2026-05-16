Fußball heute Ergebnisse: Kane mit Dreierpack: Bayern feiern gelungenen Abschluss

Der FC Bayern hat die Bundesliga mit einem klaren Heimsieg und viel Rückenwind Richtung Pokalfinale abgeschlossen. Gegen den 1. FC Köln setzte sich der Meister am letzten Spieltag mit 5:1 (3:1) durch, Harry Kane glänzte dabei mit einem Dreierpack. Für die Mannschaft von Vincent Kompany war es ein perfekter Auftakt in die Meisterfeierlichkeiten.

Kane trifft früh und legt den Grundstein

Die Münchner bestimmten von Beginn an den Rhythmus und gingen durch Kane in der 10. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte der Engländer per Freistoß auf 2:0. Köln kam zwar durch Said El Mala in der 18. Minute zum Anschluss, doch wenig später stellte Tom Bischof in der 22. Minute den alten Abstand wieder her.

In einer Partie mit feierlichem Rahmen legte Bayern nach der Pause vor allem kontrolliert nach. Kane machte in der 69. Minute alles klar und erzielte bereits seinen 36. Saisontreffer in der Liga. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nicolas Jackson in der 83. Minute.

Meisterfeier, Abschiede und Blick nach Berlin

Mit 122 Saisontoren beendeten die Münchner die Spielzeit auf beeindruckende Weise. Dazu kamen 89 Punkte, die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte. Einzig das 1:2 im Heimspiel gegen den FC Augsburg Ende Januar blieb als Makel in einer ansonsten nahezu makellosen Runde.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Vor dem Anpfiff blickte der Rekordmeister noch einmal zurück. Die Champions-League-Sieger von 2001 um Oliver Kahn und Stefan Effenberg wurden 25 Jahre nach ihrem Triumph auf dem Rasen geehrt, anschließend verabschiedete der Verein Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Jackson offiziell. Für Goretzka, der in seinem letzten Heimspiel nach acht Jahren in München in der Startelf stand, gab es Sprechchöre von den Rängen und Standing Ovations, als er nach 82 Minuten ausgewechselt wurde.

Banner, Pfostenpech und die letzten Details

In der Südkurve hing vor dem Spiel ein Banner mit der Botschaft: „Danke für die geile Saison! Gemeinsam holen wir den Pokal!“ Nach der Übergabe der Meisterschale in der Allianz Arena stand am Samstagabend noch eine interne Party am Nockherberg an, am Sonntag folgt für Manuel Neuer und Co. die Präsentation vor den Fans am Marienplatz. Schon jetzt richtet sich der Blick jedoch auf den 23. Mai und das Pokalfinale im Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart.

Auch sportlich blieb Bayern klar überlegen. Neuer, über dessen Comeback in der Nationalmannschaft nach seiner Vertragsverlängerung beim Rekordmeister mehr denn je spekuliert wird, war lange kaum gefordert. Jamal Musiala traf in der 40. Minute nur den Pfosten, Lennart Karl scheiterte in der 53. Minute ebenfalls am Aluminium. Zuvor hatte eine Flanke von Karl Kane per Direktabnahme zum 1:0 vorbereitet, El Mala sorgte zwischenzeitlich für den Kölner Ehrentreffer, während die Bayern nach der Pause spürbar einen Gang zurückschalteten.