Fußball heute Ergebnis: Spaniens Feuerwerk gegen Frankreich – 5:4

Final Four

Spanien brilliert gegen Frankreich – DFB-Team im „Finale der Verlierer“

Während Spanien sich mit einem spektakulären 5:4 gegen Frankreich ins Nations-League-Finale schießt, wartet auf Deutschland ein Duell mit dem Vizeweltmeister. Das Spiel um Platz 3 gegen die Équipe Tricolore wird zur letzten Chance auf Wiedergutmachung nach der Enttäuschung gegen Portugal.

Lamine Yamal überragt – Frankreich scheitert trotz Offensivpower

Im Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich bekamen die Zuschauer in München ein Offensivspektakel geboten. Spanien dominierte über weite Strecken mit gnadenloser Effizienz. Lamine Yamal, gerade einmal 17 Jahre alt, glänzte mit zwei Toren und einem herausgeholten Elfmeter. Bereits in der ersten Hälfte sorgten Nico Williams (22.) und Marino (25.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse.

Frankreich, das offensiv keineswegs zurücksteckte, scheiterte wiederholt am starken Unai Simón im Tor der Spanier. Trotz Toren von Mbappé (59./Elfmeter), Cherki (79.) und Kolo Muani (90.+3) sowie einem Eigentor von Vivian (84.) reichte es nicht mehr zum Ausgleich.

DFB-Team gegen Frankreich: Nur Platz 3 bleibt

Nach dem 1:2 gegen Portugal kämpft die deutsche Mannschaft am Sonntag in Stuttgart um den dritten Platz. Gegner ist ausgerechnet Frankreich, das in den letzten Duellen unter deutscher Führung zweimal besiegt wurde – 2:1 unter Rudi Völler im September 2023 und 2:0 im März 2024 unter Julian Nagelsmann. Damals traf Florian Wirtz bereits nach acht Sekunden.

Historisch gesehen liegt Frankreich jedoch vorn: 15 Siege in 34 Spielen, Deutschland kommt auf elf Erfolge. Das Spiel um Platz 3 bleibt damit nicht nur ein Test gegen einen Hochkaräter, sondern auch eine Chance auf versöhnlichen Abschluss.

Rückblick auf ein hochklassiges Halbfinale

Spanien gegen Frankreich war nicht nur eine Neuauflage des EM-Halbfinals von 2024 – es war ein weiterer Beweis dafür, wie spannend moderner Spitzenfußball sein kann. Beide Teams spielten von Beginn an mit offenem Visier, suchten kompromisslos den Weg nach vorn. Frankreich kam häufiger in gefährliche Räume, scheiterte aber immer wieder am überragenden Simón oder der eigenen Nachlässigkeit.

Zugleich kochte die Stimmung im Stadion, insbesondere bei Ballkontakten von Marc Cucurella, der wegen eines nicht geahndeten Handspiels im EM-Viertelfinale gegen Deutschland von neutralen Fans ausgepfiffen wurde. Die Anhänger der „Furia Roja“ feierten hingegen ausgelassen – trotz mancher Schreckmomente, die Frankreichs druckvolle Phasen mit sich brachten.

Spanien trifft im Finale auf Portugal

Während sich Deutschland auf das Spiel gegen Frankreich vorbereiten muss, geht es für Spanien nun im Finale der Nations League gegen Portugal. Gespielt wird am Sonntagabend in München (21.00 Uhr), übertragen auf RTL und DAZN. Die iberische Auseinandersetzung verspricht erneut ein hochklassiges Duell.