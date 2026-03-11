Fußball heute Ergebnisse: Hattrick Valverde: Real vor Duell mit Bayern – Bodö furios

Real Madrid ist nach einem fulminanten Auftritt dem Viertelfinale einen großen Schritt näher gekommen, Das Duell im Viertelfinale gegen Bayern wirkt damit deutlich offener für die Königlichen. Federico Valverde erzielte im einseitigen Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City einen Dreierpack (20., 27., 42.) und sorgte im Estadio Santiago Bernabéu für eine 3:0-Führung. Bayern München hatte zuvor schon furios 6:1 (3:0) bei Atalanta Bergamo gewonnen und stellt damit ebenfalls eine Dreingabe in Richtung Viertelfinale dar. Nördlich des Polarkreises setzte Außenseiter Bodö/Glimt sein Märchen fort und feierte auf heimischem Kunstrasen ein 3:0 gegen Sporting Lissabon.

Valverde mit Dreierpack: Real dominiert Manchester City

Federico Valverde prägte den Spielverlauf im Estadio Santiago Bernabéu mit einem Dreierpack und verschaffte Real Madrid eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche in England. Das Achtelfinal-Hinspiel verlief einseitig: Nach einem langen Ball von Torhüter Thibaut Courtois setzte Valverde seinen ersten Treffer, beim zweiten Kontakt rutschte City-Keeper Gianluigi Donnarumma ins Leere. Den zweiten Treffer bereitete Vinicius Junior vor, Valverde verwertete eine präzise Vorlage mit einem platzierten Schuss zum 2:0. Kurz vor der Pause vollendete er eine artistische Aktion nach einer Hereingabe von Brahim Diaz, hob den Ball über City-Verteidiger Marc Guéhi und traf per Volley zum 3:0. In Abwesenheit von Topstars wie Kylian Mbappé und Jude Bellingham prägte Valverde die Partie und schrieb sich mit seinem Hattrick in den Spielbericht; damit steht Real vor dem Duell mit Bayern in einer sehr starken Position.

Bayern furios: 6:1 in Bergamo

Die Partie des deutschen Rekordmeisters gegen Atalanta Bergamo endete klar und deutlich: Bayern München siegte am Dienstagabend mit 6:1 (3:0) und stellte damit ebenfalls eine hervorragende Ausgangslage im Wettbewerb zur Schau. Der deutliche Auswärtssieg lässt das bevorstehende Duell zwischen Real und Bayern noch attraktiver erscheinen, denn beide Teams präsentierten sich in Hinspielen mit hoher Durchschlagskraft. Der hohe Sieg der Bayern verdeutlicht die Offensivstärke des Teams und erhöht die Brisanz für das mögliche K.-o.-Duell im weiteren Verlauf der Champions-League-Planungen.

Bodö furios: Außenseiter siegt 3:0 gegen Sporting

Nördlich des Polarkreises setzte Bodö/Glimt sein Europa-Märchen fort und gewann auf heimischem Kunstrasen mit 3:0 (2:0) gegen Sporting Lissabon. Der Außenseiter, der in den Playoffs bereits Vorjahresfinalist Inter Mailand ausgeschaltet hatte, steht damit dicht vor dem Einzug ins Viertelfinale. Das deutliche Ergebnis auf dem Kunstrasen bestätigt Bodös Form und Kampfeswillen; im Viertelfinale könnte nun Bayer Leverkusen warten, nachdem die Werkself sich im Hinspiel gegen den FC Arsenal ein 1:1 erkämpft hatte. Die Partie von Bodö unterstreicht, wie sehr kleine Teams durch effektive Spielideen und Konterstärke in K.-o.-Duellen überraschen können.

Termine und Perspektive

Die Champions-League-Viertelfinals sind für den 7./8. und 14./15. April terminiert. Real Madrid hat sich durch das klare 3:0 eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel in England geschaffen, während Bayern mit dem 6:1-Erfolg gegen Atalanta ebenfalls als Favorit ins weitere Turnier blickt. Bodö/Glimt bleibt als überraschender Außenseiter eine faszinierende Größe im Wettbewerb und könnte dem K.-o.-Format durch seine Offensivleistungen weiter Erschütterungen zufügen.