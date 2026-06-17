Fußball heute Ergebnis: Portugal nur 1:1 gegen Kongo, CR7 enttäuscht

Portugal ist mit einem Dämpfer in die WM-Titelmission gestartet. Der Europameister von 2016 kam in Houston gegen die Demokratische Republik Kongo nicht über ein 1:1 hinaus, Cristiano Ronaldo geriet dabei erneut in den Fokus der Kritik.

Pressestimmen zu Portugal gegen DR Kongo 1:1: Ronaldo patzt zum Auftakt, der Kongo schreibt Geschichte

Joao Neves brachte die Portugiesen schon in der 6. Minute in Führung. Yoane Wissa sorgte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit seinem Ausgleich in der 45.+5 Minute für den verdienten Punkt der Kongolesen, die bei ihrer zweiten WM-Teilnahme erstmals trafen und erstmals punkteten.

Weltmeisterschaften Portugal 0.62 xG 0.82 1 1 DR Kongo

Ronaldo im Mittelpunkt trotz Anlaufschwierigkeiten

Drei Tage nach dem furiosen deutschen Start gegen Curaçao, das mit 7:1 bezwungen wurde, drehte sich in der texanischen Astronautenstadt Houston einmal mehr alles um „CR7“. Mit 41 Jahren und 132 Tagen stand Cristiano Ronaldo trotz der anhaltenden Debatte um seine Rolle in der Startelf in Portugals Beginnformation und wurde damit zum viertältesten Spieler der WM-Geschichte. Für den Kapitän war es zudem der Auftakt zu seiner sechsten WM, was ebenfalls Rekord bedeutet.

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Wie schon das DFB-Team am Sonntag legten auch die Portugiesen früh vor. Neves, Mittelfeldspieler von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, verwertete eine Flanke per Kopf und deutete danach mit beiden Zeigefingern gen Himmel, während auf der Tribüne Jotas Eltern mitjubelten. Portugal gedachte seines verstorbenen Teamkollegen Diogo Jota mit speziellen Armbändern.

WM 2026 | Spieltag 1 | Houston Stadium WM 2026 Stadion | - 19:00 Portugal S U S S S 1 : 1 0.62 xG 0.82 Endergebnis DR Kongo S U S N S João Neves 6' Yoane Wissa 45'+5' Tore Tor João Neves Assist : Pedro Neto) 6' 45' +5 Tor Yoane Wissa Assist: Arthur Masuaku) 1 Diogo Costa 25 Nuno Mendes 13 Renato Veiga 4 Tomás Araújo 20 João Cancelo 23 Vitinha 15 João Neves 18 Pedro Neto 8 Bruno Fernandes 10 Bernardo Silva 7 Cristiano Ronaldo 1 Lionel M'Pasi 26 Arthur Masuaku 3 Samuel Kapuadi 4 Axel Tuanzebe 22 Chancel Mbemba 2 Aaron Wan-Bissaka 25 Edo Kayembe 8 Samuel Moutoussamy 6 Ngal'ayel Mukau 17 Cédric Bakambu 20 Yoane Wissa

Kongo belohnt sich für den mutigen Auftritt

Im Houston Stadium war fast alles in Rot getaucht, lediglich einige wenige Anhänger der Demokratischen Republik Kongo konnten trotz des Einreiseverbots wegen des Ebola-Ausbruchs mitfiebern. Die „Léopards“ hatten sich im Vorfeld nicht in einem Trainingslager, sondern in einer 21-tägigen Isolation in Belgien vorbereitet. Dennoch kamen sie früh zu ihrer ersten guten Gelegenheit, als Wissa bereits in der 11. Minute gefährlich wurde. Der Newcastle-Profi, Klubkollege von Nick Woltemade und Malik Thiaw, setzte damit das erste offensive Ausrufezeichen seines Teams.

Der amtierende Nations-League-Sieger blieb nach der Führung offensiv allerdings zu harmlos und brachte Ronaldo kaum in aussichtsreiche Positionen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlugen die Zentralafrikaner dann zurück. Wissa traf per Kopf zum Ausgleich, danach feierten er und seine Mitspieler ausgelassen vor der Trainerbank.

Martínez reagiert, Portugal bleibt blass

Portugals Nationalcoach Roberto Martínez, der nach der WM aufhören wird, griff schon in der Pause ein. Für den enttäuschenden Bernardo Silva, dessen Wechsel zu Real Madrid wenige Stunden zuvor bekannt geworden war, brachte er Francisco Conceicao. Die erhoffte Wende blieb jedoch zunächst aus, obwohl Portugal kurz danach erneut jubelte: Joao Cancelo traf mit einem Fallrückzieher, stand dabei aber klar im Abseits in der 55. Minute.

Auf der Gegenseite scheiterte Cedric Bakambu am Pfosten in der 57. Minute. Ronaldo selbst verbuchte erst in der 68. Minute seinen ersten Torschuss und blieb auch fünf Minuten später mit einem weiteren Abschluss knapp ohne Erfolg. In der Gruppe K treffen beide Teams nun noch auf Kolumbien und Usbekistan.