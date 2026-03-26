Fußball heute Ergebnis: Tonali erlöst Italien – WM-Hoffnung lebt

Italien hat den nächsten WM-GAU vorerst abgewendet: Tonali erlöst Italien mit dem Führungstreffer und die Squadra Azzurra zieht ins Endspiel um ein Ticket für die WM in Nordamerika ein. Im Playoff-Halbfinale in Bergamo siegten die Italiener 2:0 gegen Nordirland, wobei Sandro Tonali das Spiel in der zweiten Halbzeit mit einem wuchtigen Abschluss aus dem Rückraum öffnete. Moise Kean sorgte später für die Entscheidung, während Trainer Gennaro Gattuso den immensen Druck vor dem Duell nicht verheimlichte und vom „wichtigsten Spiel“ seiner Karriere sprach. Gleichzeitig entschieden weitere Playoff-Partien in Europa über das Weiterkommen von Polen, Schweden, der Türkei, Kosovo und Dänemark.

Tonali erlöst Italien in Bergamo

Italien hat den nächsten WM-GAU vorerst abgewendet und sich ins Endspiel um ein Ticket für die Endrunde in Nordamerika gekämpft. Die Squadra Azzurra setzte sich im Playoff-Halbfinale in Bergamo mit Mühe 2:0 (0:0) gegen Nordirland durch. Sandro Tonali traf in der 56. Minute, ehe Moise Kean in der 80. Minute für die Entscheidung sorgte.

Gattuso hatte den immensen Druck auf die Italiener nicht geleugnet und vom „wichtigsten Spiel“ seiner Karriere gesprochen. Gegen die kompakten Nordiren tat sich sein Team aber extrem schwer, ehe Tonali mit einem wuchtigen Abschluss aus dem Rückraum den Bann brach. Nordirland hingegen muss weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 1986 warten.

Italien kann sich am Dienstag erstmals seit 2014 für die WM qualifizieren und muss im Kampf um eine Teilnahme am XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nun auswärts in Wales oder Bosnien und Herzegowina ran. Die stolze Fußballnation hatte die Endrunden 2018 in Russland und 2022 in Katar verpasst; seit dem vierten WM-Triumph 2006 in Deutschland haben die Italiener kein K.o.-Spiel mehr bestritten.

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Weltmeisterschaften Quali Europa Italien 2 0 Nordirland

Lewandowski bringt Polen weiter

Weiter von der WM träumen darf auch Starangreifer Robert Lewandowski mit Polen. Der langjährige Bundesligaprofi vom FC Barcelona setzte sich mit seinem Team 2:1 (0:1) gegen Albanien durch und traf dabei zum zwischenzeitlichen 1:1 in der 63. Minute.

Piotr Zielinski drehte die Partie zugunsten der Polen mit seinem Tor in der 73. Minute. Polen muss nun in Schweden antreten, um das WM-Ticket zu sichern; die Partie wird also auswärts stattfinden und stellt die Mannschaft vor eine Auswärtsaufgabe im Playoff-Finale.

Gyökeres dreifach: Schweden schlägt Ukraine

Die Skandinavier, die sich über die Nations League für die Playoffs qualifiziert haben, bezwangen in Valencia die Ukraine mit 3:1 (1:0). Arsenal-Angreifer Viktor Gyökeres erzielte dabei einen Dreierpack und traf in der 6., 51. und 73. Minute (73. per Foulelfmeter).

Der Dreierpack von Gyökeres stellte den Spielverlauf klar auf Schwedens Seite, obwohl die Partie zunächst eng wirkte. Die Ukraine fand keine passende Antwort auf die Effektivität des Stürmers, sodass Schweden das Finale um das WM-Ticket erreichen kann.

Türkei siegt gegen Rumänien – Auswärtsspiel in Kosovo

Die Türkei hat sich am frühen Abend mit 1:0 (0:0) gegen Rumänien durchgesetzt und muss nun am Dienstag im Kosovo ran. Das Team um Kapitän Hakan Calhanoglu zeigte sich im zuvor ausgeglichenen Spielverlauf effizient genug, um die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Der Erfolg bedeutet für die Türkei die Hoffnung auf die erste WM-Teilnahme seit 24 Jahren; gleichzeitig stellt das Auswärtsspiel in Kosovo eine neue Herausforderung für die türkische Mannschaft dar. Die Partie gegen Kosovo wird somit über das Weiterkommen ins Turnier entscheiden.

Kosovo überrascht die Slowakei

Der Kosovo zog am Abend durch ein überraschendes 4:3 (1:2) in der Slowakei nach und sicherte sich damit ein Playoff-Finale. Die Torflut in Bratislava/der Slowakei brachte den Kosovo ins Rennen um ein WM-Ticket, nachdem das Team eine enge Partie für sich entscheiden konnte.

Das überraschende Weiterkommen des Kosovo sorgt für zusätzliche Spannung in den Playoff-Finals, da die Mannschaft nun gegen die Türkei um das WM-Ticket antreten wird. Die Partie verspricht ein Duell zwischen einem Außenseiter mit Offensivstärke und einem türkischen Team mit international erfahrenen Einzelspielern zu werden.

Dänemark dominiert gegen Nordmazedonien

Dänemark gab sich gegen Nordmazedonien keine Blöße und gewann dank einer starken zweiten Halbzeit mit 4:0 (0:0). Nach einem torlosen ersten Durchgang sorgte die deutlich bessere Leistung nach dem Seitenwechsel für die klare Entscheidung.

Die Dänen zeigten im zweiten Abschnitt eine dominante Vorstellung und nutzten ihre Chancen konsequent, sodass am Ende ein souveräner Sieg stand. Gegner am Dienstag ist Tschechien oder Irland.