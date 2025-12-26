Fußball heute Ergebnis: Salah schießt Ägypten vorzeitig ins Achtelfinale des Afrika-Cups

Superstar Mohamed Salah hat die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft mit einem entscheidenden Foulelfmeter vorzeitig ins Achtelfinale des Afrika-Cups geschossen. Der Angreifer des FC Liverpool erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gegen Südafrika das einzige Tor des Spiels und sicherte damit den 1:0-Sieg für sein Team. Nach zwei Siegen in der Gruppenphase führt Ägypten die Tabelle souverän an.

Salah als Matchwinner gegen Südafrika

Mohamed Salah, der in letzter Zeit aufgrund seiner ungewissen Zukunft an der Anfield Road im Fokus steht, bewies erneut seine Klasse. In der 45. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter zum 1:0 für die Nordafrikaner. Dieses Tor war nicht nur entscheidend für den Verlauf des Spiels, sondern sicherte Ägypten auch den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde des Turniers.

Tabelle der Gruppe B

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 ▲ Ägypten S S > 2 2 0 0 3 1 2 6 2 ▼ Südafrika S N > 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Angola N U > 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Zimbabwe N U > 2 0 1 1 2 3 -1 1 Africa Cup of Nations 2025

Gruppensieg nach zwei knappen Siegen

Mit dem zweiten Sieg in Folge führt Ägypten die Gruppe B mit sechs Punkten an. Bereits zum Auftakt des Turniers war Salah der entscheidende Faktor im mühsamen 2:1-Sieg gegen Simbabwe, den er mit einem Treffer in der Nachspielzeit sicherte. Das Team trifft nun im letzten Gruppenspiel auf Angola, die bisher noch ohne Sieg sind.

Spannung trotz Unterzahl

Ägypten musste im Spiel gegen Südafrika nach der Gelb-Roten Karte für Mohamed Hany in der 45. Minute eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren. Diese Situation brachte zusätzlichen Druck auf die Mannschaft, die sich dennoch erfolgreich gegen die Angriffe der Südafrikaner verteidigen konnte. In der Nachspielzeit hatten die Ägypter Glück, als der Schiedsrichter nach einer Überprüfung der Videobilder von einem Handelfmeter gegen sie absah.

Aktuelle Situation in Gruppe B

Im ersten Spiel der Gruppe B trennten sich Simbabwe und Angola 1:1. Gelson Dala brachte Angola in der 24. Minute in Führung, bevor der frühere Bundesliga-Profi Knowledge Musona in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Dadurch bleibt die Konkurrenz hinter Ägypten spannend, da alle drei Teams noch Chancen auf das Weiterkommen haben.