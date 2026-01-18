+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnis: Senegal wird Afrikameister – Drama & Chaos gegen Marokko

von

Der Senegal krönt sich zum Afrikameister und besiegt Marokko im dramatischen Finale des Afrika-Cups mit 1:0 nach Verlängerung. Doch der Triumph wird von unwürdigen Szenen überschattet: Ein umstrittener Elfmeter sorgt für Chaos, während die marokkanischen Fans in der letzten Minute aufbegehren. Sadio Mané und seine Mitspieler bringen den Titel nach 2022 erneut nach Senegal, während Marokko weiter auf den ersten Titel seit 1976 warten muss.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Der senegalesische Stürmer Sadio Mane gewinnt die Trophäe des Afrikanischen Nationen-Pokals (CAN) Foto von CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Der senegalesische Stürmer Sadio Mane gewinnt die Trophäe des Afrikanischen Nationen-Pokals (CAN) Foto von CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Chaos und Proteste im Finale

Der Afrika-Cup endet für den Senegal in einem Meer aus Emotionen. Nach einem spannungsgeladenen Spiel, das bis zur letzten Minute auf der Kippe stand, sorgte ein strittiger Elfmeterpfiff für tumultartige Szenen. Senegals Trainer Pape Thiaw reagierte auf die Entscheidung des Unparteiischen Jean-Jacques Ndala, indem er seine Spieler vom Platz beorderte. Diese Entscheidung führte zu einem Aufstand der marokkanischen Fans, die sich auf dem Platz versammeln wollten, um ihrem Unmut Luft zu machen.

Africa Cup of Nations 2025 - Endspiel |
| 18.1.2026-20:00
Senegal
U S S S S
1 : 0
n.V.
Marokko
U S S S U
P. Gueye
94'
| Schiedsrichter: N. Ngambo | Halbzeit: 0-0 | Endergebnis: 0-0
Tore
Tor
P. Gueye (Assist: I. Gueye)
94'
Senegal
Marokko
Gelbe Karte 24'
L. Camara
Auswechslung 77'
Ausgewechselt:A. Seck
Eingewechselt:A. Mendy
Auswechslung 77'
Ausgewechselt:I. Sarr
Eingewechselt:L. Camara
Auswechslung 77'
Ausgewechselt:I. Mbaye
Eingewechselt:I. Ndiaye
80' Auswechslung
Ausgewechselt:Y. En Nesyri
Eingewechselt:Ayoub El Kaabi
80' Auswechslung
Ausgewechselt:Oussama Targhalline
Eingewechselt:B. El Khannouss
89' Auswechslung
Ausgewechselt:J. El Yamiq
Eingewechselt:A. Masina
Auswechslung 90' +3'
Ausgewechselt:P. Ndiaye
Eingewechselt:Nicolas Jackson
90' +4' Auswechslung
Ausgewechselt:A. Salah-Eddine
Eingewechselt:Ismael Saibari
Gelbe Karte 90' +9'
I. Sarr
Unsportsmanlike conduct
Gelbe Karte 90' +10'
El Hadji Malick Diouf
Holding
90' +21' Gelbe Karte
A. Salah-Eddine
Unsportsmanlike conduct
Gelbe Karte 90' +21'
É. Mendy
Unsportsmanlike conduct
90' +24' Verschossener Elfmeter
Brahim Díaz
Tor 1:0 94'
P. Gueye
Assist: I. Gueye
98' Auswechslung
Ausgewechselt:Ilias Akhomach
Eingewechselt:Brahim Díaz
98' Auswechslung
Ausgewechselt:H. Igamane
Eingewechselt:N. Mazraoui
Auswechslung 106'
Ausgewechselt:I. Jakobs
Eingewechselt:El Hadji Malick Diouf
112' Gelbe Karte
Y. En Nesyri
Foul
Gelbe Karte 113'
M. Sarr
Roughing

Der umstrittene Elfmeter

In der Nachspielzeit fiel Marokkos Brahim Díaz im Strafraum, was den Schiedsrichter dazu veranlasste, nach Sichtung der Videobilder auf Elfmeter zu entscheiden. Díaz trat an, jedoch scheiterte er mit einem schwachen Schuss an Senegals Torwart Edouard Mendy, der sein Team in die Verlängerung rettete. Diese Entscheidung zog heftige Proteste nach sich, während die Senegalesen auf dem Spielfeld blieben und das Finale fortsetzten.

Senegal Fußballfans freuen sich auf das Halbfinale.
Senegal Fußballfans freuen sich auf das Finale.

Das goldene Tor des Pape Gueye

In der Verlängerung war es schließlich Pape Gueye, der mit einem traumhaften Schuss in der 94. Minute für den entscheidenden Treffer sorgte. Der Senegal feierte seinen zweiten Titel nach 2022, während die Gastgeber aus Marokko weiterhin auf den ersten Afrika-Cup-Sieg seit 1976 warten müssen. Das Aufeinandertreffen im Stade de Marrakech wird als eines der dramatischsten in die Geschichte des afrikanischen Fußballs eingehen.

Marokkos Traum vom Titel geplatzt

Obwohl Marokko mit einer starken Generation um Achraf Hakimi und Brahim Díaz antrat, scheiterte das Team erneut im Finale. Nach dem sensationellen Weg ins Endspiel, der die Mannschaft bis ins Halbfinale führte, endete der Traum vom Titel im eigenen Land. Die marokkanischen Spieler müssen nun die schmerzhafte Realität akzeptieren: Der Weg zum Titel bleibt weiterhin steinig.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++