Fußball heute Ergebnis: Frankreich siegt mit 11 Wechsel – Ukraine in den Play-offs

Frankreich bleibt makellos – Ukraine sichert sich Play-off-Platz

Frankreich beendet die WM-Qualifikation in der Gruppe B ohne Niederlage und unterstreicht auch mit einer B-Elf seine Dominanz in der Gruppe D. In Baku siegte die Équipe Tricolore trotz eines frühen Rückstands souverän mit 3:1 gegen Aserbaidschan. Die Ukraine sicherte sich im Parallelspiel gegen Island durch späte Tore das Ticket für die Play-offs.

Deschamps rotiert komplett – Frankreich trotzdem souverän

Didier Deschamps nutzte das sportlich bedeutungslose Spiel in Aserbaidschan für ein personelles Experiment. Der französische Nationaltrainer stellte seine Mannschaft im Vergleich zum letzten Gruppenspiel komplett um – elf neue Namen standen auf dem Spielberichtsbogen, darunter auch Torwart Lukas Chevalier, der sein Debüt im Nationaltrikot feierte. Der personelle Umbruch hatte keine negativen Folgen: Frankreich dominierte nach frühem Schock das Geschehen klar.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe D

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich S S U S S 6 5 1 0 16 4 12 16 2 ▲ Ukraine U S S N S 6 3 1 2 10 11 -1 10 3 ▼ Island N N U S N 6 2 1 3 13 11 2 7 4 Aserbaidschan U N N N N 6 0 1 5 3 16 -13 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

Frühe Führung Aserbaidschans bringt Frankreich nicht aus der Ruhe

Bereits in der 4. Minute sorgte Renat Dadaschow, in Rüdesheim am Rhein geboren, für eine Überraschung: Mit seinem Treffer brachte er die Gastgeber in Führung. Die Freude währte allerdings nicht lange. Jean-Philippe Mateta (17.) glich aus, Maghnes Akliouche (30.) erhöhte, und kurz vor der Pause sorgte ein Eigentor des aserbaidschanischen Keepers Scharudin Magomedalijew (45.) für klare Verhältnisse. Frankreich kontrollierte das Spiel danach ohne große Mühe.

Frankreich fehlerfrei – Aserbaidschan abgeschlagen

Frankreich beendet die Qualifikation als ungeschlagener Gruppensieger mit 16 Punkten. Der klare Erfolg in Baku war das sechste Spiel ohne Niederlage. Aserbaidschan hingegen verabschiedet sich ohne Sieg und mit lediglich einem Punkt als Tabellenletzter aus der Gruppe D. Für die Équipe Tricolore rückt nun die Turniervorbereitung in den Fokus, während Aserbaidschan einmal mehr den Anschluss an die europäische Spitze verpasst hat.

Ukraine rettet sich in letzter Minute in die Play-offs

In Warschau war die Ausgangslage klar: Nur ein Sieg würde der Ukraine noch die Chance auf die WM-Teilnahme sichern. Gegen zähe Isländer fiel der erlösende Treffer erst spät. Oleksandr Subkow brachte seine Mannschaft in der 83. Minute in Führung, Oleksij Huzuljak machte in der Nachspielzeit (90.+3) alles klar. Damit sichert sich die Ukraine Platz zwei in der Gruppe und darf im März auf die zweite WM-Teilnahme nach 2006 hoffen.