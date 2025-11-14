+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnis, Stimmen zum Spiel & Tabelle – Deutschland gewinnt mit 2:0 gegen Luxemburg

von

WM-Quali fast gesichert: DFB-Elf stolpert sich gegen Luxemburg zum Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im vorletzten Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2026 zu einem glanzlosen 2:0-Sieg gegen Luxemburg gequält. Ohne zahlreiche Stammkräfte und mit einem B-Kader zeigte das Team von Julian Nagelsmann lange Zeit eine enttäuschende Leistung. Erst Nick Woltemade brach nach der Pause den Bann und brachte das DFB-Team auf Kurs. Gegen die Slowakei reicht nun ein Punkt zum Gruppensieg und zur direkten WM-Qualifikation.

Nick Woltemade feiert das 2:0 gegen Luxemburg am 14.November 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Nick Woltemade feiert das 2:0 gegen Luxemburg am 14.November 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Stimmen zum Länderspiel

Julian Nagelsmann (Bundestrainer, bei RTL): „Wir haben drei Punkte, das ist das Wichtige am Ende. Fußball ist ein Ergebnissport. Trotzdem war es deutlich mühsamer als erhofft. In der ersten Halbzeit haben wie wieder nicht alles von Anfang an reingeworfen. Wir haben es gar nicht beruhigt gekriegt. Ich glaube, wir hätten einen Gegentor verdient gehabt, aber wir haben keines gekriegt. Da können wir uns glücklich schätzen. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit.“

Nick Woltemade (Torschütze, bei RTL): „In der ersten Halbzeit war die Art und Weise nicht gut. Wir hatten zu wenig Intensität, zu wenig Ballbesitz. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen. Mir ist gerade ehrlicherweise egal wie – Hauptsache wir haben das Spiel gewonnen. Ich weiß, es war kein Leckerbissen, aber wir haben Gas gegeben und drei Punkte geholt. Da war sehr viel Druck auf dem Spiel, deshalb tut der Sieg sehr gut.“

Startelf mit Millionenwert, aber ohne Struktur

Obwohl Deutschland ohne Kimmich, Schlotterbeck, Adeyemi und andere Leistungsträger antreten musste, stand mit einem Marktwert von rund 400 Millionen Euro eine nominell starke Mannschaft auf dem Platz. Doch gegen den Weltranglisten-97. aus Luxemburg war davon in der ersten Halbzeit kaum etwas zu sehen. Nagelsmann schickte mit Tah als Kapitän, Anton in der Innenverteidigung und Baku auf Kimmichs Position eine neuformierte Elf ins Rennen. Vor allem Anton offenbarte in der Anfangsphase Unsicherheiten, die Gastgeber erspielten sich mutig Chancen – das DFB-Team wirkte ratlos, eine klare Linie war nicht erkennbar.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9
| 14.11.2025-20:45
Luxemburg
N N N N N
0 : 2
Endergebnis
Deutschland
N N S S S
Nick Woltemade
49'
Nick Woltemade
69'
| Schiedsrichter: J. Brooks | Halbzeit: 0-0
Tore
49'
Tor
Nick Woltemade (Assist: Leroy Sané)
69'
Tor
Nick Woltemade (Assist: Ridle Baku)

Sané liefert, Woltemade vollstreckt

Erst nach dem Seitenwechsel zeigte sich die deutsche Elf zielstrebiger. Leroy Sané, vom Bundestrainer vor dem Spiel öffentlich gefordert, legte das 1:0 mustergültig für Nick Woltemade auf. Der Stürmer traf in der 49. Minute nach einem schnellen Umschaltmoment. Kurz darauf vergab Dardari für Luxemburg die große Chance zum Ausgleich, bevor Woltemade in der 69. Minute erneut zuschlug – wieder nach Vorarbeit von Sané, über Baku in Szene gesetzt.

Viele Probleme, wenig Ideen

Der Spielverlauf offenbarte zahlreiche Schwächen im deutschen Spiel. Die Abwehr zeigte sich anfällig, das Mittelfeld ohne Struktur, die Offensive lange ideenlos. Florian Wirtz und Serge Gnabry kamen zu Abschlüssen, scheiterten aber entweder am Keeper oder an der eigenen Präzision. Torhüter Oliver Baumann musste mehrfach retten, während Nagelsmann an der Seitenlinie sichtbar unzufrieden war. Selbst der sonst erfahrene Leon Goretzka brachte sich mit einem unnötigen Foul in Gefahr und wurde vorsichtshalber ausgewechselt.

