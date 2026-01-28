Fußball heute Ergebnis: FC Bayern München besiegen PSV 2:1 – 2.Tabellenplatz!

Jamal Musiala feierte ein erfolgreiches Comeback in der Startelf, während Harry Kane als Joker erneut seine Torgarantie unter Beweis stellte. Mit einem 2:1-Sieg beim PSV Eindhoven sicherte sich der FC Bayern München eine optimale Ausgangslage für die K.o.-Runde der Champions League. Der deutsche Rekordmeister hat damit das Heimrecht bis hinein ins mögliche Halbfinale gesichert und ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Musiala trifft nach langer Verletzungspause

Nach 207 Tagen Verletzungspause feierte Jamal Musiala sein Comeback in der Anfangsformation des FC Bayern. Mit einem Treffer zum 0:1 in der 58. Minute, vorbereitet von Lennart Karl, sorgte der 20-Jährige für die Führung der Münchner. Musiala zeigte sich von Beginn an mutig und dribbelte sich durch die gegnerischen Reihen, was die Offensive der Bayern belebte.

Harry Kane sichert den Sieg

Nachdem die Gastgeber durch Ismail Saibari in der 78. Minute den Ausgleich erzielten, war es erneut Harry Kane, der in der 84. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte. Mit diesem Tor sicherte sich der englische Stürmer seinen achten Saisontreffer in der Champions League und stellte damit seine Bedeutung für die Mannschaft erneut unter Beweis.

Schwache erste Halbzeit der Bayern

Die erste Halbzeit verlief für die Bayern eher enttäuschend. Torwart Jonas Urbig hielt seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel, darunter ein spektakulärer Reflex gegen einen Schuss von Joey Veerman. Die Münchner hatten Schwierigkeiten, sich gegen die angriffslustigen Hausherren durchzusetzen und konnten kaum gefährliche Aktionen kreieren.

Wechsel und Taktik von Trainer Kompany

Trainer Vincent Kompany entschied sich für insgesamt fünf Wechsel im Vergleich zum letzten Spiel gegen den FC Augsburg. Trotz der Startelf-Rückkehr von Musiala verzichtete er auf etablierte Stars wie Manuel Neuer und Michael Olise. „Es braucht viel Energie“, erklärte Kompany seine taktischen Anpassungen. Die Bayern versuchten, durch Konter zu punkten, agierten dabei jedoch oft ungenau.