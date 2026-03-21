Fußball heute Ergebnis: Drei Elfmeter – BVB erkämpft spät den Sieg gegen den HSV. Borussia Dortmund drehte eine 0:2-Pausenführung des Hamburger SV in einer turbulenten Schlussphase noch zum 3:2. Entscheidend waren drei Strafstöße: Ramy Bensebaini verwandelte einen Foulelfmeter (73.) und einen Handelfmeter (84.), Fábio Silva erzielte zwischenzeitlich das Ausgleichstor (78.). Felix Nmecha hatte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter verschossen – für den HSV ein harter Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, für Dortmund ein wichtiger Dreier zur Festigung des zweiten Tabellenplatzes.

Drei Elfmeter und die Wende im Spielverlauf

Der Unparteiische entschied insgesamt dreimal auf Elfmeter und spielte damit die zentrale Rolle im Endspurt der Begegnung. Zunächst verwandelte Ramy Bensebaini in der 73. Minute einen Foulelfmeter zum Anschlusstreffer, fünf Minuten später glich Fábio Silva zum 2:2 aus. Den späten Siegtreffer besorgte erneut Bensebaini nach einem Handspiel im Strafraum, als er den fälligen Handelfmeter sicher verwandelte (84.). Zuvor hatte Felix Nmecha kurz vor der Pause einen Strafstoß neben das Tor gesetzt (45.).

Erste Halbzeit: HSV nutzte Dortmunder Fehler

Dortmund wirkte über weite Strecken der ersten Hälfte ideenlos und bekam zudem Pfiffe aus den eigenen Reihen zu hören. Früh vergab Maximilian Beier nach einem Sololauf die Chance zur Führung, sein Schuss wurde in der 7. Minute von Daniel Heuer Fernandes pariert. Nach Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung lud der BVB den Gast ein: Daniel Svensson verlor den Ball vor der Abwehr, William Mikelbrencis flankte und Philip Otele verwertete zum 0:1 (19.). Später nutzte Albert Sambi Lokonga einen weiteren Dortmunder Fehlpass nahe dem Strafraum zum 0:2 (38.).

Zweite Halbzeit: Kovac reagiert, Dortmund erhöht Druck

Trainer Niko Kovac reagierte zur Pause und brachte unter anderem Serhou Guirassy, später kamen Carney Chukwuemeka und Fábio Silva. Nach dem Seitenwechsel hatte Felix Nmecha (49.) die erste große Chance für den BVB, vergab diese jedoch. Danach übernahm Dortmund mehr Ballbesitz und schnürte den HSV phasenweise in dessen Hälfte ein, doch die Hamburger verhinderten lange Zeit klare Einschussgelegenheiten.

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Auswirkungen auf Tabelle und Saisonverlauf

Der späte Sieg festigt den zweiten Tabellenplatz für Dortmund, während der HSV im Kampf um den Klassenerhalt einen empfindlichen Rückschlag erlitt. Für den BVB ist der Erfolg wichtig, nachdem die Mannschaft bereits aus dem DFB-Pokal und der Champions League ausgeschieden ist und die Meisterschaftschancen angesichts des Rückstands auf den Rekordmeister gering sind. Dennoch zeigte das Team in den Schlussminuten die nötige Reaktion und Einsatzbereitschaft, um die Partie noch zu drehen.