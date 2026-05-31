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Fußball heute Ergebnis: Kap Verde sammelt Mut für das WM 2026 Debüt gegen Spanien

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Die Fußball Nationalmannschaft von Kap Verde hat sich zwei Wochen vor dem WM-Auftakt gegen Spanien in beeindruckender Verfassung präsentiert. Der Debütant schlug Serbien in Lissabon überraschend klar mit 3:0 und setzte damit ein deutliches Ausrufezeichen vor seinem ersten Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft.

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Gilson Tavares von Kap Verde bejubelt seinen Treffer zum 3:0 im Freundschaftsspiel gegen Serbien am 31. Mai 2026 im Estadio do Restelo in Lissabon. (Carlos Rodrigues / Getty Images Europe via Getty Images)
Gilson Tavares von Kap Verde bejubelt seinen Treffer zum 3:0 im Freundschaftsspiel gegen Serbien am 31. Mai 2026 im Estadio do Restelo in Lissabon. (Carlos Rodrigues / Getty Images Europe via Getty Images)

Frühe Führung bringt Sicherheit

Auf neutralem Boden in der portugiesischen Hauptstadt legte Kap Verde stark los. Kevin Pina traf bereits in der elften Minute und brachte den zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte früh auf Kurs. Nationalcoach Bubista, 56 Jahre alt, und sein serbischer Gegenüber Veljko Paunovic wechselten im Verlauf der Partie auf nahezu allen Positionen durch, doch am Ende blieb der Vorteil klar beim Außenseiter.

Länderspiele 2026
| 31.5.2026-17:00
Kap Verden
S S S U S
3 : 0
Endergebnis
Serbien
S N S N N
Kevin Pina
11'
Laros Duarte
59'
Gilson Tavares
63'
| Halbzeit: 1-0
Tore
Tor
Kevin Pina (Assist: Ryan Mendes)
11'
Tor
Laros Duarte (Assist: Helio Varela)
59'
Tor
Gilson Tavares (Assist: Laros Duarte)
63'

Doppelschlag nach der Pause entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel machte Kap Verde mit einem schnellen Doppelschlag alles klar. Laros Duarte erhöhte in der 59. Minute, kurz darauf stellte Benchimol in der 63. Minute auf 3:0. Für die Inselnation war es der zweithöchste Sieg der Verbandsgeschichte gegen eine europäische Nationalmannschaft. Nur das 6:0 in einem Testspiel gegen Liechtenstein aus dem Jahr 2022 fiel noch deutlicher aus.

Mutmacher vor dem Duell mit Spanien

Bereits Ende März hatte Kap Verde Finnland bezwungen. Der Erfolg gegen Serbien sorgt nun für zusätzlichen Rückenwind vor dem WM-Debüt am 15. Juni in Gruppe H gegen Europameister Spanien.

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