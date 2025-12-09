+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnis + Tabelle : FC Bayern dreht Rückstand – Teenie Karl trifft bei CL-Gala gegen Sporting

von

Bayern dreht Rückstand gegen Sporting – Karl trifft beim Königsklassen-Comeback

Der FC Bayern München steht nach einem 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon mit einem Bein im Achtelfinale der Champions League. Ein Eigentor von Joshua Kimmich brachte den Rekordmeister zunächst in Rückstand, doch mit viel Druck, Geduld und einem Treffer des erst 17-jährigen Lennart Karl wurde die Partie gedreht. Besonders emotional: das späte Comeback von Alphonso Davies nach monatelanger Verletzungspause.

Lennart Karl vom FC Bayern München (Foto Depositphotos.com)
Champions League 2025-2026 - League Phase | Spieltag 6
| Allianz Arena | 9.12.2025-18:45
FC Bayern München
S N S S S
3 : 1
2.08
xG
0.28
Endergebnis
Sporting CP Lissabon
S N S U S
Serge Gnabry
65'
Lennart Karl
69'
Jonathan Tah
77'
Joshua Kimmich
54'
| Schiedsrichter: N. Walsh | Halbzeit: 0-0
Tore
54'
Eigentor
Joshua Kimmich (Assist: João Simões)
Tor
Serge Gnabry (Assist: Michael Olise)
65'
Tor
Lennart Karl (Assist: Konrad Laimer)
69'
Tor
Jonathan Tah (Assist: Serge Gnabry)
77'
1
Manuel Neuer
44
J. Stanišić
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
7
Serge Gnabry
42
Lennart Karl
17
Michael Olise
9
Harry Kane
1
Rui Silva
20
M. Araujo
2
Matheus Reis
26
O. Diomande
72
Eduardo Quaresma
22
Iván Fresneda
27
Alisson Santos
52
João Simões
42
M. Hjulmand
10
Geny Catamo
97
L. Suárez
Rückstand nach Eigentor – Bayern braucht Anlaufzeit

Der Abend in der Allianz Arena begann dominant, aber nicht effizient. Bayern erspielte sich früh Chancen, vor allem Harry Kane und Serge Gnabry sorgten für Gefahr. Lennart Karl traf sogar – aber der Treffer zählte nicht wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung von Gnabry. Trotz des Drucks blieb das 1:0 aus, Sporting verteidigte diszipliniert, Keeper Rui Silva parierte mehrfach stark.

Aus dem Nichts dann der Rückstand: Eine flache Hereingabe der Portugiesen rutschte Joshua Kimmich in der 54. Minute unglücklich über den Fuß – Eigentor. Doch die Bayern reagierten prompt und steigerten nicht nur das Tempo, sondern auch die Präzision.

Karl trifft erstmals – und Davies feiert Rückkehr

Die Wende leitete Serge Gnabry ein, der in der 65. Minute am langen Pfosten nach einer Ecke von Olise zum verdienten Ausgleich einschob. Nur vier Minuten später ließ sich Nachwuchsspieler Lennart Karl seinen großen Moment nicht nehmen: Nach Vorlage von Konrad Laimer traf der 17-Jährige flach zur Führung – sein erstes Tor in der Königsklasse.

Den Schlusspunkt setzte Innenverteidiger Jonathan Tah per Kopf nach einer Flanke von Kimmich (77.). In der 88. Minute gab es dann den emotionalsten Moment des Spiels: Alphonso Davies wurde eingewechselt und von den Fans mit tosendem Applaus empfangen – sein erstes Spiel nach achteinhalb Monaten Verletzungspause.

Kompany rotiert erneut – Bayern mit einer klaren Marschroute

Nach dem 5:0 in Stuttgart veränderte Vincent Kompany seine Startelf auf sieben Positionen – unter anderem durften Karl, Gnabry, Pavlovic und Stanisic beginnen. Kapitän Manuel Neuer kehrte ins Tor zurück. Die personellen Wechsel taten dem Spiel kaum Abbruch, denn die Münchner agierten mit hoher Ballkontrolle und offensiver Klarheit. Sporting hatte über weite Strecken keine echte Antwort.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

In der Liga wartet vor der Winterpause noch Mainz und ein Auswärtsspiel in Heidenheim. In der Champions-League-Gruppenphase stehen mit Union Saint-Gilloise und PSV Eindhoven noch zwei Spiele an – der direkte Einzug ins Achtelfinale ist so gut wie sicher.

Top 8 Tabelle nach 6 Spieltagen

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Arsenal
FC Arsenal
S S S S S
>
5
5
0
0
14
1
13
15
2
FC Bayern München
FC Bayern München
S S S N S
>
6
5
0
1
18
7
11
15
3
Paris Saint Germain (PSG)
Paris Saint Germain (PSG)
S S S N S
>
5
4
0
1
19
8
11
12
4
Inter Mailand
Inter Mailand
S S S S N
>
5
4
0
1
12
3
9
12
5
Real Madrid
Real Madrid
S S S N S
>
5
4
0
1
12
5
7
12
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
U S S N S
>
5
3
1
1
17
11
6
10
7
Chelsea FC
Chelsea FC
N S S U S
>
5
3
1
1
12
6
6
10
8
Manchester City
Manchester City
S U S S N
>
5
3
1
1
10
5
5
10
- Runde der letzte 16 (Achtelfinale)
- Playoffs zum Achtelfinale
Champions League 2025-2026

