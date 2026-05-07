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Fußball heute Ergebnis: Freiburg stürmt ins Europa-League-Finale

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Der SC Freiburg hat seine europäische Märchenreise gekrönt und steht erstmals in der Vereinsgeschichte in einem Europacup-Endspiel. Mit dem 3:1 gegen Sporting Braga drehte der Bundesligist das 1:2 aus dem Hinspiel und buchte das Ticket für Istanbul, wo am 20. Mai nur noch Aston Villa oder Nottingham Forest zwischen den Breisgauern und dem historischen Titelgewinn stehen.

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Pau Victor von SC Braga setzt sich mit dem Ball durch, während ihm Johan Manzambi (l.) und Lukas Kübler (r.) vom SC Freiburg unter Druck setzen – Rückspiel im UEFA-Europa-League-Halbfinale 2025/26 im Stadion am Wolfswinkel am 7. Mai 2026 in Freiburg im Breisgau. Daniela Porcelli / Getty Images Europe via Getty Images
Pau Victor von SC Braga setzt sich mit dem Ball durch, während ihm Johan Manzambi (l.) und Lukas Kübler (r.) vom SC Freiburg unter Druck setzen – Rückspiel im UEFA-Europa-League-Halbfinale 2025/26 im Stadion am Wolfswinkel am 7. Mai 2026 in Freiburg im Breisgau. Daniela Porcelli / Getty Images Europe via Getty Images

Frühe Überzahl bringt Freiburg auf Kurs

Vor 33.700 Zuschauern, unter ihnen Ex-Bundestrainer Joachim Löw, legte Freiburg im Halbfinal-Rückspiel sofort mit Wucht los und nutzte die frühe numerische Überlegenheit konsequent aus. Braga-Profi Mario Dorgeles sah bereits in der 6. Minute nach einer Notbremse gegen den frei durchstartenden Jan-Niklas Beste die Rote Karte, nachdem der im Hinspiel in der Nachspielzeit noch zum Siegtreffer gekommene Angreifer den Freiburger so gestoppt hatte. Zuvor hatte Keeper Noah Atubolu die Partie bei RTL als „eine Schlacht“ angekündigt und betont: „Wir wissen, was wir können.“

Europa League 2025/2026 - Halbfinale |
| 7.5.2026-21:00
SC Freiburg
S N N N U
3 : 1
1.71
xG
1.41
Endergebnis
SC Braga
U S N S U
L. Kübler
19'
J. Manzambi
41'
L. Kübler
72'
Pau Victor
79'
| Schiedsrichter: D. Massa | Halbzeit: 2-0
1
Noah Atubolu
29
P. Treu
3
Philipp Lienhart
28
M. Ginter
17
L. Kübler
27
Nicolas Höfler
8
M. Eggestein
32
V. Grifo
44
J. Manzambi
19
Jan-Niklas Beste
31
I. Matanović
1
L. Horníček
6
Vitor Carvalho
15
Paulo Oliveira
14
Gustaf Lagerbielke
20
M. Dorgeles
34
E. Tıknaz
8
João Moutinho
2
Víctor Gómez
10
Rodrigo Zalazar
29
Jean-Baptiste Gorby
18
Pau Victor
field field
Tore
Tor
L. Kübler
19'
Tor
J. Manzambi (Assist: P. Treu)
41'
Tor
L. Kübler (Assist: V. Grifo)
72'
79'
Tor
Pau Victor (Assist: Víctor Gómez)

Der Sport-Club musste dabei auf Yuito Suzuki verzichten, der sich am Sonntag beim 1:1 in der Bundesliga gegen Wolfsburg eine Fraktur des rechten Schlüsselbeins zugezogen hatte. Für den Japaner rückte Nicolas Höfler in die Startelf. Von Beginn an peitschten die Fans ihr Team mit lautstarken Wechselgesängen nach vorne, und die Mannschaft von Julian Schuster kontrollierte Spiel und Gegner immer stärker.

Europa League
7.5.2026
- 21:00
Aston Villa
2.50
xG
0.61
4 0
Nottingham Forest
Europa League
7.5.2026
- 21:00
SC Freiburg
1.71
xG
1.41
3 1
SC Braga

Kübler und Manzambi drehen das Duell

Der Druck der Gastgeber zahlte sich in der 19. Minute aus. Eine zunächst zu kurz geklärte Flanke landete im wilden Gewusel vor dem Braga-Tor, Lukas Kübler hielt den entscheidenden Fuß hin, ehe der Ball nach mehreren Kontakten den Weg ins Netz fand. Freiburg blieb am Drücker, agierte im Aufbau geduldig und diszipliniert und legte vor der Pause nach: Johan Manzambi zog links nach innen und jagte den Ball aus rund 20 Metern in das rechte Eck zum 2:0, womit der Rückstand aus dem Hinspiel gedreht war.

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Braga rettete sich dennoch mit einem Pfostentreffer von Victor Gomez kurz vor dem Halbzeitpfiff in die Pause, als der Versuch in der 45.+1 Minute am Aluminium landete.

Freiburger Chancenflut nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Freiburg auf Entscheidung aus. Vincenzo Grifo traf in der 47. Minute den Außenpfosten, Matthias Ginter verfehlte das Tor mit einem Flachschuss nur knapp (49.), und Manzambi scheiterte wenig später an Braga-Keeper Lukas Hornicek, der den Ball in der 53. Minute aus dem Eck kratzte. Die Breisgauer drängten weiter, ließen aber die Portugiesen zunächst am Leben.

Braga gab sich trotz Unterzahl nicht geschlagen und kam durch Jean-Baptiste Gorby in der 58. Minute sowie Joao Moutinho in der 69. Minute zu Möglichkeiten, ohne jedoch den Anschluss herzustellen. Freiburg behielt die Kontrolle und sorgte schließlich für die Vorentscheidung.

Jubel nach dem dritten Treffer

In der 72. Minute erhöhte erneut Lukas Kübler per Kopf auf 3:0 und machte die türkische Traumreise praktisch perfekt. Erst danach wurde es noch einmal kurz spannend, als Pau Victor für Braga in der 79. Minute verkürzte. Für die Gastgeber war das aber nur noch Ergebniskosmetik, denn der Sport-Club hatte zuvor in dieser Europa-League-Saison jedes seiner sieben Heimspiele gewonnen und blieb auch im Rückspiel seiner Heimstärke treu.

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