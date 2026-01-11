+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnis – FC Bayern haut VfL Wolfsburg 8:1 weg!

von

Der FC Bayern München hat das Jahr 2026 mit einem beeindruckenden 8:1-Sieg über den VfL Wolfsburg begonnen und seine Dominanz in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit diesem Schützenfest vergrößerten die Münchner ihren Vorsprung auf die Verfolger auf elf Punkte und setzen damit ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Die Partie war geprägt von einer Vielzahl an Toren, darunter zwei Eigentore der Wolfsburger. Jetzt können die Bayern am Mittwoch gegen den 1. FC Köln ihre bereits beeindruckende Hinrunde weiter festigen.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Fußball heute: Vorschau & Aufstellungen FC Bayern - VfL Wolfsburg
Fußball heute: Vorschau & Aufstellungen FC Bayern – VfL Wolfsburg

Die Tor-Gala der Bayern

Der FC Bayern startete fulminant in die Partie gegen ihren Lieblingsgegner VfL Wolfsburg. Bereits in der fünften Minute nutzte Kilian Fischer, der nach einer langen Verletzungspause auf dem Platz stand, einen Druckmoment und beförderte das Leder ins eigene Netz. Trotz dieses Rückschlags ließ sich die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer nicht entmutigen. Dzenan Pejcinovic glich in der 13. Minute aus und sorgte für eine spannende Begegnung.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 16
| Allianz Arena | 11.1.2026-17:30
FC Bayern München
S S S U S
8 : 1
3.65
xG
1.36
Endergebnis
VfL Wolfsburg
N U S S N
K. Fischer
5'
Luis Díaz
30'
Michael Olise
50'
M. Jenz
53'
Raphaël Guerreiro
68'
Harry Kane
69'
Michael Olise
76'
Leon Goretzka
88'
D. Pejčinović
13'
| Schiedsrichter: T. Reichel | Halbzeit: 2-1
1
Manuel Neuer
44
J. Stanišić
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
20
Tom Bischof
45
Aleksandar Pavlović
14
Luis Díaz
42
Lennart Karl
17
Michael Olise
9
Harry Kane
1
K. Grabara
2
K. Fischer
4
Konstantinos Koulierakis
15
M. Jenz
26
S. Kumbedi
27
M. Arnold
32
M. Svanberg
39
Patrick Wimmer
10
L. Majer
24
C. Eriksen
17
D. Pejčinović
field field
Aufstellungen
FC Bayern München
1
T
Manuel Neuer
7.5
27
M
Konrad Laimer
6.6
2
D
Dayot Upamecano
77'
6.9
4
D
Jonathan Tah
7.3
44
D
J. Stanišić
6.7
45
M
Aleksandar Pavlović
58'
7
20
D
Tom Bischof
7
17
M
Michael Olise
50'76'83'
10
42
M
Lennart Karl
57'
6.7
14
O
Luis Díaz
30'
8.2
9
O
Harry Kane
69'77'
8.3
Ersatzspieler
40
T
J. Urbig
30
D
Cassiano Kiala
21
D
H. Ito
77'
6.6
22
D
Raphaël Guerreiro
57'68'
7.7
8
M
Leon Goretzka
58'88'
8.2
7
M
Serge Gnabry
47
M
David Daiber
38
M
Felipe Marlon Chávez
83'
6.3
36
O
Wisdom Mike
77'
6.5
Coach
V. Kompany
VfL Wolfsburg
1
T
K. Grabara
6.3
26
D
S. Kumbedi
4.6
15
D
M. Jenz
53'
4.6
4
D
Konstantinos Koulierakis
5.5
2
D
K. Fischer
5'
4.2
32
M
M. Svanberg
45'64'
6.3
27
M
M. Arnold
6.7
24
M
C. Eriksen
86'
5.9
10
M
L. Majer
77'
6.3
39
M
Patrick Wimmer
64'
6
17
O
D. Pejčinović
13'86'
7.9
Ersatzspieler
12
T
P. Pervan
3
D
D. Vavro
86'
41
D
Jan Bürger
25
D
A. Zehnter
40
M
K. Paredes
77'
6.5
37
M
Pharell Hensel
86'
5
M
Vinicius Souza
31
M
Yannick Gerhardt
64'
6.3
11
O
A. Daghim
64'
6.7
Coach
D. Bauer
Tore
Eigentor
K. Fischer
5'
13'
Tor
D. Pejčinović (Assist: L. Majer)
Tor
Luis Díaz (Assist: Michael Olise)
30'
Tor
Michael Olise (Assist: Konrad Laimer)
50'
Eigentor
M. Jenz
53'
Tor
Raphaël Guerreiro (Assist: Harry Kane)
68'
Tor
Harry Kane (Assist: Luis Díaz)
69'
Tor
Michael Olise (Assist: Luis Díaz)
76'
Tor
Leon Goretzka (Assist: Jonathan Tah)
88'

Multitalent Olise glänzt erneut

Michael Olise, der erneut eine herausragende Leistung zeigte, bereitete das 2:1 durch Luis Díaz in der 30. Minute vor, der eine Flanke von Olise per Kopf verwertete. Nach dem Seitenwechsel legten die Bayern in der 50. Minute nach, als Moritz Jenz ein weiteres Eigentor verursachte, nachdem Olise einen Pass ins Zentrum spielte. Olise war nicht nur der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Münchner, sondern steuerte auch zwei eigene Treffer zum 8:1 bei.

Historische Serien fortgesetzt

Mit diesem Sieg bleibt Bayern München auch im 21. Ligaspiel in Folge gegen Wolfsburg ungeschlagen und hat in der heimischen Allianz Arena nach 29 Begegnungen noch nie gegen die Wölfe verloren. Trainer Thomas Tuchel konnte auf die Rückkehr von Manuel Neuer und Konrad Laimer setzen, während Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Alphonso Davies verletzungsbedingt fehlten. Der Chefcoach war dennoch mit der Performance seiner Mannschaft zufrieden.

Der Blick auf die nächsten Spiele

Die Bayern haben nun die Möglichkeit, ihre beeindruckende Hinrunde noch weiter auszubauen. Ein Sieg am Mittwoch gegen den 1. FC Köln würde die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte perfekt machen. Die Fans dürfen gespannt sein, ob die Münchner weiterhin in dieser Form aufspielen können.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++