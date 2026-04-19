Fußball heute Ergebnis – FC Bayern sichert sich vorzeitig den Titel

Der FC Bayern hat sich am Sonntag vorzeitig die Deutsche Meisterschaft gesichert. Mit dem 4:2-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart vergrößerte der Rekordmeister seinen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund auf 15 Punkte und ist vier Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Bundesliga FC Bayern München 4.13 xG 1.14 4 2 VfB Stuttgart

Stuttgarter Führung, dann Bayerns Blitzreaktion

In der Allianz Arena erwischten zunächst die Gäste den besseren Start: Chris Führich brachte Stuttgart in der 21. Minute nach einem Zuspiel von Bilal El Khannouss mit einem Abschluss aus halblinker Position ins lange Eck mit 1:0 in Front. Die Antwort der Münchner fiel jedoch furios aus. Nur sechs Minuten lang dauerte die bayerische Wende, die Raphaël Guerreiro in der 31. Minute mit dem Ausgleich einleitete. Jamal Musiala setzte sich zuvor auf der linken Seite gegen zwei Stuttgarter durch, zog in den Strafraum und legte quer, sodass Guerreiro zum 1:1 einschieben konnte.

Tabelle der Bundesliga Top 5

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München U S S S S > 30 25 4 1 109 29 80 79 2 Borussia Dortmund S S S N N > 30 19 7 4 61 31 30 64 3 ▲ RB Leipzig N S S S S > 30 18 5 7 59 37 22 59 4 ▼ VfB Stuttgart S S N S N > 30 17 5 8 62 42 20 56 5 ▲ TSG 1899 Hoffenheim U N N U S > 30 16 6 8 59 44 15 54 Champions League

Europa League

Relegationsplatz

Abstieg in die 2.Liga

Europa-Conference-League-Play-offs

Fast im direkten Gegenzug schlug der FCB erneut zu: 96 Sekunden nach dem Ausgleich stellte Nicolas Jackson auf 2:1. Guerreiro eroberte den Ball von Finn Jeltsch, schickte Luis Díaz auf die Reise, und der Kolumbianer legte vor dem Tor quer auf Jackson, der nur noch einschieben musste. Kurz darauf erhöhte Alphonso Davies auf 3:1. In der 36. Minute bekamen die Stuttgarter den Ball nicht geklärt, Luis Díaz legte für Davies ab, dessen Schuss Jeff Chabot unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Für Davies war es das erste Tor nach seinem Kreuzbandriss.

Kane erhöht, Urbig glänzt

Nach der Pause blieb Bayern das dominierende Team und machte früh alles klar. In der 52. Minute traf Harry Kane zum 4:1, nachdem Hiroki Ito eine Ecke von rechts scharf vor das Tor gebracht hatte. Leon Goretzka zog zunächst aus kurzer Distanz ab, Alexander Nübel parierte noch, doch der Abpraller landete beim zur Halbzeit eingewechselten Kane, der aus drei Metern zu seinem 32. Saisontor einschob.

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Auch danach blieb die Partie unterhaltsam. In der 70. Minute verhinderte Jonas Urbig mit einer starken Fußabwehr gegen El Khannouss den möglichen Anschlusstreffer der Schwaben. Drei Minuten später klärte Maximilian Mittelstädt einen Schlenzer von Michael Olise per Kopf auf der Linie. Stuttgart verkürzte dennoch in der 88. Minute durch Chema Andrés, dessen Distanzschuss zum 2:4 im Netz landete. Am Ausgang änderte das nichts mehr: Nach dem Schlusspfiff durfte Bayern den vorzeitigen Titelgewinn in der Bundesliga feiern.

Spielbericht und Aufstellungen

Der Meister empfängt den VfB Stuttgart mit folgender Mannschaft: Urbig – Stanišić (85. Ofli), Minjae, Ito, Davies (63. Laimer) – Kimmich, Goretzka – Guerreiro (76. Ndiaye), Musiala (46. Kane), Luis Díaz (46. Olise) – Jackson. Auf der Bank saßen Neuer, Upamecano, Tah und Pavlović. Stuttgart begann mit Nübel – Vagnoman, Jeltsch (46. Jaquez), Chabot, Hendriks – Karazor, Stiller (65. Chema) – Leweling (76. Demirović), El Khannouss, Führich (65. Mittelstädt) – Tiago Tomás (85. Bouanani), dazu standen Bredlow, Assignon, Zagadou und Nartey als Ersatz bereit.

Die Leitung der Partie übernahm Sören Storks aus Ramsdorf; es wurden keine Gelben Karten gezeigt. 75.000 Zuschauer sahen die ausverkaufte Allianz Arena. Die Tore im Überblick: 0:1 Führich (21.), 1:1 Guerreiro (31.), 2:1 Jackson (33.), 3:1 Davies (37.), 4:1 Kane (52.), 4:2 Chema (88.). Für die Bayern geht es schon am Mittwoch weiter, dann wartet im DFB-Pokalhalbfinale Bayer 04 Leverkusen, wo der FCB den Einzug ins Endspiel schaffen will.