Fußball heute Ergebnis – FC Bayern haut VfL Wolfsburg 8:1 weg!

Der FC Bayern München hat das Jahr 2026 mit einem beeindruckenden 8:1-Sieg über den VfL Wolfsburg begonnen und seine Dominanz in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit diesem Schützenfest vergrößerten die Münchner ihren Vorsprung auf die Verfolger auf elf Punkte und setzen damit ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Die Partie war geprägt von einer Vielzahl an Toren, darunter zwei Eigentore der Wolfsburger. Jetzt können die Bayern am Mittwoch gegen den 1. FC Köln ihre bereits beeindruckende Hinrunde weiter festigen.

Die Tor-Gala der Bayern

Der FC Bayern startete fulminant in die Partie gegen ihren Lieblingsgegner VfL Wolfsburg. Bereits in der fünften Minute nutzte Kilian Fischer, der nach einer langen Verletzungspause auf dem Platz stand, einen Druckmoment und beförderte das Leder ins eigene Netz. Trotz dieses Rückschlags ließ sich die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer nicht entmutigen. Dzenan Pejcinovic glich in der 13. Minute aus und sorgte für eine spannende Begegnung.

Multitalent Olise glänzt erneut

Michael Olise, der erneut eine herausragende Leistung zeigte, bereitete das 2:1 durch Luis Díaz in der 30. Minute vor, der eine Flanke von Olise per Kopf verwertete. Nach dem Seitenwechsel legten die Bayern in der 50. Minute nach, als Moritz Jenz ein weiteres Eigentor verursachte, nachdem Olise einen Pass ins Zentrum spielte. Olise war nicht nur der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Münchner, sondern steuerte auch zwei eigene Treffer zum 8:1 bei.

Historische Serien fortgesetzt

Mit diesem Sieg bleibt Bayern München auch im 21. Ligaspiel in Folge gegen Wolfsburg ungeschlagen und hat in der heimischen Allianz Arena nach 29 Begegnungen noch nie gegen die Wölfe verloren. Trainer Thomas Tuchel konnte auf die Rückkehr von Manuel Neuer und Konrad Laimer setzen, während Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Alphonso Davies verletzungsbedingt fehlten. Der Chefcoach war dennoch mit der Performance seiner Mannschaft zufrieden.

Der Blick auf die nächsten Spiele

Die Bayern haben nun die Möglichkeit, ihre beeindruckende Hinrunde noch weiter auszubauen. Ein Sieg am Mittwoch gegen den 1. FC Köln würde die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte perfekt machen. Die Fans dürfen gespannt sein, ob die Münchner weiterhin in dieser Form aufspielen können.