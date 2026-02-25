+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Ergebnis: Drama in der Nachspielzeit – BVB scheitert in den Playoffs

LIVEvon

Borussia Dortmund erlebte in Bergamo ein Fußball-Debakel und scheitert bereits in den Champions-League-Playoffs. Der BVB verlor das Rückspiel bei Atalanta 1:4 (0:2) und gab das 2:0 aus dem Hinspiel noch leichtfertig aus der Hand. Die bedenklich schlechte Leistung sorgt für große Sorgen vor dem Bundesliga-Kracher gegen Bayern München und erhöht die Gefahr einer titellosen Saison. Am Freitag (12 Uhr) wird in Nyon ausgelost, Atalanta hingegen droht nun ein Achtelfinalgegner wie der FC Bayern oder der FC Arsenal.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Karim Adeyemi & Serhou Guirassy in der UEFA Champions League mit Borussia Dortmund (Foto Depositphotos.com)

Dortmund scheitert in den Champions-League-Playoffs

Borussia Dortmund schied hochverdient aus der Königsklasse aus, nachdem Gianluca Scamacca (5.), Davide Zappacosta (45.) und Mario Pašalić (57.) Atalanta früh auf die Siegerstraße brachten. Trotz des zwischenzeitigen Anschlusstreffers von Karim Adeyemi (75.) und der Hoffnung auf Verlängerung entschied Lazar Samardžić per Foulelfmeter die Partie noch in der regulären Spielzeit. Die Niederlage bedeutet das Aus für den BVB in dieser Wettbewerbsphase und unterstreicht einen negativen Spielverlauf, in dem Atalanta in Zweikämpfen und in puncto Durchschlagskraft die dominierende Mannschaft war.

Champions League 2025-2026 - Playoffs | Spieltag 32
| 25.2.2026-18:45
Atalanta
U S S N S
4 : 1
1.70
xG
0.93
Endergebnis
Borussia Dortmund
S S S S U
G. Scamacca
5'
D. Zappacosta
45'
M. Pašalić
57'
Lazar Samardžić
90'+8'
Karim Adeyemi
75'
| Schiedsrichter: J. Maria Sanchez Martinez | Halbzeit: 2-0
29
M. Carnesecchi
23
S. Kolašinac
4
I. Hien
42
G. Scalvini
47
L. Bernasconi
8
M. Pašalić
15
M. de Roon
77
D. Zappacosta
59
Nicola Zalewski
10
Lazar Samardžić
9
G. Scamacca
1
G. Kobel
5
R. Bensebaïni
3
W. Anton
23
E. Can
24
D. Svensson
8
Felix Nmecha
7
Jode Bellingham
26
J. Ryerson
10
Julian Brandt
14
Maximilian Beier
9
S. Guirassy
field field
Tore
Tor
G. Scamacca
5'
Tor
D. Zappacosta
45'
Tor
M. Pašalić (Assist: M. de Roon)
57'
75'
Tor
Karim Adeyemi (Assist: Carney Chukwuemeka)
Elfmetertor
Lazar Samardžić
90'
+8

Spielverlauf und Schlüsselereignisse

Der Matchbeginn setzte Dortmund sofort unter Druck: Scamacca traf bereits in der fünften Minute und stellte die Weichen früh. Gregor Kobel verhinderte mit einem starken Reflex gegen Nicola Zalewski (24.) das frühe 0:2, doch Dortmund kam lange nicht ins Spiel und hatte erst nach 27 Minuten den ersten Abschluss durch Serhou Guirassy. Kurz vor der Pause nutzte Zappacosta eine unglückliche Abfälschung von Ramy Bensebaini zum 2:0, nach dem Seitenwechsel vergab Maximilian Beier (53.) die große Anschlusschance, ehe Pašalić freistehend per Kopf zum 3:0 traf und damit die Partie praktisch entschied.

Personelle Entscheidungen und Disziplinarisches

Trainer Niko Kovač hatte sein Team eindringlich gewarnt, dass das Weiterkommen keinesfalls sicher sei, doch personelle Veränderungen und Wechsel brachten nicht die gewünschte Wende. Emre Can kehrte in die Startelf zurück, Schlotterbeck saß zunächst auf der Bank; im Verlauf der zweiten Halbzeit brachte Kovač Fábio Silva, Carney Chukwuemeka und später Karim Adeyemi, der sehenswert zum 1:3 traf. Disziplinarisch verschlechterte sich die Lage: Ramy Bensebaini sah nach dem Foul an Nikola Krstović die Gelb-Rote Karte, und Nico Schlotterbeck wurde kurz vor Schluss (90.+8) vom Platz verwiesen, nachdem er auf der Bank glatt Rot gesehen hatte.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
Offizielle Aufstellung Borussia Dortmund
Offizielle Aufstellung Borussia Dortmund

Atmosphäre, Fans und Ausblick

Die Partie fand in einem kleinen, engen Stadion mit leidenschaftlicher Kulisse für Atalanta statt; die Bergamo-Fans trieben ihre Mannschaft an und dominierten die Zweikämpfe. Für Dortmund fehlte die übliche Unterstützung der organisierten Ultras, die wegen strenger Sicherheitsvorkehrungen und polizeilicher Maßnahmen auf die Reise verzichtet hatten, sodass die Südtribüne im Westfalenstadion an diesem Abend keinen Einfluss nehmen konnte. Sportlich bleibt die Lage angespannt: In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Bayern acht Punkte, im DFB-Pokal war ebenfalls früh Schluss — und die kommende Auslosung in Nyon am Freitag (12 Uhr) wird endgültig klären, gegen wen Atalanta im Achtelfinale antreten muss.

Liveticker heute ab 18:45 Uhr

20:45 Uhr

AUS und Vorbei 4:1

Dortmund verliert in allerletzten Sekunde – 1:4 in der 8.Minute der Nachspielzeit.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++