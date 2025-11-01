Fußball heute Ergebnis: FC Bayern zerlegt Bayern 04 Leverkusen

Bayern München bleibt dominant – auch ohne Stars

Der FC Bayern München hat einmal mehr seine beeindruckende Tiefe im Kader unter Beweis gestellt. Trotz zahlreicher Rotationen schlugen die Münchner den bisherigen Auswärtskrösus Bayer Leverkusen mit 3:0 und verlängerten ihre Siegesserie auf 15 Pflichtspiele. Für Leverkusen war es die erste Niederlage auf fremdem Platz seit Mai 2023. Die Partie diente für Bayern auch als Generalprobe für das Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain.

Bayerns B-Elf setzt ein Statement

Trainer Vincent Kompany rotierte kräftig durch: Gleich sieben neue Spieler standen nach dem Pokalerfolg gegen Köln in der Startelf. Auf der Bank blieben zunächst Stars wie Harry Kane, Michael Olise oder Dayot Upamecano. Trotzdem ließ die sogenannte B-Elf kaum Zweifel an der Dominanz der Bayern aufkommen. Besonders auffällig: Youngster Lennart Karl, der über die rechte Seite immer wieder für Gefahr sorgte.

Die frühe Führung besorgte Serge Gnabry nach einem langen Ball von Tom Bischof, der erneut als Linksverteidiger agierte. Nur sechs Minuten später erhöhte Leihgabe Nicolas Jackson per Kopf – sein erster Bundesliga-Treffer. Den Schlusspunkt unter die erste Halbzeit setzte ein Eigentor von Loïc Badé, der eine scharfe Hereingabe von Guerreiro unglücklich ins eigene Netz abfälschte.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 9 | Allianz Arena | - 18:30 FC Bayern München S S S S S 3 : 0 1.71 xG 0.12 Endergebnis Bayer 04 Leverkusen S S N S S Serge Gnabry 25' N. Jackson 31' Loïc Badé 44' Tore Tor Serge Gnabry Assist : Tom Bischof) 25' Tor N. Jackson Assist : Konrad Laimer) 31' Eigentor Loïc Badé Assist : Raphaël Guerreiro) 44' 1 Manuel Neuer 20 Tom Bischof 4 Jonathan Tah 3 Min-jae Kim 27 Konrad Laimer 8 Leon Goretzka 6 Joshua Kimmich 7 Serge Gnabry 22 Raphaël Guerreiro 42 Lennart Karl 11 N. Jackson 1 M. Flekken 44 J. Belocian 12 E. Tapsoba 5 Loïc Badé 4 J. Quansah 13 Arthur 19 E. Poku 24 Aleix García 8 Robert Andrich 9 Claudio Echeverri 14 Patrik Schick

Leverkusens Serie endet sang- und klanglos

Bayer Leverkusen hatte sich viel vorgenommen, stellte taktisch auf ein defensives 5-4-1-System um und versuchte über lange Bälle auf Bischofs Seite sowie schnelles Umschaltspiel zu agieren. Doch die Werkself blieb insgesamt zu harmlos. Ohne den angeschlagenen Grimaldo fehlte es an Präzision bei Standards, und auch aus dem Spiel heraus kamen die Gäste kaum zu zwingenden Chancen.

Einzige nennenswerte Gelegenheit bot sich dem eingewechselten Christian Kofane in der 81. Minute – doch sein Abschluss blieb harmlos. Damit kassierte Leverkusen nicht nur eine klare Niederlage, sondern auch einen kleinen Dämpfer im Hinblick auf die eigene Ambition, sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

Generalprobe für Paris geglückt

Ab der 60. Minute brachte Kompany nach und nach seine Stammspieler. Kane, Olise und Luís Diaz bekamen Einsatzminuten, um sich für den Champions-League-Kracher in Paris einzuspielen. Die Intensität des Spiels ließ in der Schlussphase nach, doch Bayern blieb überlegen. Während in München eitel Sonnenschein herrscht – auch vor der anstehenden Jahreshauptversammlung – richtet sich nun der Blick auf das Duell mit Titelverteidiger PSG.

Die Bayern Aufstellung heute Abend:

