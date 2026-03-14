Fußball heute Ergebnisse: FC Bayern erkämpft Punkt in Leverkusen

Der Rekordmeister rettete sich in der BayArena mit großem Kampfgeist ein 1:1 und verhinderte so die erste Auswärtsniederlage der Saison. Bayer Leverkusen ging früh durch Aleix García (6.) in Führung, musste sich aber mit einem Punkt begnügen, nachdem Luis Díaz (69.) den Ausgleich erzielte. Die Partie wurde von zwei Platzverweisen geprägt: Nicolas Jackson sah nach einer Aktion an Martin Terrier die Rote Karte (42.), später flog auch Luis Díaz nach Gelb-Rot vom Platz (84.). Durch das Remis bleibt Bayern komfortabel vorne, Leverkusen verpasst dagegen wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze.

Spielverlauf: Frühe Führung, viele Entscheidungen durch Videobeweis

Die Werkself erwischte den besseren Start und traf früh durch Aleix García, nachdem Montrell Culbreath dem eingewechselten Luis Díaz den Ball abnahm und die Kombination über Patrik Schick zum Spanier führte. Bayer setzte in der Anfangsphase den Ton, während die Bayern zunächst Probleme im Spielaufbau hatten und nur vereinzelt zu Chancen kamen. Im weiteren Spielverlauf sorgten mehrere Entscheidungen des Unparteiischen und der Videobeweis für Wendungen: Ein vermeintlicher Ausgleich von Jonathan Tah (32.) wurde wegen Handspiels abgepfiffen, kurz vor der Pause führte eine Überprüfung zum Platzverweis gegen Nicolas Jackson (42.).

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 26 | BayArena | - 15:30 Bayer 04 Leverkusen U U S U U 1 : 1 2.61 xG 1.29 Endergebnis FC Bayern München S S S S S Aleix García 6' Luis Díaz 69' Tore Tor Aleix García Assist : Patrik Schick) 6' 69' Tor Luis Díaz Assist: Michael Olise) 28 J. Blaswich 12 E. Tapsoba 8 Robert Andrich 4 J. Quansah 19 E. Poku 24 Aleix García 6 Ezequiel Fernández 42 Montrell Amare Culbreath 10 M. Tillman 11 M. Terrier 14 Patrik Schick 26 S. Ulreich 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 42 Lennart Karl 17 Michael Olise 11 Nicolas Jackson

Unterzahl, Druckphase und der Ausgleich

Nach der Roten Karte spielten die Bayern lange in Unterzahl, kamen aber mit zunehmender Spieldauer besser in die Zweikämpfe und erspielten sich Chancen durch Jackson und Díaz. Bayer hatte dennoch mehrere Großchancen auf das 2:0: Keanan Tillman vergab frei vor Sven Ulreich (58.), kurz darauf scheiterte Patrik Schick am Bayern‑Keeper (59.). In einer offenen zweiten Halbzeit nutzte Bayern schließlich eine Unachtsamkeit von Kapitän Robert Andrich zum Ausgleich: Luis Díaz traf nach einem Fehlpass (69.) und brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Personal, Torhüterwechsel und Platzverweise

Bei den Bayern stand Sven Ulreich im Tor, nachdem Manuel Neuer mit einem Muskelfaserriss und Jonas Urbig mit einer Gehirnerschütterung ausfielen; Ulreich gab damit sein erstes Pflichtspiel seit dem 21. September 2024. Aufseiten der Werkself fehlte Alejandro Grimaldo wegen seiner fünften Gelben Karte. Der Unparteiische und der VAR bestimmten den Spielrhythmus: Neben der Roten Karte für Jackson wurde auch ein spätes Vergehen von Luis Díaz mit Gelb‑Rot (84.) geahndet, nachdem zuvor ein vermeintliches Kane‑Tor wegen Handspiels abgepfiffen worden war.

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Auswirkungen auf Tabelle und Ausblick

Durch das 1:1 verteidigt Bayern seinen Vorsprung in der Tabelle und bleibt mit neun Punkten Abstand weiter komfortabel vor Verfolger Borussia Dortmund. Für Bayer Leverkusen bedeutet der Punktverlust ein verpasstes Big‑Point im Kampf um die Champions‑League‑Plätze, sodass die Mannschaft in den kommenden Wochen reagieren muss. Gleichzeitig bleibt die BayArena als harte Nuss für die Münchner bestehen: Der Rekordmeister gewann keines der letzten vier Ligaspiele bei Bayer.