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Fußball heute Ergebnis: Undav trifft doppelt: DFB-Elf entfacht WM-Euphorie

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Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einem klaren 4:0 gegen Finnland WM-Euphorie entfacht. Zwei Wochen vor dem Start der Mission fünfter Stern überzeugte vor allem Deniz Undav mit einem Doppelpack und legte damit ein starkes Argument für die Offensive vor. Julian Nagelsmann gewann beim letzten großen Alternativen-Test zudem wichtige Erkenntnisse, weil es auch ohne Säulen wie Manuel Neuer und Kai Havertz funktionieren kann.

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Länderspiele
31.5.2026
- 20:45
Deutschland
4 0
Finnland
MEWA ARENA
Deniz Undav feiert seinen Treffer zum 3:0 mit Lennart Karl im Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland am 31. Mai 2026 in der MEWA Arena in Mainz. (Alexander Hassenstein / Getty Images Europe via Getty Images)
Deniz Undav feiert seinen Treffer zum 3:0 mit Lennart Karl im Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland am 31. Mai 2026 in der MEWA Arena in Mainz. (Alexander Hassenstein / Getty Images Europe via Getty Images)

Undav, Wirtz und Musiala setzen die Akzente

Der Stuttgarter Undav traf beim 4:0 (1:0) gegen die nur zweitklassigen Finnen doppelt, nämlich in der 34. und 57. Minute, und bereitete zudem das 2:0 von Florian Wirtz vor. Beim ersten Treffer setzte er eine Flanke von Joshua Kimmich per Kopf ins Netz, nachdem Nathaniel Brown und Wirtz sich zuvor sehenswert nach vorne kombiniert hatten. Nach seinem zweiten Tor musste Undav allerdings wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Für die Fans in Mainz kam danach Jamal Musiala zurück auf die Bühne und stellte 14 Tage vor dem WM-Start in Houston gegen Curacao mit dem 4:0 in der 63. Minute den Endstand her, auch wenn der Münchner nicht in allen Szenen an seine Höchstform heranreichte.

Jamal Musiala bejubelt seinen Treffer gemeinsam mit Teamkollege Brown im Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland am 31. Mai 2026 in der MEWA Arena in Mainz. (Copyright AFP)
Jamal Musiala bejubelt seinen Treffer gemeinsam mit Teamkollege Brown im Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland am 31. Mai 2026 in der MEWA Arena in Mainz. (Copyright AFP)

Vor 20.11 Uhr, als die deutsche Auswahl in der Arena zum Warmmachen einlief, hatten die Zuschauer sich schon mit WM-Hits vergangener Jahre eingestimmt. Später sorgte eine große Choreografie für Gänsehaut. Die Westtribüne leuchtete in Deutschlandfarben, dazu hielten die Fans ein Banner mit acht Nationalspielern hoch, darunter stand in großen Buchstaben „LET’S GO“.

Länderspiele 2026
| MEWA ARENA | 31.5.2026-20:45
Deutschland
S S S S S
4 : 0
Endergebnis
Finnland
N S N N S
Deniz Undav
34'
Florian Wirtz
48'
Deniz Undav
57'
Jamal Musiala
63'
| Schiedsrichter: M. Delgado Candançan | Halbzeit: 1-0
12
Oliver Baumann
18
Nathaniel Brown
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
5
Aleksandar Pavlović
23
Felix Nmecha
17
Florian Wirtz
10
Jamal Musiala
25
Lennart Karl
26
Deniz Undav
1
L. Hrádecký
14
Ryan Mahuta
21
Ville Koski
4
T. Miettinen
17
N. Alho
16
A. Suhonen
11
A. Marhiev
6
L. Walta
8
R. Lod
19
B. Källman
18
T. Keskinen
field field
Tore
Tor
Deniz Undav (Assist: Joshua Kimmich)
34'
Tor
Florian Wirtz (Assist: Deniz Undav)
48'
Tor
Deniz Undav (Assist: Lennart Karl)
57'
Tor
Jamal Musiala (Assist: Aleksandar Pavlović)
63'

Stotterstart, dann mehr Tempo

Der Beginn verlief dennoch zäh. Undav vergab schon in der 8. Minute die erste gute Chance, als er den Ball im Strafraum nicht richtig traf. Wirtz und Brown hatten den Angriff zuvor stark vorbereitet. Nagelsmann hatte für den letzten WM-Test auf deutschem Boden mehreren Akteuren eine Bewährungschance gegeben. Felix Nmecha vom BVB startete im Mittelfeld neben dem gesetzten Aleksandar Pavlovic, der Münchner Lennart Karl durfte rechts vorne ran, und Brown erhielt den Vorzug vor David Raum auf der linken Abwehrseite.

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Der Frankfurter Verteidiger habe, wie Nagelsmann im ZDF erklärte, „die Gabe, offensiv die Räume zu finden“ und einen „guten Speed“. Raum sei wiederum „eine Art emotionaler Leader“, auf der linken Abwehrposition habe er „zwei sehr gute Spieler“ zur Verfügung. Trotz des ordentlichen Starts ließ Deutschland anschließend viele Minuten verstreichen, in denen kaum Lücken zu finden waren und das Spiel nach vorne behäbig wirkte. Die Anhänger blieben trotzdem geduldig. Der degradierte Torwart Oliver Baumann, der für den an der Wade verletzten Rückkehrer Neuer begann, bekam bei seinem ersten Ballkontakt viel Applaus und wurde in der Schlussphase sogar mit Sprechchören gefeiert.

Deutsche Nationalspieler bejubeln einen Treffer im Freundschaftsspiel gegen Finnland am 31. Mai 2026 in der MEWA Arena in Mainz. Die DFB-Auswahl trat dabei im dunkelblauen Auswärtstrikot an. (Copyright AFP)
Deutsche Nationalspieler bejubeln einen Treffer im Freundschaftsspiel gegen Finnland am 31. Mai 2026 in der MEWA Arena in Mainz. Die DFB-Auswahl trat dabei im dunkelblauen Auswärtstrikot an. (Copyright AFP)

Karl überzeugt bei Nagelsmanns Test

Der Funke sprang zunächst nicht über, erst ein Standard brachte die Führung. Karl führte einen Eckstoß kurz aus, die finnische Defensive stand ungeordnet, und Undav verwertete die anschließende Flanke von Kimmich per Kopf. Über weite Strecken des ersten Durchgangs war der 18 Jahre alte Karl einer der Lichtblicke. Der Youngster spielte auf der rechten Seite ebenso locker wie unbekümmert und nutzte seine Chance eindrucksvoll.

Auch Nagelsmann griff mehrfach korrigierend ein, weil er mit dem Auftritt seiner Mannschaft sichtlich unzufrieden war. Nach der Pause drehte die DFB-Elf dann auf. Erst eroberte Undav den Ball im finnischen Strafraum und legte per Grätsche für Wirtz auf, wenig später vollendete er einen Konter, erneut glänzend von Karl eingesetzt. Dann folgten jedoch die Oberschenkelprobleme des Stürmers. Die deutsche Mannschaft ließ sich davon nicht aus dem Rhythmus bringen und sorgte mit Musialas Treffer dafür, dass sie am Dienstag mit gutem Gefühl nach Frankfurt abheben wird. Am 6. Juni wartet in Chicago die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA. Ob Neuer dann im Tor stehen wird, ist offen.

Liveticker heute

22:34 Uhr

4 Minuten Nachspielzeit

Die reguläre Spielzeit ist vorbei, Deutschland wirbelt und darf vier Minuten dranhängen. Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung und der Bundestrainer darf zufrieden sein.

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