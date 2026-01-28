+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Ergebnis: FC Bayern München besiegen PSV 2:1 – 2.Tabellenplatz!

Jamal Musiala feierte ein erfolgreiches Comeback in der Startelf, während Harry Kane als Joker erneut seine Torgarantie unter Beweis stellte. Mit einem 2:1-Sieg beim PSV Eindhoven sicherte sich der FC Bayern München eine optimale Ausgangslage für die K.o.-Runde der Champions League. Der deutsche Rekordmeister hat damit das Heimrecht bis hinein ins mögliche Halbfinale gesichert und ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Mannschaft des FC Bayern München posiert vor dem Fußballspiel der 8. Spielrunde der UEFA Champions League zwischen dem PSV Eindhoven und dem FC Bayern München im Philips Stadion in Eindhoven am 28. Januar 2026. (Foto: JOHN THYS / AFP)
Musiala trifft nach langer Verletzungspause

Nach 207 Tagen Verletzungspause feierte Jamal Musiala sein Comeback in der Anfangsformation des FC Bayern. Mit einem Treffer zum 0:1 in der 58. Minute, vorbereitet von Lennart Karl, sorgte der 20-Jährige für die Führung der Münchner. Musiala zeigte sich von Beginn an mutig und dribbelte sich durch die gegnerischen Reihen, was die Offensive der Bayern belebte.

Champions League 2025-2026 - League Phase | Spieltag 8
| Philips Stadion | 28.1.2026-21:00
PSV Eindhoven
S S S N U
1 : 2
0.69
xG
1.80
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S N
Ismael Saibari
78'
Jamal Musiala
58'
Harry Kane
84'
| Schiedsrichter: J. Pedro Pinheiro | Halbzeit: 0-0
Tore
58'
Tor
Jamal Musiala (Assist: Lennart Karl)
Tor
Ismael Saibari (Assist: G. Til)
78'
84'
Tor
Harry Kane (Assist: Luis Díaz)
32
M. Kovář
17
Mauro Júnior
4
A. Obispo
22
J. Schouten
8
Sergiño Dest
5
I. Perišić
23
J. Veerman
10
Paul Wanner
27
D. Man
34
Ismael Saibari
20
G. Til
40
J. Urbig
21
H. Ito
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
20
Tom Bischof
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
42
Lennart Karl
11
Nicolas Jackson
field field
Die Aufstellung des FC Bayern München: 
Harry Kane sichert den Sieg

Nachdem die Gastgeber durch Ismail Saibari in der 78. Minute den Ausgleich erzielten, war es erneut Harry Kane, der in der 84. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte. Mit diesem Tor sicherte sich der englische Stürmer seinen achten Saisontreffer in der Champions League und stellte damit seine Bedeutung für die Mannschaft erneut unter Beweis.

Schwache erste Halbzeit der Bayern

Die erste Halbzeit verlief für die Bayern eher enttäuschend. Torwart Jonas Urbig hielt seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel, darunter ein spektakulärer Reflex gegen einen Schuss von Joey Veerman. Die Münchner hatten Schwierigkeiten, sich gegen die angriffslustigen Hausherren durchzusetzen und konnten kaum gefährliche Aktionen kreieren.

Wechsel und Taktik von Trainer Kompany

Trainer Vincent Kompany entschied sich für insgesamt fünf Wechsel im Vergleich zum letzten Spiel gegen den FC Augsburg. Trotz der Startelf-Rückkehr von Musiala verzichtete er auf etablierte Stars wie Manuel Neuer und Michael Olise. „Es braucht viel Energie“, erklärte Kompany seine taktischen Anpassungen. Die Bayern versuchten, durch Konter zu punkten, agierten dabei jedoch oft ungenau.

Die Top 8 Tabelle der Champions League

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Arsenal
FC Arsenal
S S S S S
8
8
0
0
23
4
19
24
2
FC Bayern München
FC Bayern München
S N S S S
8
7
0
1
22
8
14
21
3
FC Liverpool
FC Liverpool
S N S S S
8
6
0
2
20
8
12
18
4
Tottenham Hotspurs
Tottenham Hotspurs
S N S S S
8
5
2
1
17
7
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
U N S S S
8
5
1
2
22
14
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
U S N S S
8
5
1
2
17
10
7
16
7
Sporting CP Lissabon
Sporting CP Lissabon
U S N S S
8
5
1
2
17
11
6
16
8
Manchester City
Manchester City
S N S N S
8
5
1
2
15
9
6
16
- Runde der letzte 16 (Achtelfinale)
- Playoffs zum Achtelfinale

