Fußball heute Ergebnis: Mainz 05 im Achtelfinale der UEFA Conference League

Mainz 05 schreibt Europapokal-Geschichte – Achtelfinaleinzug perfekt

Erstmals in der Vereinsgeschichte steht der FSV Mainz 05 im Achtelfinale eines europäischen Wettbewerbs. Mit einem souveränen 2:0 gegen Samsunspor setzte das Team von Trainer Urs Fischer ein klares Ausrufezeichen – und tankt gleichzeitig Selbstvertrauen für den Abstiegskampf in der Bundesliga.

Historischer Abend für Mainz in Europa

Der FSV Mainz 05 hat es geschafft: Nach einer starken Vorstellung gegen Samsunspor qualifizieren sich die Rheinhessen direkt für das Achtelfinale der UEFA Conference League – ohne den Umweg über die Play-offs. Silvan Widmer kurz vor der Pause und Rückkehrer Nadiem Amiri per Handelfmeter kurz nach Wiederanpfiff sorgten für die entscheidenden Treffer.

Es ist ein historischer Moment für den Klub, der bisher international kaum Erfolge verbuchen konnte. Auch das Bundesliga-Schlusslicht zeigte sich defensiv stabil und spielerisch mutig – ein Fingerzeig für den dringend benötigten Aufschwung.

Trainer Fischer bringt Stabilität – Amiri als Taktgeber

Urs Fischer scheint der Mannschaft in kurzer Zeit wieder Struktur gegeben zu haben. „Wir brauchen Stabilität“, sagte der Coach vor der Partie bei RTL. Diese Stabilität war gegen Samsunspor sichtbar: Nach vorsichtiger Anfangsphase übernahmen die Mainzer das Spiel, vor allem dank Rückkehrer Amiri, der gleich mehrere Chancen kreierte.

Amiri war Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, leitete die Führung ein und traf nach dem Seitenwechsel selbst. Neben ihm überzeugte auch Kapitän Widmer mit seinem Führungstor. Die Mainzer wirkten deutlich gefestigter als in den schwachen Wochen zuvor.

Kuriose Szene und deutliche Reaktion

Für ein Highlight der kuriosen Art sorgte Samsunspors Carlo Holse, der in der 24. Minute den Ball aus kurzer Distanz an seinen eigenen Mitspieler schoss – statt ins leere Tor. Diese vergebene Chance schien Mainz endgültig wachzurütteln. Der FSV nutzte das Momentum und spielte seine Angriffe konsequenter zu Ende.

Nach dem 2:0 verpasste das Team sogar den dritten Treffer nur knapp. Die Partie wurde später durch Pyrotechnik aus dem Gästeblock unterbrochen – ohne Folgen für das Ergebnis.

Blick nach vorn: Kellerduell gegen St. Pauli

Bevor es im März mit dem Achtelfinale im Europapokal weitergeht, steht Mainz in der Bundesliga unter Druck. Am Sonntag wartet das direkte Duell mit dem Drittletzten FC St. Pauli – ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die Hamburger. Mainz hat in der Liga seit drei Monaten nicht mehr gewonnen.

Das Selbstvertrauen aus Europa könnte nun der Schlüssel sein, um auch national wieder in die Spur zu finden.