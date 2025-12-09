Fußball heute Ergebnis & Tabelle : FC Bayern dreht Rückstand – Teenie Karl trifft bei CL-Gala gegen Sporting

Bayern dreht Rückstand gegen Sporting – Karl trifft beim Königsklassen-Comeback

Der FC Bayern München steht nach einem 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon mit einem Bein im Achtelfinale der Champions League. Ein Eigentor von Joshua Kimmich brachte den Rekordmeister zunächst in Rückstand, doch mit viel Druck, Geduld und einem Treffer des erst 17-jährigen Lennart Karl wurde die Partie gedreht. Besonders emotional: das späte Comeback von Alphonso Davies nach monatelanger Verletzungspause.

Rückstand nach Eigentor – Bayern braucht Anlaufzeit

Der Abend in der Allianz Arena begann dominant, aber nicht effizient. Bayern erspielte sich früh Chancen, vor allem Harry Kane und Serge Gnabry sorgten für Gefahr. Lennart Karl traf sogar – aber der Treffer zählte nicht wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung von Gnabry. Trotz des Drucks blieb das 1:0 aus, Sporting verteidigte diszipliniert, Keeper Rui Silva parierte mehrfach stark.

Aus dem Nichts dann der Rückstand: Eine flache Hereingabe der Portugiesen rutschte Joshua Kimmich in der 54. Minute unglücklich über den Fuß – Eigentor. Doch die Bayern reagierten prompt und steigerten nicht nur das Tempo, sondern auch die Präzision.

Karl trifft erstmals – und Davies feiert Rückkehr

Die Wende leitete Serge Gnabry ein, der in der 65. Minute am langen Pfosten nach einer Ecke von Olise zum verdienten Ausgleich einschob. Nur vier Minuten später ließ sich Nachwuchsspieler Lennart Karl seinen großen Moment nicht nehmen: Nach Vorlage von Konrad Laimer traf der 17-Jährige flach zur Führung – sein erstes Tor in der Königsklasse.

Den Schlusspunkt setzte Innenverteidiger Jonathan Tah per Kopf nach einer Flanke von Kimmich (77.). In der 88. Minute gab es dann den emotionalsten Moment des Spiels: Alphonso Davies wurde eingewechselt und von den Fans mit tosendem Applaus empfangen – sein erstes Spiel nach achteinhalb Monaten Verletzungspause.

Kompany rotiert erneut – Bayern mit einer klaren Marschroute

Nach dem 5:0 in Stuttgart veränderte Vincent Kompany seine Startelf auf sieben Positionen – unter anderem durften Karl, Gnabry, Pavlovic und Stanisic beginnen. Kapitän Manuel Neuer kehrte ins Tor zurück. Die personellen Wechsel taten dem Spiel kaum Abbruch, denn die Münchner agierten mit hoher Ballkontrolle und offensiver Klarheit. Sporting hatte über weite Strecken keine echte Antwort.

In der Liga wartet vor der Winterpause noch Mainz und ein Auswärtsspiel in Heidenheim. In der Champions-League-Gruppenphase stehen mit Union Saint-Gilloise und PSV Eindhoven noch zwei Spiele an – der direkte Einzug ins Achtelfinale ist so gut wie sicher.