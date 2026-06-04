Fußball heute Ergebnis: Frankreich patzt gegen DFB-Gegner Elfenbeinküste

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Frankreich hat den ersten WM-Härtetest verpatzt und gegen den deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste mit 1:2 verloren. Der zweimalige Weltmeister Frankreich unterlag am Donnerstagabend in Nantes trotz Führung, während die Elfenbeinküste, einer der drei deutschen Vorrundengegner, mit dem verdienten Sieg ein Ausrufezeichen in Richtung DFB-Elf setzten.

Frankreich führt, die Elfenbeinküste schlägt zurück

Rayan Cherki von Manchester City brachte die Franzosen in der 45. Minute in Front. Nach der Pause drehte die Elfenbeinküste die Partie jedoch: Guela Doué glich in der 63. Minute aus und bereitete später auch den Treffer von Amad Diallo zum 2:1 in der 84. Minute vor.

Doués Bruder Désiré, frischgebackener Champions-League-Sieger mit Paris Saint-Germain, gehörte zum französischen Aufgebot, blieb aber über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Nationaltrainer Didier Deschamps setzte ohnehin nur eingeschränkt auf Akteure von PSG, das am Samstag in einem kräftezehrenden Finale gegen den FC Arsenal erneut die Champions League gewonnen hatte.

Länderspiele 2026 | - 21:10 Frankreich U S S N S 1 : 2 Endergebnis Elfenbeinküste S S N S S R. Cherki 45' G. Doué 53' A. Diallo 84' Tore Tor R. Cherki Assist : Ibrahima Konaté) 45' 53' Tor G. Doué Assist: N. Pépé) 84' Tor A. Diallo Assist: G. Doué) 16 Mike Maignan 19 Theo Hernández 4 Dayot Upamecano 15 Ibrahima Konaté 5 Jules Koundé 8 Aurélien Tchouaméni 9 Marcus Thuram 14 Adrien Rabiot 24 R. Cherki 11 Michael Olise 10 Kylian Mbappé 1 Y. Fofana 3 G. Konan 20 E. Agbadou 5 W. Singo 17 G. Doué 11 Yan Diomande 6 S. Fofana 8 F. Kessié 14 O. Diakité 10 Simon Adingra 12 E. Wahi

PSG-Profis außen vor, Olise von Bayern startet

Vom PSG-Quintett um Weltfußballer Ousmane Dembélé stand keiner in der Startelf, Dembélé kam wie Doué und Bradley Barcola gar nicht zum Einsatz. Dafür begann Bayern-Profi Michael Olise bei den Franzosen und machte bis zu seiner Auswechslung nach der ersten Halbzeit einen ordentlichen Eindruck.

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Auf ivorischer Seite blieb Leipzigs Youngster Yan Diomande bei seinem Startelfeinsatz unauffällig. Der Hoffenheimer Bazoumana Touré wurde eingewechselt.

Letzter Frankreich-Test vor der Reise nach Nordamerika

Vor der Abreise nach Nordamerika bestreitet Frankreich am Montag in Lille noch einen finalen Test gegen Nordirland. Das erste WM-Spiel wartet am 16. Juni gegen Senegal, danach geht es für die Franzosen gegen Irak und Norwegen.

Die Elfenbeinküste trifft bei der Endrunde am 20. Juni auf Deutschland. Zuvor stehen noch die Partien gegen Ecuador und gegen Curacao auf dem Programm.