Fußball heute Ergebnisse: Bayern verteilt Geschenke & marschiert dennoch

Der FC Bayern hat mit einem 3:2 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt seinen Platz an der Tabellenspitze gefestigt. Trotz zwei dummer Fehler, die Frankfurt zurück ins Spiel brachten, behielten die Münchner die Nerven und sicherten sich vor dem Liga-Gipfel gegen Borussia Dortmund drei wichtige Punkte. Aleksandar Pavlovic brachte die Gäste früh in Rückstand, Harry Kane traf doppelt für den Tabellenführer. Ein später Anschluss durch Jonathan Burkardt per Foulelfmeter und ein Tor von Arnaud Kalimuendo machten es noch einmal spannend, Mario Götze vergab in der Nachspielzeit die Chance zum Ausgleich. Die Bayern stehen nun 9 Punkte vor dem BVB, der erst heute Abend nachlegen kann.

Spielverlauf: Frühe Führung, spätere Unsicherheiten

Die Bayern drückten von Beginn an aufs Tempo und erspielten sich schnell Vorteile in Ballbesitz und Spielkontrolle. Aleksandar Pavlovic sorgte in der 16. Minute nach einem geklärten Eckball für das frühe 1:0, ehe Harry Kane nach einer Ecke das 2:0 (20.) nachlegte. Bis zur Pause wirkte das Spiel souverän, doch in der zweiten Halbzeit schleichen sich Fehler ein: Nach einem umstrittenen Stellungsfehler und einem ungenauen Querpass geriet Bayern unter Druck und die Partie kippte.

Gegentreffer und Großchancen: Bayern verschenkt Ruhe

Gleichzeitig sorgten individuelle Patzer für Frankfurts Aufschwung. Nach zwei Ungenauigkeiten in der Defensive gelang Jonathan Burkardt per Foulelfmeter (77.) der Anschlusstreffer, Arnaud Kalimuendo (86.) nutzte einen weiteren Fehler und verkürzte weiter. Trotz dieses Drucks vergaben die Frankfurter zuvor selbst beste Chancen über Luis Díaz (54.) und Michael Olise (55.), sodass das Spiel von schnellen Umschaltmomenten und Aluminiumnähe geprägt war. Mario Götze hatte in der tiefen Nachspielzeit die große Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte aber.

Kane-Doppelpack und Personalentscheidungen

Harry Kane war der entscheidende Mann im Angriff und traf letztlich zweimal für die Bayern. Mannschaftsinterne Entscheidungen fielen auf: Jonas Urbig stand im Tor statt des verletzten Kapitäns Manuel Neuer und hatte insgesamt wenig zu tun, bis die späten Frankfurter Chancen aufkamen. Trainer Vincent Kompany zeigte sich nach dem Spiel erleichtert, betonte aber, dass solche Momente im Spielverlauf nicht vorkommen dürften. Jamal Musiala forderte nach Spielschluss konstante Konzentration: „Mit dem Spiel bin ich 75 Minuten zufrieden… Zum Glück haben wir die drei Punkte.“

Ausblick: Tabelle gesichert vor dem Gipfel

Durch den Erfolg zementierten die Münchner ihren Platz an der Spitze und gingen mit Rückenwind, aber auch Mahnung in die Woche vor dem Duell mit dem Verfolger Borussia Dortmund. Kompany betonte, er wolle die nächste Partie nicht überhöhen und sprach von keiner Hierarchie der Spiele, während die Eintracht nach der Niederlage Gefahr läuft, den Anschluss an die internationalen Ränge zu verlieren.