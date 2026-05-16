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Fußball heute Ergebnisse: Kane mit Dreierpack: Bayern feiern gelungenen Abschluss

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Der FC Bayern hat die Bundesliga mit einem klaren Heimsieg und viel Rückenwind Richtung Pokalfinale abgeschlossen. Gegen den 1. FC Köln setzte sich der Meister am letzten Spieltag mit 5:1 (3:1) durch, Harry Kane glänzte dabei mit einem Dreierpack. Für die Mannschaft von Vincent Kompany war es ein perfekter Auftakt in die Meisterfeierlichkeiten.

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Harry Kane vom FC Bayern München bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gemeinsam mit seinen Teamkollegen Jamal Musiala und Joshua Kimmich. Die Szene entstand beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln in der Allianz Arena in München, Mai 2026. Jan Hetfleisch / Getty Images
Harry Kane vom FC Bayern München bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gemeinsam mit seinen Teamkollegen Jamal Musiala und Joshua Kimmich. Die Szene entstand beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln in der Allianz Arena in München, Mai 2026. Jan Hetfleisch / Getty Images

Kane trifft früh und legt den Grundstein

Die Münchner bestimmten von Beginn an den Rhythmus und gingen durch Kane in der 10. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte der Engländer per Freistoß auf 2:0. Köln kam zwar durch Said El Mala in der 18. Minute zum Anschluss, doch wenig später stellte Tom Bischof in der 22. Minute den alten Abstand wieder her.

In einer Partie mit feierlichem Rahmen legte Bayern nach der Pause vor allem kontrolliert nach. Kane machte in der 69. Minute alles klar und erzielte bereits seinen 36. Saisontreffer in der Liga. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nicolas Jackson in der 83. Minute.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34
| Allianz Arena | 16.5.2026-15:30
FC Bayern München
S N U U S
5 : 1
2.72
xG
0.90
Endergebnis
1.FC Köln
S U N U N
Harry Kane
10'
Harry Kane
13'
Tom Bischof
22'
Harry Kane
69'
Nicolas Jackson
83'
Said El Mala
18'
| Schiedsrichter: D. Aytekin | Halbzeit: 3-1
1
Manuel Neuer
20
Tom Bischof
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
8
Leon Goretzka
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
42
Lennart Karl
9
Harry Kane
1
M. Schwäbe
32
Kristoffer Lund
39
Cenk Özkaçar
22
Jahmai Simpson-Pusey
2
Joel Schmied
28
S. Sebulonsen
17
A. Castro-Montes
6
E. Martel
16
J. Kamiński
13
Said El Mala
30
M. Bülter
field field
Tore
Tor
Harry Kane (Assist: Joshua Kimmich)
10'
Tor
Harry Kane (Assist: Joshua Kimmich)
13'
18'
Tor
Said El Mala
Tor
Tom Bischof (Assist: Lennart Karl)
22'
Tor
Harry Kane (Assist: Leon Goretzka)
69'
Tor
Nicolas Jackson (Assist: Luis Díaz)
83'

Meisterfeier, Abschiede und Blick nach Berlin

Mit 122 Saisontoren beendeten die Münchner die Spielzeit auf beeindruckende Weise. Dazu kamen 89 Punkte, die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte. Einzig das 1:2 im Heimspiel gegen den FC Augsburg Ende Januar blieb als Makel in einer ansonsten nahezu makellosen Runde.

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Vor dem Anpfiff blickte der Rekordmeister noch einmal zurück. Die Champions-League-Sieger von 2001 um Oliver Kahn und Stefan Effenberg wurden 25 Jahre nach ihrem Triumph auf dem Rasen geehrt, anschließend verabschiedete der Verein Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Jackson offiziell. Für Goretzka, der in seinem letzten Heimspiel nach acht Jahren in München in der Startelf stand, gab es Sprechchöre von den Rängen und Standing Ovations, als er nach 82 Minuten ausgewechselt wurde.

In der Südkurve hing vor dem Spiel ein Banner mit der Botschaft: „Danke für die geile Saison! Gemeinsam holen wir den Pokal!“ Nach der Übergabe der Meisterschale in der Allianz Arena stand am Samstagabend noch eine interne Party am Nockherberg an, am Sonntag folgt für Manuel Neuer und Co. die Präsentation vor den Fans am Marienplatz. Schon jetzt richtet sich der Blick jedoch auf den 23. Mai und das Pokalfinale im Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart.

Auch sportlich blieb Bayern klar überlegen. Neuer, über dessen Comeback in der Nationalmannschaft nach seiner Vertragsverlängerung beim Rekordmeister mehr denn je spekuliert wird, war lange kaum gefordert. Jamal Musiala traf in der 40. Minute nur den Pfosten, Lennart Karl scheiterte in der 53. Minute ebenfalls am Aluminium. Zuvor hatte eine Flanke von Karl Kane per Direktabnahme zum 1:0 vorbereitet, El Mala sorgte zwischenzeitlich für den Kölner Ehrentreffer, während die Bayern nach der Pause spürbar einen Gang zurückschalteten.

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