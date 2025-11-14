Fußball heute Ergebnis & Tabelle – Wie hat Deutschland gespielt?

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

DFB-Einzelkritik: Nur Baumann und Woltemade überzeugen

Das WM-Qualispiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg offenbarte alte Schwächen und neue Hoffnungsträger. Während einige Akteure wie Oliver Baumann oder Nick Woltemade positive Akzente setzen konnten, enttäuschten erfahrene Kräfte wie Jonathan Tah oder Leon Goretzka. Die Erkenntnisse des Spiels werfen vor allem taktische Fragen auf – insbesondere im Defensivverbund.

Neues DFB Trikot 2026 & Aufstellung - Die deutschen Nationalspieler vor dem Fußballspiel der Gruppe A der Europa-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 zwischen Luxemburg und Deutschland am 14. November 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
Baumann als sicherer Rückhalt in einer wackelnden Defensive

Oliver Baumann war als Vertreter von Marc-André ter Stegen erneut gefordert – und der Hoffenheimer zeigte eine abgeklärte Leistung. Trotz mehrfacher brenzliger Situationen behielt er die Übersicht, parierte zuverlässig und war in der Schlussphase sogar als Spielführer gefordert. Anders als seine Vorderleute überzeugte er mit Ruhe und Konstanz.

Im Gegensatz dazu präsentierte sich die Abwehrkette instabil. Ridle Baku, der nach vier Jahren mal wieder in der Startelf stand, zeigte zwar Einsatz und eine sehenswerte Vorlage, war defensiv jedoch oft überfordert. Auch Waldemar Anton fand keine Sicherheit, wirkte ungeordnet und unsicher. Noch schwächer präsentierte sich Jonathan Tah, der als Kapitän keine Führungsqualitäten zeigte und zudem mit groben Fehlern auffiel – inklusive einer Gelben Karte. David Raum agierte auffällig, aber nicht effektiv. Zu oft vernachlässigte er seine Defensivaufgaben.

1
A. Moris
4
Florian Bohnert
13
Dirk Carlson
2
S. Korač
18
Laurent Jans
19
M. Olesen
7
A. Dardari
16
Leandro Barreiro
8
Christopher Martins Pereira
15
O. Thill
10
D. Sinani
1
O. Baumann
22
David Raum
4
Jonathan Tah
3
W. Anton
23
Ridle Baku
8
Leon Goretzka
5
Aleksandar Pavlović
20
Serge Gnabry
17
Florian Wirtz
11
Nick Woltemade
19
Leroy Sané
field field
Aufstellungen
Luxemburg
1
T
A. Moris
7.2
18
D
Laurent Jans
6.3
2
D
S. Korač
61'
7.3
13
D
Dirk Carlson
7
4
D
Florian Bohnert
40'46'
6.3
19
M
M. Olesen
80'
6.2
15
M
O. Thill
71'
7.2
8
M
Christopher Martins Pereira
80'
6.3
16
M
Leandro Barreiro
6.6
7
O
A. Dardari
88'
6.6
10
O
D. Sinani
68'
6.7
Ersatzspieler
22
D
M. Martins
46'
6.5
6
M
T. de Sousa
71'
6.3
5
O
Alessio Curci
80'
6.3
3
O
A. Djabi Embaló
80'
6.5
12
T
Tiago Pereira Cardoso
23
T
L. Fox
14
D
E. Veiga
17
D
Vahid Selimović
20
D
E. Džogović
9
Kenan Avdusinović
21
M
S. Thill
88'
11
O
E. Muratović
Coach
Jeff Strasser
Deutschland
1
T
O. Baumann
6.9
23
M
Ridle Baku
7.2
3
D
W. Anton
7.3
4
D
Jonathan Tah
56'79'
7
22
D
David Raum
7.3
20
O
Serge Gnabry
66'
6.9
5
M
Aleksandar Pavlović
7.2
8
M
Leon Goretzka
31'53'
7
19
O
Leroy Sané
80'
7.7
11
O
Nick Woltemade
49'69'
7.9
17
M
Florian Wirtz
7.9
Ersatzspieler
13
M
Felix Nmecha
53'
6.6
16
M
Kevin Schade
66'
6.6
2
D
Malick Thiaw
79'
6.9
7
O
Jamie Leweling
80'
6.6
12
T
Alexander Nübel
21
T
F. Dahmen
15
D
Nico Schlotterbeck
18
D
Nathaniel Brown
6
M
Joshua Kimmich
9
M
Assan Ouedraogo
14
O
Said El Mala
10
O
Jonathan Burkardt
Coach
Julian Nagelsmann

