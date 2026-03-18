Fußball heute Ergebnis: Kane trifft traumhaft: Starke Bayern fordern Real im Viertelfinale

Der FC Bayern hat Atalanta Bergamo souverän eliminiert und fordert nun Real Madrid im Viertelfinale. Nach dem 6:1 im Hinspiel gewannen die Münchner auch das Achtelfinal-Rückspiel mit 4:1 und ziehen zum siebten Mal in Folge ins Viertelfinale der Champions League ein. Harry Kane entschied das Spiel früh per Handelfmeter und mit einem Traumtor in den Winkel; sein zweiter Treffer war sein 50. Tor in der Königsklasse. Die Bayern zeigten trotz Personalrochaden und großen Rotationseingriffen eine konzentrierte Leistung und behalten damit die Chance auf ein Viertelfinal-Duell mit dem Rekordsieger.

Dominanter Spielverlauf: Bayern bestimmen das Geschehen

Die Bayern übernahmen von Beginn an die Kontrolle über Ballbesitz und Tempo und erspielten sich mehrere Großchancen noch vor dem Führungstor. Luis Díaz (9.), Raphael Guerreiro (12.) und Aleksandar Pavlovic (14.) vergaben gute Abschlüsse, während Atalanta sich zunächst tief stellte und auf Konter lauern wollte. Dennoch zwang Atalantas Mario Pašalić den Bayern-Torwart Jonas Urbig kurz vor der Pause zu einer starken Parade (43.). Insgesamt prägte Bayern das Spielgerät, suchte das direkte Umschaltspiel und setzte die Gäste konstant unter Druck.

Champions League Atalanta 0.72 xG 4.56 1 6 FC Bayern München Champions League FC Bayern München 3.61 xG 2.24 4 1 Atalanta

Kane trifft traumhaft: Handelfmeter und Winkelkracher

Die Entscheidung fiel früh durch Harry Kane: Nach einem Handspiel von Giorgio Scalvini gab es Strafstoß, den Kane zunächst an Torwart Marco Sportiello scheiterte. Weil Sportiello zu früh von der Linie gekommen war, durfte Kane wieder antreten und verwandelte sicher zur Führung (25.). Kurz nach der Halbzeit präsentierte sich Kane erneut in bestechender Form: Aus der Strafraumgrenze umkurvte er zwei Gegenspieler und nagelte den Ball in den linken Torwinkel — sein 50. Treffer in der Champions League (54.). Über Kane und Díaz leitete der Ball das 3:0 durch Jungstar Lennart Karl ein (56.), bevor Luis Díaz das 4:0 erzielte (70.). Atalanta erzielte durch Lazar Samardzic noch den Ehrentreffer (85.).

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Viertelfinale gegen Real: Termine, Heimrecht und Teamnews

Mit dem Gesamtergebnis steht der FC Bayern im Viertelfinale und trifft am 7./8. und 14./15. April auf Real Madrid — das 14. K.-o.-Duell beider Klubs. Real gewann die jüngsten vier Direktvergleiche, dennoch haben die Münchner einen kleinen Vorteil: Als besser gesetztes Team besitzen sie im Rückspiel gegen Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger & Co. das Heimrecht. Trainer Vincent Kompany bereitete sich derweil familiär auf den kommenden Gegner vor; er erhielt im Tagesverlauf zudem die gute Nachricht, dass Torwart Jonas Urbig nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel einsatzfähig war.

Rotation, Debüts und Comebacks

Kompetent verwalteten die Bayern die Begegnung trotz Personalsorgen und Rotation. Trainer Kompany schonte früh Kräfte und gab damit Teenagern Spielzeit: Deniz Ofli (18) und Filip Pavic (16) feierten ihre Profidebüts, wobei Pavic Paul Wanner als jüngsten Bayern-Spieler in der Königsklasse ablöst. Außerdem gab Hiroki Ito in der Schlussphase sein Comeback nach einem Muskelfaserriss, was die Breite des Kaders zusätzlich stärkte.