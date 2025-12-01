Fußball heute Ergebnis: Mbappé-Treffer reicht nicht – Barcelona schnappt sich die Tabellenspitze

Real Madrid hat am Sonntagabend einen weiteren Rückschlag im Titelrennen der Primera División hinnehmen müssen. Trotz großer Mühe kamen die Königlichen beim FC Girona nicht über ein 1:1 hinaus. Während Kylian Mbappé immerhin noch einen Punkt rettete, zog der FC Barcelona mit einem Zähler Vorsprung an die Tabellenspitze.

Mbappé trifft – aber Real bleibt nur der Ausgleich

Es war kein glanzvoller Auftritt der Madrilenen, vor allem in der ersten Halbzeit fehlte es an Durchschlagskraft. Girona nutzte das konsequent aus: Azzedine Ounahi brachte die Gastgeber kurz vor der Pause mit einem präzisen Abschluss in Führung (45.). Erst in der zweiten Hälfte wurde Real aktiver und kam durch einen Foulelfmeter von Mbappé (67.) zum Ausgleich. Doch mehr war nicht drin – trotz klarer Ballkontrolle fanden die Gäste keine Mittel, um die Partie komplett zu drehen.

Barcelona zieht vorbei – Real verliert die Spitze

Mit dem Remis verliert Real Madrid die Tabellenführung an den Erzrivalen FC Barcelona, der am Samstag mit einem souveränen 3:1 gegen Alaves vorgelegt hatte. Damit steht Barça nun mit 34 Punkten auf Platz eins, einen Punkt vor den Königlichen. Die aktuelle Formkurve spricht ebenfalls eher für die Katalanen, die in den letzten Wochen zunehmend Stabilität zeigen.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 ▲ FC Barcelona N S S S S > 14 11 1 2 39 16 23 34 2 ▼ Real Madrid S S U U U > 14 10 3 1 29 13 16 33 3 Villarreal S S S S S > 14 10 2 2 29 13 16 32 4 Atlético Madrid S S S S S > 14 9 4 1 27 11 16 31 5 Real Betis N S U U S > 14 6 6 2 22 14 8 24 La Liga 2025/2026

Villarreal mit Last-Minute-Sieg – Platz drei gefestigt

Während Madrid und Barcelona das Fernduell um die Spitze austragen, hat sich der FC Villarreal durch einen dramatischen Sieg weiter in den Vordergrund gespielt. Beim 3:2-Auswärtserfolg gegen Real San Sebastian traf Alberto Moleiro tief in der Nachspielzeit (90.+5) zum entscheidenden Tor. Damit feierte Villarreal den fünften Ligasieg in Folge – eine starke Reaktion auf die 0:4-Niederlage unter der Woche in der Champions League gegen Borussia Dortmund. Trainer Marcelino dürfte mit dem Ligaauftritt zufrieden sein: Platz drei bleibt vorerst fest in Villarrealer Hand.

La Liga bleibt spannend – Real unter Druck

Der Kampf um die Tabellenführung in Spanien ist wieder voll entbrannt. Real Madrid steht nun unter Druck, denn ein weiterer Ausrutscher könnte Barcelona zusätzliche Luft verschaffen. Auch Villarreal mischt weiter oben mit und könnte bei anhaltender Form für weitere Überraschungen sorgen. Für die Königlichen heißt es nun: Fehler abstellen und konstanter punkten – sonst droht ein heißer Winter im Titelkampf.