Zentrale mit Lichtblicken und Ladehemmung

Im Mittelfeld gab es ebenfalls ein durchwachsenes Bild. Aleksandar Pavlovic zeigte, warum Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn schätzt: Er leitete das 1:0 mit einem klugen Pass ein, hatte aber defensiv seine Probleme. Leon Goretzka war mit vielen defensiven Aufgaben beschäftigt, wirkte früh überfordert und musste wegen Gelb-Rot-Gefahr runter. Eine dominante Vorstellung blieb aus.

Der deutsche Stürmer Nr. 11 Nick Woltemade (Mitte) feiert das erste Tor seiner Mannschaft zusammen mit dem deutschen Mittelfeldspieler Nr. 20 Serge Gnabry (links) und dem deutschen Mittelfeldspieler Nr. 17 Florian Wirtz während des Fußballspiels der Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2026 in der Gruppe A der Europa-Zone zwischen Luxemburg und Deutschland im Luxemburger Stadion in Luxemburg am 14. November 2025. (Foto: JOHN THYS / AFP)
Besser machte es Felix Nmecha, der in der zweiten Halbzeit kam. Der Dortmunder zeigte eine solide Leistung und bestätigte seine stabile Form aus der Bundesliga – sein Auftritt dürfte das Rennen um die Sechser-Position weiter offen halten.

Offensivspiel: Sané mit starker Phase, Woltemade effizient

Leroy Sané stand vor dem Spiel unter besonderer Beobachtung – und ließ in der ersten Halbzeit noch viel Luft nach oben. Dann jedoch zeigte der Flügelspieler, was ihn auszeichnet: starke Ballbehandlung, Tempo, Übersicht. Sein Assist zum 1:0 war ebenso sehenswert wie die Vorbereitung des zweiten Treffers. Ein Lattentreffer verhinderte ein weiteres Erfolgserlebnis.

Nick Woltemade rechtfertigte seinen Einsatz mit einem Doppelpack. Der Angreifer von Newcastle United zeigte erneut seine Effektivität und scheint unter Nagelsmanns Führung auf dem besten Weg zu einer festen Rolle im Kader. Serge Gnabry hingegen blieb blass. Als Zehner war er kaum ins Spiel eingebunden und konnte keine entscheidenden Impulse setzen. Florian Wirtz versuchte viel, wirkte bemüht, blieb jedoch ohne Fortune.

Fußball heute gegen Luxemburg: DFB Aufstellung & neue Rückennummern im DFB Trikot 2026 (Foto: DFB/GES)
Wechselspieler ohne große Wirkung

Die eingewechselten Spieler konnten das Spielgeschehen kaum beeinflussen. Kevin Schade, Malick Thiaw und Jamie Leweling blieben weitgehend unauffällig – auch weil die Partie zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden war. Für sie war es vor allem ein Einsatz, um im Rhythmus zu bleiben.

Die deutsche Tabelle nach 5 Spieltagen

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Deutschland
Deutschland
N S S S S
>
5
4
0
1
10
3
7
12
2
Slowakei
Slowakei
S S N S S
>
5
4
0
1
6
2
4
12
3
Nordirland
Nordirland
S N S N N
>
5
2
0
3
6
6
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
N N N N N
>
5
0
0
5
1
12
-11
0

