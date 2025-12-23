Fußball heute Ergebnisse Afrika Cup: Salah und Marmoush verhindern Ägyptens Fehlstart

Im ersten Spiel des Afrika Cups 2025 sicherte sich Ägypten dank eines späten Treffers von Mohamed Salah einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Simbabwe. Der langjährige Bundesligaprofi Omar Marmoush hatte zuvor den Ausgleich erzielt, nachdem Ägypten zunächst in Rückstand geraten war. Mit diesem Erfolg vermeidet der Rekordsieger einen Fehlstart in das Turnier und trifft in den kommenden Spielen auf Südafrika und Angola.

Ägypten kämpft sich zum Sieg gegen Simbabwe

Die siebenmaligen Afrikameister Ägypten mussten in ihrem Auftaktspiel des TotalEnergies CAF Afrika Cups 2025 in Agadir gegen den Außenseiter Simbabwe einen Rückstand aufholen. In der ersten Halbzeit brachte Prince Dube die Simbabwer in der 20. Minute in Führung, als er nach einem präzisen Zuspiel im Strafraum eiskalt abschloss.

Nach der Halbzeitpause zeigte Ägypten jedoch ein anderes Gesicht. Mit erhöhtem Druck und besserem Ballbesitz gelang es Omar Marmoush, das Gleichgewicht in der 63. Minute wiederherzustellen. Der neue Manchester City-Spieler setzte sich auf der linken Seite durch und brachte die Kugel im Netz unter.

Mohamed Salah entscheidet das Spiel in der Nachspielzeit

Der Kapitän der ägyptischen Nationalmannschaft, Mohamed Salah, der zuletzt bei Liverpool nur auf der Bank saß, sorgte in der Nachspielzeit für den entscheidenden Treffer. In der 90.+1 Minute nutzte er eine hohe Hereingabe, um sich geschickt von seinem Verteidiger zu lösen und mit einem präzisen Schuss zum 2:1 zu vollenden. Diese späte Entscheidung sorgte für Jubel bei den ägyptischen Fans und Spielern.

Gruppe B: Südafrika gewinnt gegen Angola

Im anderen Spiel der Gruppe B setzte sich Südafrika ebenfalls mit 2:1 gegen Angola durch. Lyle Foster vom FC Burnley war der Mann des Spiels und steuerte ein Tor sowie eine Vorlage bei. Bafana Bafana gingen bereits in der 17. Minute durch einen Treffer von Oswin Appollis in Führung, mussten jedoch nach einem Ausgleichstreffer von Angola in der 34. Minute kurzzeitig um den Sieg bangen.

Mali und Sambia trennen sich unentschieden

In einer weiteren Partie der Gruppe A kam es zu einem spannenden 1:1-Unentschieden zwischen Mali und Sambia. Lassine Sinayoko brachte Mali in der 61. Minute in Führung, doch Patson Daka sicherte den Sambiern in der 90.+2 Minute mit einem Kopfball den Ausgleich. Beide Mannschaften können auf eine starke Leistung zurückblicken, wobei Mali das Spiel über weite Strecken dominierte.