Fußball heute Ergebnisse beim Afrika-Cup: Ägypten zittert sich ins Viertelfinale

Die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft hat mit viel Mühe das Viertelfinale des Afrika-Cups erreicht. Der Rekordsieger um Starstürmer Mohamed Salah setzte sich im Achtelfinale gegen Underdog Benin mit 3:1 nach Verlängerung durch. Ein Traumtor von Marwan Attia brachte die Nordafrikaner in Führung, bevor Benins Joker Jodel Dossou den Ausgleich erzielte. In der Verlängerung sorgten Ibrahim und Salah für den schmeichelhaften Sieg.

Ägypten ringt Benin nieder

Im Achtelfinale des Afrika-Cups traf die ägyptische Auswahl auf die Mannschaft von Gernot Rohr, die als klarer Außenseiter in die Partie ging. Das Spiel fand im marokkanischen Agadir statt, wo der dreimalige Afrikameister sich trotz anfänglicher Schwierigkeiten durchsetzen konnte. In einer intensiven Begegnung gelang es den Pharaonen, nach regulärer Spielzeit mit 1:1 in die Verlängerung zu gehen.

Schlüsselspieler und Wendepunkte

Die erste Halbzeit bot einen ausgeglichenen Spielverlauf, wobei Ägypten mehrere Großchancen nicht nutzen konnte. Der langjährige Bundesligaprofi Omar Marmoush scheiterte früh an Benin-Keeper Marcel Dandjinou (8. Minute). In der zweiten Halbzeit war es schließlich Marwan Attia, der mit einem sehenswerten Schuss in der 69. Minute die Führung für Ägypten erzielte. Doch Benin blieb dran und belohnte sich in der 83. Minute mit einem Ausgleich durch Dossou, der für die Verlängerung sorgte.

Der Druck wächst in der Verlängerung

In der Verlängerung drängte Ägypten auf die Entscheidung. Yasser Ibrahim, ein Kollege von Attia bei Al Ahly FC, erzielte in der 97. Minute das 2:1. Der Druck auf Benin wuchs, und in der Nachspielzeit (120.+4) stellte Mohamed Salah mit einem weiteren Treffer den Endstand von 3:1 her. Mit diesem Sieg sichern sich die Ägypter den Platz im Viertelfinale.

Ausblick auf das Viertelfinale

Im nächsten Schritt trifft Ägypten auf den Titelverteidiger Elfenbeinküste oder Burkina Faso, die ihr Achtelfinale am Dienstagabend in Marrakesch austragen. Die Begegnung verspricht spannende Duelle, da die Elfenbeinküste eine der stärksten Mannschaften des Kontinents ist und sich auf die WM-Vorbereitung konzentriert.