Aufstellung heute gegen Luxemburg

Offizielle Deutschland Aufstellung
1 Baumann – 23 Baku, 4 Tah, 3 Anton, 22 Raum – 8 Goretzka, 5 Pavlovic – 19 Sané, 20 Gnabry, 17 Wirtz – 11 Woltemade

Neues DFB Trikot 2026 & Aufstellung - Die deutschen Nationalspieler vor dem Fußballspiel der Gruppe A der Europa-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 zwischen Luxemburg und Deutschland am 14. November 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
1
A. Moris
4
Florian Bohnert
13
Dirk Carlson
2
S. Korač
18
Laurent Jans
19
M. Olesen
7
A. Dardari
16
Leandro Barreiro
8
Christopher Martins Pereira
15
O. Thill
10
D. Sinani
1
O. Baumann
22
David Raum
4
Jonathan Tah
3
W. Anton
23
Ridle Baku
8
Leon Goretzka
5
Aleksandar Pavlović
20
Serge Gnabry
17
Florian Wirtz
11
Nick Woltemade
19
Leroy Sané
field field
Aufstellungen
Luxemburg
1
T
A. Moris
7.2
18
D
Laurent Jans
6.3
2
D
S. Korač
61'
7.3
13
D
Dirk Carlson
7
4
D
Florian Bohnert
40'46'
6.3
19
M
M. Olesen
80'
6.2
15
M
O. Thill
71'
7.2
8
M
Christopher Martins Pereira
80'
6.3
16
M
Leandro Barreiro
6.6
7
O
A. Dardari
88'
6.6
10
O
D. Sinani
68'
6.7
Ersatzspieler
22
D
M. Martins
46'
6.5
6
M
T. de Sousa
71'
6.3
5
O
Alessio Curci
80'
6.3
3
O
A. Djabi Embaló
80'
6.5
12
T
Tiago Pereira Cardoso
23
T
L. Fox
14
D
E. Veiga
17
D
Vahid Selimović
20
D
E. Džogović
9
Kenan Avdusinović
21
M
S. Thill
88'
11
O
E. Muratović
Coach
Jeff Strasser
Deutschland
1
T
O. Baumann
6.9
23
M
Ridle Baku
7.2
3
D
W. Anton
7.3
4
D
Jonathan Tah
56'79'
7
22
D
David Raum
7.3
20
O
Serge Gnabry
66'
6.9
5
M
Aleksandar Pavlović
7.2
8
M
Leon Goretzka
31'53'
7
19
O
Leroy Sané
80'
7.7
11
O
Nick Woltemade
49'69'
7.9
17
M
Florian Wirtz
7.9
Ersatzspieler
13
M
Felix Nmecha
53'
6.6
16
M
Kevin Schade
66'
6.6
2
D
Malick Thiaw
79'
6.9
7
O
Jamie Leweling
80'
6.6
12
T
Alexander Nübel
21
T
F. Dahmen
15
D
Nico Schlotterbeck
18
D
Nathaniel Brown
6
M
Joshua Kimmich
9
M
Assan Ouedraogo
14
O
Said El Mala
10
O
Jonathan Burkardt
Coach
Julian Nagelsmann

Alles offen gegen die Slowakei

Das abschließende Gruppenspiel gegen die Slowakei in Leipzig wird zur entscheidenden Partie um das WM-Ticket. Ein Punkt reicht dem DFB-Team, um sich direkt für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko zu qualifizieren. Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck sollen dann wieder einsatzfähig sein, auch Karim Adeyemi kehrt nach abgesessener Gelbsperre zurück. Angesichts der Leistung gegen Luxemburg bleibt jedoch offen, wie stabil das Team tatsächlich ist, wenn es gegen einen stärkeren Gegner geht.

Die deutsche Tabelle nach 5 Spieltagen

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Deutschland
Deutschland
N S S S S
>
5
4
0
1
10
3
7
12
2
Slowakei
Slowakei
S S N S S
>
5
4
0
1
6
2
4
12
3
Nordirland
Nordirland
S N S N N
>
5
2
0
3
6
6
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
N N N N N
>
5
0
0
5
1
12
-11
0

