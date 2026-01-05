+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnisse beim Afrika-Cup: Ägypten zittert sich ins Viertelfinale

von

Die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft hat mit viel Mühe das Viertelfinale des Afrika-Cups erreicht. Der Rekordsieger um Starstürmer Mohamed Salah setzte sich im Achtelfinale gegen Underdog Benin mit 3:1 nach Verlängerung durch. Ein Traumtor von Marwan Attia brachte die Nordafrikaner in Führung, bevor Benins Joker Jodel Dossou den Ausgleich erzielte. In der Verlängerung sorgten Ibrahim und Salah für den schmeichelhaften Sieg.

Mohamed Salah vom FC Liverpool feiert sein Tor. (Photo by Cody Froggatt/News Images)
Mohamed Salah vom FC Liverpool feiert sein Tor.
(Photo by Cody Froggatt/News Images)

Ägypten ringt Benin nieder

Im Achtelfinale des Afrika-Cups traf die ägyptische Auswahl auf die Mannschaft von Gernot Rohr, die als klarer Außenseiter in die Partie ging. Das Spiel fand im marokkanischen Agadir statt, wo der dreimalige Afrikameister sich trotz anfänglicher Schwierigkeiten durchsetzen konnte. In einer intensiven Begegnung gelang es den Pharaonen, nach regulärer Spielzeit mit 1:1 in die Verlängerung zu gehen.

Africa Cup of Nations 2025 - Achtelfinale |
| 5.1.2026-17:00
Ägypten
U N S S U
3 : 1
n.V.
Benin
S N N S N
Marwan Attia
69'
Yasser Ibrahim
97'
Mohamed Salah
120'+4'
J. Dossou
83'
| Schiedsrichter: P. Ghislain Atcho | Halbzeit: 0-0 | Endergebnis: 1-1
Aufstellungen
Ägypten
23
T
Mohamed El-Shenawy
6.7
6
D
Yasser Ibrahim
97'
9.2
14
M
Hamdi Fathy
79'
6.9
5
D
Rami Rabia
13'
7.3
3
D
Mohamed Hany
7.3
7
O
Trézéguet
59'
6.6
19
M
Marwan Attia
29'69'
8.3
20
M
Ibrahim Adel
59'
6.3
12
D
M. Hamdi
45'
6.2
10
O
Mohamed Salah
120'
7.7
22
O
Omar Marmoush
119'
6.9
Ersatzspieler
13
D
Ahmed Abou El Fotouh
45'106'
6.7
25
M
Zizo
59'
6.6
8
M
Emam Ashour
59'
6.9
1
T
Ahmed Al Shenawy
26
T
Mostafa Shobeir
2
D
Khaled Sobhi
4
D
Hossam Abdelmaguid
28
D
M. Ismail
24
D
Ahmed Eid
15
M
Mohamed Shehata
18
O
Mostafa Fathi
27
M
Mahmoud Saber
21
O
Osama Faisal
9
O
Salah Mohsen
11
O
Mostafa Mohamed
119'
Coach
Hossam Hassan
Benin
1
T
M. Dandjinou
7.5
3
D
T. Ouorou
7
6
D
O. Verdon
6.3
13
D
M. Tijani
101'
6.3
5
D
Y. Roche
106'
7.2
17
M
R. Aloko
90'
6.5
15
M
S. D'Almeida
77'
7.2
8
M
H. Imourane
106'
6.2
18
M
J. Olaïtan
27'
6.3
19
M
F. Dokou
77'
6.5
10
O
A. Tosin
32'
6.6
Ersatzspieler
20
O
J. Dossou
32'83'
6.3
4
M
Samadou Attidjikou
77'108'
6.2
25
Olatoundji Tessilimi
77'
6.7
22
M
R. Amoussou
90'
6.2
16
T
S. Allagbé
23
T
Adebiyi Marcel Serge Obassa
12
D
E. Kiki
26
Charlemagne Azongnitode
2
M
R. Fassinou
24
R. Rachidou
21
M
R. Kossi
27
M
Gislain Ahoudo
106'
6.6
28
Adam Akimey
14
M
M. Ahouangbo
7
M
M. Ahlinvi
106'118'
6.2
Coach
G. Rohr
Tore
Tor
Marwan Attia (Assist: Mohamed Hany)
69'
83'
Tor
J. Dossou
Tor
Yasser Ibrahim (Assist: Marwan Attia)
97'
Tor
Mohamed Salah (Assist: Zizo)
120'
+4

Schlüsselspieler und Wendepunkte

Die erste Halbzeit bot einen ausgeglichenen Spielverlauf, wobei Ägypten mehrere Großchancen nicht nutzen konnte. Der langjährige Bundesligaprofi Omar Marmoush scheiterte früh an Benin-Keeper Marcel Dandjinou (8. Minute). In der zweiten Halbzeit war es schließlich Marwan Attia, der mit einem sehenswerten Schuss in der 69. Minute die Führung für Ägypten erzielte. Doch Benin blieb dran und belohnte sich in der 83. Minute mit einem Ausgleich durch Dossou, der für die Verlängerung sorgte.

Der Druck wächst in der Verlängerung

In der Verlängerung drängte Ägypten auf die Entscheidung. Yasser Ibrahim, ein Kollege von Attia bei Al Ahly FC, erzielte in der 97. Minute das 2:1. Der Druck auf Benin wuchs, und in der Nachspielzeit (120.+4) stellte Mohamed Salah mit einem weiteren Treffer den Endstand von 3:1 her. Mit diesem Sieg sichern sich die Ägypter den Platz im Viertelfinale.

Ausblick auf das Viertelfinale

Im nächsten Schritt trifft Ägypten auf den Titelverteidiger Elfenbeinküste oder Burkina Faso, die ihr Achtelfinale am Dienstagabend in Marrakesch austragen. Die Begegnung verspricht spannende Duelle, da die Elfenbeinküste eine der stärksten Mannschaften des Kontinents ist und sich auf die WM-Vorbereitung konzentriert.

