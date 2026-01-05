+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnisse Afrika Cup: Gastgeber Marokko im Viertelfinale gegen Kamerun

Marokko bleibt im Rennen um den Titel beim Afrika-Cup. Mit einem umkämpften 1:0-Sieg gegen Tansania sicherte sich die Gastgebernation den Einzug ins Viertelfinale. Brahim Diáz, der Stürmer von Real Madrid, erzielte das entscheidende Tor und wird zum ersten Marokkaner, der in vier aufeinanderfolgenden Spielen beim Kontinentalturnier trifft. Am Freitag wartet mit Kamerun ein weiterer starker Gegner auf die Nordafrikaner.

Marokko steht im Viertelfinale des Afrika Cups (Foto AFP)
Marokko zieht ins Viertelfinale ein

Im Stade Prince Moulay Abdallah in Rabat zeigte Marokko eine starke Leistung gegen Tansania. Brahim Diáz sorgte in der 68. Minute für den entscheidenden Treffer, der die Gastgeber ins Viertelfinale katapultierte. Der 24-Jährige feierte damit seinen vierten Treffer im vierten Spiel. Zuvor war eine frühe Führung durch Ismael Saibari in der ersten Halbzeit aufgrund einer Abseitsentscheidung aberkannt worden. Tansania, das nach zwei Unentschieden als Gruppendritter in die K.o.-Runde eingezogen war, muss nun die Heimreise antreten.

Africa Cup of Nations 2025 - Achtelfinale |
| 4.1.2026-17:00
Marokko
S S S U S
1 : 0
Endergebnis
Tanzania
N N N U U
Brahim Díaz
64'
| Schiedsrichter: B. Traore | Halbzeit: 0-0
Aufstellungen
Marokko
1
T
Y. Bounou
6.6
2
D
A. Hakimi
7.6
5
D
N. Aguerd
7.9
25
D
A. Masina
7.2
3
D
N. Mazraoui
76'
7.2
23
M
B. El Khannouss
7.2
24
M
N. El Aynaoui
7.2
11
M
Ismael Saibari
69'77'
7
10
M
Brahim Díaz
64'86'
7.2
20
O
Ayoub El Kaabi
77'
6.5
17
O
A. Ezzalzouli
8.2
Ersatzspieler
22
T
Mehdi Harrar
12
T
M. Mohamedi
27
D
Abdelhamid Ait Boudlal
26
D
A. Salah-Eddine
76'
6.5
18
D
J. El Yamiq
15
D
A. Chibi
28
M
Youssef Belammari
21
O
Chemsdine Talbi
13
M
E. Ben Seghir
77'
6.6
16
O
Ilias Akhomach
14
M
Oussama Targhalline
86'
6.3
4
M
S. Amrabat
7
O
H. Igamane
19
O
Y. En Nesyri
77'
6.5
9
O
S. Rahimi
Coach
Tarik Sektioui
Tanzania
1
D
Hussein Masaranga
6.9
5
D
D. Job
90'
6.5
14
D
B. Mwamnyeto
6.2
4
D
I. Hamad
13'
7.5
25
D
H. Mnoga
72'
5.7
27
M
A. Msanga
78'83'
6.9
20
D
N. Miroshi
6.6
15
D
M. Hussein
73'
6.7
6
M
F. Salum
45'
6.5
9
O
S. Mwalimu
6.2
12
O
S. Msuva
73'
6.6
Ersatzspieler
10
O
M. Samatta
66'67'
6.5
22
D
S. Kapombe
72'
6.7
8
M
C. M'Mombwa
73'
6.5
26
M
T. Allarakhia
73'
6.7
28
T
Z. Masudi
19
D
L. Mwaikenda
16
D
W. Nangu
3
D
N. Kibabage
2
D
P. Msindo
17
M
K. Habibu
11
O
K. Denis
24
M
K. Nashon
23
M
Y. Kagoma
7
M
I. S. Nado
83'
6.7
21
O
K. John
Coach
H. Suleiman
Tore
Tor
Brahim Díaz (Assist: A. Hakimi)
64'

Hakimi zurück in der Startelf

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg Marokkos war die Rückkehr von Achraf Hakimi in die Anfangsformation. Der Starspieler von Paris Saint-Germain, der zuletzt mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen hatte, lieferte die Vorlage für das Goldene Tor. Sein Comeback stärkt nicht nur die Defensive, sondern auch die offensive Durchschlagskraft des Teams.

Kamerun bezwingt Südafrika

Im zweiten Achtelfinale des Abends setzte sich Kamerun mit 2:1 gegen Südafrika durch. Junior Tchamadeu brachte die Kameruner in der 34. Minute in Führung, bevor Christian Kofane von Bayer Leverkusen kurz nach der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Südafrika gelang zwar in der 88. Minute durch Evidence Makgopa der Anschlusstreffer, doch der Sieg der fünfmaligen Titelträger stand nie ernsthaft in Frage.

Der Weg zum Titel

Mit dem Einzug ins Viertelfinale hat Marokko die Chance, den zweiten Titel nach 1976 zu gewinnen. Der nächste Gegner, Kamerun, wird jedoch eine große Herausforderung darstellen. Die Partie findet am Freitag um 20 Uhr in Rabat statt und wird von Sportdigital übertragen. Beide Teams haben in der bisherigen Turnierphase beeindruckende Leistungen gezeigt und stehen nun vor einem entscheidenden Duell um den Einzug ins Halbfinale.

