Fußball heute Ergebnis – Deutschland ist bei der WM 2026 dabei!

Deutschland fegt Slowakei vom Platz – Direktes WM-Ticket mit Statement-Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg gegen die Slowakei nicht nur das Ticket für die WM 2026 gelöst, sondern auch neues Vertrauen bei den Fans geweckt. In Leipzig präsentierte sich das Team von Julian Nagelsmann so spielfreudig wie lange nicht mehr – und setzte damit rechtzeitig vor der Auslosung ein deutliches Ausrufezeichen.

Der deutsche Verteidiger Ridle Baku (2. von rechts) feiert mit seinen Teamkollegen das 5:0 seiner Mannschaft während des Fußballspiels der Gruppe A der FIFA-WM-Qualifikation 2026 zwischen Deutschland und der Slowakei am 17. November 2025 in Leipzig, Ostdeutschland. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Ein klarer Kurs nach Nordamerika

Nach einer weitgehend durchwachsenen Qualifikation war der Druck vor dem Duell gegen die Slowakei enorm – immerhin ging es um den Gruppensieg und die direkte Teilnahme an der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Doch statt Nervosität zeigte die DFB-Auswahl von Beginn an Dominanz und Zielstrebigkeit. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen dürfte Deutschland bei der Auslosung in Washington D.C. am 5. Dezember sogar in Lostopf 1 landen – und damit großen Namen wie Argentinien oder Frankreich zunächst aus dem Weg gehen.

„Ich bin schon stolz auf die Mannschaft. Wir hatten einen holprigen Start in die Quali, heute war Druck auf dem Kessel. Es war ein sehr gutes Spiel. (…) Jeder Spieler hat heute ein extrem gutes Spiel gemacht und gearbeitet wie das rosafarbene Tier. Wir haben fußballerisch super gut ins Spiel gefunden durch einen Rieseninvest in der Defensive. Wir haben dann auch tolle Tore geschossen, fußballerisch sehr überzeugt, das hat die Mannschaft ganz, ganz gut gemacht.“Julian Nagelsmann (Bundestrainer im ZDF)
WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10
| 17.11.2025-20:45
Deutschland
N S S S S
6 : 0
Endergebnis
Slowakei
S S N S S
Nick Woltemade
18'
Serge Gnabry
29'
Leroy Sané
36'
Leroy Sané
41'
Ridle Baku
67'
Assan Ouedraogo
79'
| Schiedsrichter: F. Letexier | Halbzeit: 4-0
Tore
Tor
Nick Woltemade (Assist: Joshua Kimmich)
18'
Tor
Serge Gnabry (Assist: Leon Goretzka)
29'
Tor
Leroy Sané (Assist: Florian Wirtz)
36'
Tor
Leroy Sané (Assist: Florian Wirtz)
41'
Tor
Ridle Baku (Assist: Serge Gnabry)
67'
Tor
Assan Ouedraogo (Assist: Leroy Sané)
79'
Aufstellungen
Deutschland
1
T
Oliver Baumann
7
6
M
Joshua Kimmich
64'
7.9
4
D
Jonathan Tah
70'
7.3
15
D
Nico Schlotterbeck
64'
7.2
22
D
David Raum
72'
7.9
8
M
Leon Goretzka
7.6
5
M
Aleksandar Pavlović
46'
7
19
O
Leroy Sané
36'41'
9.2
20
O
Serge Gnabry
29'
8
17
O
Florian Wirtz
77'
9.2
11
O
Nick Woltemade
18'
8
Ersatzspieler
13
M
Felix Nmecha
46'
7
2
D
Malick Thiaw
64'70'
6.6
23
M
Ridle Baku
64'67'
7.3
18
D
Nathaniel Brown
72'
6.6
9
M
Assan Ouedraogo
77'79'
7.6
12
T
Alexander Nübel
21
T
F. Dahmen
3
D
W. Anton
7
O
Jamie Leweling
16
M
Kevin Schade
10
O
Jonathan Burkardt
14
O
Karim Adeyemi
Coach
Julian Nagelsmann
Slowakei
1
T
M. Dúbravka
6.2
6
D
Norbert Gyömbér
46'
5.9
14
D
M. Skriniar
5.7
4
D
A. Obert
6
16
M
D. Hancko
6.2
21
M
Matúš Bero
24'
6.5
22
M
S. Lobotka
6.5
8
M
O. Duda
46'
6.5
20
O
Dávid Ďuriš
82'
6.2
15
O
D. Strelec
67'
6.3
7
O
L. Sauer
6.7
Ersatzspieler
19
M
Tomáš Rigo
24'
6.2
5
D
Ľ. Šatka
46'
6.5
18
O
I. Schranz
46'
6.9
11
O
Tomáš Bobček
67'
6.3
2
D
P. Pekarík
82'
12
T
M. Rodák
23
T
D. Takáč
3
D
D. Vavro
10
M
L. Bénes
13
M
P. Hrošovský
9
O
R. Boženík
17
O
L. Haraslin
Coach
F. Calzona
1
Oliver Baumann
22
David Raum
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
5
Aleksandar Pavlović
8
Leon Goretzka
17
Florian Wirtz
20
Serge Gnabry
19
Leroy Sané
11
Nick Woltemade
1
M. Dúbravka
16
D. Hancko
4
A. Obert
14
M. Skriniar
6
Norbert Gyömbér
8
O. Duda
22
S. Lobotka
21
Matúš Bero
7
L. Sauer
15
D. Strelec
20
Dávid Ďuriš
Blitzstart und Spielfreude wie lange nicht

