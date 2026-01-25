Fußball heute Ergebnis – FC Bayern verliert gegen den FC Augsburg

Der FC Bayern hat im Bundesliga-Derby gegen den FC Augsburg eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Mit 1:2 verlor die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nach einer schwachen Vorstellung und kassierte damit die erste Liga-Niederlage der Saison. Hiroki Ito brachte die Münchner zunächst in Führung, doch die Augsburger schafften es, das Spiel durch Tore von Arthur Chaves und Han-Noah Massengo zu drehen.

Bundesliga heute: Niederlage gegen Augsburg könnte für den FC Bayern wichtig sein!

Unkonzentrierte Leistung der Bayern

Die Bayern starteten schlecht in die Partie und zeigten sich in der ersten Halbzeit oft behäbig. Obwohl Hiroki Ito in der 23. Minute per Kopfball nach einer Ecke von Michael Olise die Führung erzielte, konnten die Münchner ihre Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen. Chancen von Lennart Karl und Luis Díaz blieben ungenutzt, während Augsburg durch Konter immer wieder gefährlich wurde. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Robin Fellhauer nur die Latte und sorgte so für Aufregung im Stadion.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 19 | Allianz Arena | - 15:30 FC Bayern München S S S S S 1 : 2 1.45 xG 0.94 Endergebnis FC Augsburg N U N U U H. Ito 23' Arthur Chaves 75' H. Massengo 81' 40 J. Urbig 21 H. Ito 3 Min-jae Kim 4 Jonathan Tah 19 A. Davies 8 Leon Goretzka 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 42 Lennart Karl 17 Michael Olise 9 Harry Kane 1 F. Dahmen 16 C. Zesiger 31 K. Schlotterbeck 34 Arthur Chaves 13 Dimitrios Giannoulis 8 E. Rexhbeçaj 4 H. Massengo 19 R. Fellhauer 20 A. Claude-Maurice 32 F. Rieder 30 A. Kade Tore Tor H. Ito Assist : Michael Olise) 23' 75' Tor Arthur Chaves Assist: M. Kömür) 81' Tor H. Massengo Assist: Dimitrios Giannoulis)

Augsburg dreht die Partie

Nach der Pause zeigte der FCA keine Scheu und blieb offensiv. Die Bayern luden die Gäste durch einige Unkonzentriertheiten immer wieder zu gefährlichen Angriffen ein. In der 75. Minute gelang Arthur Chaves der Ausgleich nach einer Ecke, bevor Han-Noah Massengo nur sechs Minuten später das 2:1 für Augsburg erzielte. Der Außenseiter zeigte sich als die effektivere Mannschaft und setzte ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Personalsituation bei den Bayern

Trainer Vincent Kompany musste neben den bereits feststehenden Ausfällen von Josip Stanisic, Konrad Laimer, Sacha Boey und Dayot Upamecano auch auf Raphael Guerreiro und Serge Gnabry verzichten. Manuel Neuer erhielt eine Pause und wurde durch Jonas Urbig ersetzt. Alphonso Davies kehrte nach über zehn Monaten in die Startelf zurück, spielte jedoch auf einer ungewohnten Position als Rechtsverteidiger und kam nicht gut zurecht.

Bayerns Terminplan bleibt anspruchsvoll

Nach der Niederlage gegen Augsburg steht für den Rekordmeister ein straffes Programm an. Am Mittwoch gastiert Bayern bei der PSV Eindhoven zum Abschluss der Ligaphase, gefolgt von einem Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV am kommenden Samstag. Die Bayern müssen dringend ihre Form finden, um im Titelrennen nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.