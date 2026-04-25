Fußball heute Ergebnis: FC Bayern holt 0:3 auf und gewinnt 4:3 – PSG kann kommen!

Der FC Bayern hat seine Generalprobe vor dem Champions-League-Hit bei Paris Saint-Germain mit einer spektakulären Aufholjagd gerettet. Trotz einer B-Elf und einer verschlafenen ersten Halbzeit drehte der bereits feststehende Meister das Auswärtsspiel beim Angstgegner FSV Mainz 05 noch zu einem 4:3 und verhinderte die erste Niederlage in der Fremde in dieser Saison.

Mit dem Sieg blieben auch die 91 Punkte aus der bislang historisch besten Bundesliga-Spielzeit 2012/13 erreichbar. Zugleich reisten die Münchner nach dem wilden Abend mit Rückenwind ins Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse am Dienstag um 21.00 Uhr gegen PSG weiter.

Bundesliga 1. FSV Mainz 05 2.29 xG 1.97 3 4 FC Bayern München

Mainz nutzt Bayerns Fehlstart eiskalt aus

Vincent Kompany hatte drei Tage nach dem Pokal-Halbfinale in Leverkusen, das Bayern mit 2:0 gewann, und vor dem Königsklassen-Duell in Paris zur Vorsicht gemahnt. „Das Mainz-Spiel ist keine Probe, sondern ein Bundesligaspiel“, sagte der Coach und ergänzte: „Wir wollen die drei Punkte.“ Dennoch schonte er zahlreiche Stammkräfte, nahm gleich acht Änderungen vor, ließ Joshua Kimmich und Dayot Upamecano sogar in München und schickte mit Bara Ndiaye einen 18 Jahre alten Senegalese erstmals von Beginn an aufs Feld.

Vor dem Anpfiff überreichten die Mainzer dem Meister noch einen Blumenstrauß und eine Flasche Champagner, danach wurde es für die Gäste jedoch alles andere als feierlich. Der FSV trat mit einem tiefen, kompakten Block auf und machte dem Favoriten das Leben schwer, während Konter und Standards die Mittel der Wahl blieben. Nach einer Ecke kam Kaishu Sano an den zweiten Ball, Dominik Kohr traf die Hereingabe per Volley zum 1:0 in der 15. Minute.

Obwohl die Bayern deutlich mehr Spielanteile hatten, luden zu viele einfache Ballverluste die Hausherren immer wieder zu Umschaltsituationen ein. Jonas Urbig verhinderte in der 20. Minute erst gegen Sheraldo Becker und dann auch beim Nachschuss von Nadiem Amiri Schlimmeres. Doch die komplett neu formierte Kompany-Elf fand keine Abstimmung, und als Amiri den nächsten Versuch nur nach vorne abgewehrt bekam, staubte Paul Nebel zum 2:0 ab.

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Die erste klare Münchner Chance verbuchte Alphonso Davies erst in der 40. Minute, sein Abschluss landete aber nur am Außennetz. Stattdessen schlug Becker auf der Gegenseite nach einem Lattentreffer von Amiri zum 3:0 nach. Zuletzt lagen die Münchner im November 1975 zur Pause höher zurück. Mit vier Heimpleiten in den vergangenen fünf Spielen gegen den deutschen Rekordmeister waren die Rheinhessen zudem ohnehin ein unangenehmer Gegner.

Nach der Pause dreht Bayern das Spiel komplett

Nach dem Seitenwechsel reagierte Kompany und brachte Harry Kane sowie Michael Olise für Luis Díaz und Aleksandar Pavlovic. Der Wechsel verlieh dem Bayern-Spiel mehr Struktur, und Nicolas Jackson verkürzte mit einem Volley auf 1:3. Es war zugleich das 50. Münchner Auswärtstor der Saison und damit der nächste Rekord.

Plötzlich kippte die Partie. Olise ließ mit einem traumhaften Schlenzer das nächste Signal folgen, ehe Jamal Musiala ausglich. Wenig später vollendete Kane die Aufholjagd und drehte das wilde Spiel endgültig. Die Münchner bejubelten den vierten Treffer ausgelassen und nahmen nach einer irrsinnigen Energieleistung doch noch drei Punkte mit.

Die zweite Halbzeit veränderte den Abend komplett und verschaffte Bayern vor dem Auftritt in Paris neue Zuversicht. Mit breiter Brust geht der Tabellenführer nun in das Halbfinal-Hinspiel bei PSG am Dienstag.