Schon in der ersten Halbzeit machte das Team alles klar. Nick Woltemade eröffnete den Torreigen nach einem Eckball von Kimmich (18.), Gnabry und Sané legten schnell nach. Besonders auffällig: Das deutsche Spiel war griffig, strukturiert und offensiv ausbalanciert. Florian Wirtz glänzte als Vorlagengeber, der Bayern-Block harmonierte, und sogar Jürgen Klopp auf der Tribüne zeigte sich begeistert. Die Fans im ausverkauften Stadion feierten früh – die lange vermisste Euphorie war zurück.

Nagelsmanns Handschrift wird sichtbar

Im Vergleich zum müden Auftritt in Luxemburg (2:0) hatte Nagelsmann sein Team nicht nur personell, sondern auch mental umgekrempelt. Kimmich und Schlotterbeck kehrten in die Startelf zurück und gaben dem Team Stabilität. Entscheidend war aber die Herangehensweise: Deutschland presste früh, war zweikampfstark und effizient. Auch nach der Pause blieb die Mannschaft hungrig – Baku traf nur drei Minuten nach seiner Einwechslung, später krönte Debütant Assan Ouédraogo seinen Einstand mit einem Tor zum 6:0.

Der deutsche Mittelfeldspieler #09 Assan Ouedraogo (rechts) jubelt nach seinem sechsten Tor für seine Mannschaft während des Fußballspiels der Gruppe A der FIFA-WM-Qualifikation 2026 zwischen Deutschland und der Slowakei in der Red Bull Arena in Leipzig, Ostdeutschland, am 17. November 2025. (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)
Slowakei chancenlos – Deutschland bereit für 2026?

Von der Slowakei kam kaum Gegenwehr, die höchste Pflichtspielniederlage der Verbandsgeschichte war die Folge. Für Deutschland hingegen endet die Qualifikation mit einem sportlichen Befreiungsschlag – und dem sicheren Gefühl, sich im Aufwind zu befinden. Nach dem EM-Dämpfer im Sommer scheint Julian Nagelsmann nun eine Mannschaft geformt zu haben, die auf der großen Bühne wieder mitreden kann.

Die offizielle Startaufstellung von Deutschland

1 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 22 Raum – 8 Goretzka, 5 Pavlovic – 19 Sané, 20 Gnabry, 17 Wirtz – 11 Woltemade

Deutschlands Startaufstellung am 17.November 2025 gegen die Slowakei im neuen DFB Trikot 2025. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)
Deutschlands Startaufstellung am 17.November 2025 gegen die Slowakei im neuen DFB Trikot 2025. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

 

