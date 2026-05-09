Fußball heute Ergebnis – Olise mit Traumtor, FC Bayern mit 1:0 Sieg gegen Wolfsburg

Bayern München hat nach dem verpassten Einzug ins Champions-League-Finale die passende Antwort gegeben und den VfL Wolfsburg in einem intensiven Spiel mit 1:0 bezwungen. Michael Olise entschied die Partie mit einem Traumtor, während die abstiegsbedrohten Wolfsburger nun mit reichlich Druck ins letzte Saisonspiel gegen den FC St. Pauli gehen.

Wolfsburg startet mutig, Bayern tut sich schwer

Bundesliga VfL Wolfsburg 3.05 xG 1.85 0 1 FC Bayern München

Für die Wölfe geht es am 34. Spieltag am Millerntor-Stadion am Samstag um 15.30 Uhr und live bei Sky um alles. Weil auch St. Pauli am Nachmittag bei RB Leipzig mit 1:2 verlor, spitzt sich der Abstiegskampf auf das direkte Duell der beiden Teams zu. Wolfsburg und St. Pauli stehen jeweils bei 26 Punkten, zudem kann auch der 1. FC Heidenheim am Sonntag um 17.30 Uhr bei DAZN mit einem Sieg beim 1. FC Köln noch gleichziehen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 33 | Volkswagen Arena | - 18:30 VfL Wolfsburg N N S U U 0 : 1 3.05 xG 1.85 Endergebnis FC Bayern München S S N U U Michael Olise 56' 1 K. Grabara 4 Konstantinos Koulierakis 3 D. Vavro 6 J. Belocian 21 J. Mæhle 24 C. Eriksen 5 Vinicius Souza 39 Patrick Wimmer 26 S. Kumbedi 17 D. Pejčinović 11 A. Daghim 40 J. Urbig 20 Tom Bischof 21 H. Ito 3 Min-jae Kim 44 J. Stanišić 8 Leon Goretzka 6 Joshua Kimmich 11 Nicolas Jackson 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane Tore 56' Tor Michael Olise Assist: Konrad Laimer)

Die Bayern wiederum nahmen nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain den nächsten Pflichtauftritt erfolgreich an und sammelten Selbstvertrauen für das DFB-Pokalfinale am 23. Mai gegen den VfB Stuttgart. Im letzten Heimspiel der Saison gegen Köln bekommen die Münchner am kommenden Samstag die Meisterschale überreicht, Meister sind sie bereits seit dem 30. Spieltag.

Auf dem Platz erwischten zunächst die Gastgeber den besseren Start. Joakim Maehle brachte den Ball in der 7. Minute vor das Tor, wo Vinicius Souza aus kurzer Distanz per Kopf abschloss, doch Bayern-Keeper Jonas Urbig reagierte ebenfalls mit dem Kopf und verhinderte den Rückstand. Wolfsburg präsentierte sich offensiv deutlich verbessert und überspielte die Münchner Abwehrkette immer wieder mit schnellen Kombinationen. Die Bayern hatten zwar mehr Ballbesitz, fanden in der Anfangsviertelstunde aber kaum Zugang zum Strafraum.

Olise trifft sehenswert, Kane verfehlt vom Punkt

Erst ein Distanzschuss von Tom Bischof aus gut 20 Metern brachte Kamil Grabara ernsthaft in Bedrängnis, der Ball klatschte an die Latte. Immer wieder nutzten die Niedersachsen Ballgewinne für schnelle Umschaltmomente. So kam Patrik Wimmer in der 28. Minute erneut per Kopf zentral vor Urbig zum Abschluss, nachdem Leon Goretzka zuvor schmerzhaft am Kopf getroffen worden war und kurz darauf beinahe ein Eigentor unterlief. In dieser Phase wirkten die Wölfe klar überlegen.

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Der Druck der Münchner nahm erst zu, als Konstantinos Koulierakis Olise im Strafraum foulte und Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Harry Kane trat in der 36. Minute an, schoss jedoch rechts vorbei und vergab damit erstmals in seiner Bundesliga-Karriere einen Strafstoß. Kurz darauf gingen die Hausherren nach einer starken ersten Hälfte mit Applaus in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel hatte Jamal Musiala in der 48. Minute die erste große Gelegenheit, doch Grabara hielt Wolfsburg zunächst im Spiel. Dann setzte sich Olise einmal mehr mit individueller Klasse durch, zog von rechts traumhaft ins linke Eck ab und ließ dem Torhüter keine Abwehrchance. Danach dominierten die Gäste die zweite Halbzeit deutlich und nahmen den Wölfen die Räume, die ihnen im ersten Durchgang noch offenstanden.

Mattias Svanberg traf für Wolfsburg in der 89. Minute nur den Pfosten.