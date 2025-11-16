+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnis: Italien geht 1:4 unter, Norwegen holt WM-Ticket

von

Norwegen schickt Italien in die Play-offs – Haaland mit historischem Doppelpack

Italiens direkter Weg zur Weltmeisterschaft 2026 ist endgültig versperrt. In Mailand kassierte die Squadra Azzurra eine empfindliche 1:4-Niederlage gegen Norwegen und muss nun erneut den Umweg über die WM-Playoffs gehen. Erling Haaland spielte dabei eine Hauptrolle – und stellte nebenbei einen bemerkenswerten Torrekord ein.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Norwegens Stürmer #09 Erling Braut Haaland jubelt nach einem Tor während des UEFA Nations League, Liga B, Gruppe 3 Fußballspiels zwischen Slowenien und Norwegen, im Stozice-Stadion in Ljubljana, am 14. November 2024. (Foto: Jure Makovec / AFP)
Norwegens Stürmer #09 Erling Braut Haaland jubelt nach einem Tor während des UEFA Nations League, Liga B, Gruppe 3 Fußballspiels zwischen Slowenien und Norwegen, im Stozice-Stadion in Ljubljana, am 14. November 2024. (Foto: Jure Makovec / AFP)

Haaland trifft doppelt und stellt Rekord ein

Erling Haaland hatte bereits vor dem Spiel für Schlagzeilen gesorgt, am Ende des Abends schrieb er erneut Geschichte. Mit zwei Treffern in der 78. und 79. Minute schoss der Stürmer Norwegen nicht nur zur fünften WM-Teilnahme der Verbandsgeschichte, sondern stellte mit insgesamt 16 Toren in zehn Qualifikationsspielen auch den bisherigen Rekord von Robert Lewandowski (Saison 2016/17) ein. Gemeinsam mit Antonio Nusa und Jörgen Strand Larsen sorgte Haaland dafür, dass aus einem 0:1-Rückstand ein klarer Auswärtssieg wurde.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10
| 16.11.2025-20:45
Italien
S S S S S
1 : 4
Endergebnis
Norwegen
S S S U S
F. Esposito
11'
Antonio Nusa
63'
E. Haaland
78'
E. Haaland
80'
Jørgen Strand Larsen
90'+3'
| Schiedsrichter: A. Hernandez | Halbzeit: 1-0
Tore
Tor
F. Esposito (Assist: F. Dimarco)
11'
63'
Tor
Antonio Nusa (Assist: A. Sørloth)
78'
Tor
E. Haaland (Assist: Oscar Bobb)
80'
Tor
E. Haaland (Assist: M. Thorsby)
90'
+3
Tor
Jørgen Strand Larsen
1
Gianluigi Donnarumma
21
A. Bastoni
23
G. Mancini
22
Giovanni Di Lorenzo
3
F. Dimarco
18
N. Barella
5
M. Locatelli
8
D. Frattesi
7
M. Politano
15
F. Esposito
9
Mateo Retegui
1
Ø. Nyland
5
David Möller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
3
Kristoffer Ajer
14
J. Ryerson
20
Antonio Nusa
18
Kristian Thorstvedt
8
Sander Berge
6
Patrick Berg
7
A. Sørloth
9
E. Haaland
field field

Italien belohnt sich nicht – und bricht erneut ein

Die Italiener starteten eigentlich vielversprechend. Bereits in der 11. Minute brachte Pio Esposito die Gastgeber mit 1:0 in Führung, und auch in der Folge agierte die Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso dominant. Norwegen wirkte bis zur Stunde passiv – doch dann kippte die Partie. Nusa traf zum Ausgleich, Haaland drehte das Spiel, und Larsen setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Für Italien war es ein Déjà-vu mit Ansage: Schon vor dem Spiel hatte Gattuso betont, dass ein 9:0-Sieg „unmöglich“ sei – so groß war der Rückstand im Torverhältnis.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe I

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Norwegen
Norwegen
S S S S S
8
8
0
0
37
5
32
24
2
Italien
Italien
S S S S N
8
6
0
2
21
12
9
18
3
Israel
Israel
S N N N S
8
4
0
4
19
20
-1
12
4
Estland
Estland
N N N U N
8
1
1
6
8
21
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
N N U N N
8
0
1
7
5
32
-27
1
WM 2026 Qualifikation in Europa

Dritte WM-Absenz in Folge droht

Mit dem klaren Rückstand vor dem Spiel war die direkte Qualifikation ohnehin kaum noch realistisch. Italien hätte mit mindestens acht Toren Differenz gewinnen müssen, um Norwegen noch abzufangen. Doch die Niederlage macht nun endgültig klar: Der Weg nach Kanada, Mexiko und in die USA führt über die Play-offs – und das ruft böse Erinnerungen wach. Schon 2018 und 2022 hatte der vierfache Weltmeister den Sprung zur WM verpasst, beide Male in den Play-offs. Nun droht der dritte Ausfall in Folge – ein Szenario, das in der Geschichte des italienischen Fußballs bislang einmalig wäre.

Auslosung steht bevor – Hoffnung auf ein gutes Los

Die Auslosung für die Play-offs findet am Donnerstag in Zürich statt. Italien wird dort auf einen der anderen Gruppenzweiten treffen und muss zwei Spiele im K.o.-Modus überstehen, um das WM-Ticket doch noch zu lösen. Ein einfaches Unterfangen wird das nicht – zu unstet präsentierte sich die Mannschaft in der gesamten Qualifikation. Für Gattuso und seine Mannschaft beginnt nun das Zittern – das Ziel bleibt klar, doch der Weg dorthin ist steinig.

 

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++