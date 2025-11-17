Fußball heute Ergebnis – Deutschland ist bei der WM 2026 dabei!

Deutschland fegt Slowakei vom Platz – Direktes WM-Ticket mit Statement-Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg gegen die Slowakei nicht nur das Ticket für die WM 2026 gelöst, sondern auch neues Vertrauen bei den Fans geweckt. In Leipzig präsentierte sich das Team von Julian Nagelsmann so spielfreudig wie lange nicht mehr – und setzte damit rechtzeitig vor der Auslosung ein deutliches Ausrufezeichen.

Ein klarer Kurs nach Nordamerika

Nach einer weitgehend durchwachsenen Qualifikation war der Druck vor dem Duell gegen die Slowakei enorm – immerhin ging es um den Gruppensieg und die direkte Teilnahme an der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Doch statt Nervosität zeigte die DFB-Auswahl von Beginn an Dominanz und Zielstrebigkeit. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen dürfte Deutschland bei der Auslosung in Washington D.C. am 5. Dezember sogar in Lostopf 1 landen – und damit großen Namen wie Argentinien oder Frankreich zunächst aus dem Weg gehen.

„Ich bin schon stolz auf die Mannschaft. Wir hatten einen holprigen Start in die Quali, heute war Druck auf dem Kessel. Es war ein sehr gutes Spiel. (…) Jeder Spieler hat heute ein extrem gutes Spiel gemacht und gearbeitet wie das rosafarbene Tier. Wir haben fußballerisch super gut ins Spiel gefunden durch einen Rieseninvest in der Defensive. Wir haben dann auch tolle Tore geschossen, fußballerisch sehr überzeugt, das hat die Mannschaft ganz, ganz gut gemacht.“ Julian Nagelsmann (Bundestrainer im ZDF)

Blitzstart und Spielfreude wie lange nicht

Schon in der ersten Halbzeit machte das Team alles klar. Nick Woltemade eröffnete den Torreigen nach einem Eckball von Kimmich (18.), Gnabry und Sané legten schnell nach. Besonders auffällig: Das deutsche Spiel war griffig, strukturiert und offensiv ausbalanciert. Florian Wirtz glänzte als Vorlagengeber, der Bayern-Block harmonierte, und sogar Jürgen Klopp auf der Tribüne zeigte sich begeistert. Die Fans im ausverkauften Stadion feierten früh – die lange vermisste Euphorie war zurück.

Nagelsmanns Handschrift wird sichtbar

Im Vergleich zum müden Auftritt in Luxemburg (2:0) hatte Nagelsmann sein Team nicht nur personell, sondern auch mental umgekrempelt. Kimmich und Schlotterbeck kehrten in die Startelf zurück und gaben dem Team Stabilität. Entscheidend war aber die Herangehensweise: Deutschland presste früh, war zweikampfstark und effizient. Auch nach der Pause blieb die Mannschaft hungrig – Baku traf nur drei Minuten nach seiner Einwechslung, später krönte Debütant Assan Ouédraogo seinen Einstand mit einem Tor zum 6:0.

Slowakei chancenlos – Deutschland bereit für 2026?

Von der Slowakei kam kaum Gegenwehr, die höchste Pflichtspielniederlage der Verbandsgeschichte war die Folge. Für Deutschland hingegen endet die Qualifikation mit einem sportlichen Befreiungsschlag – und dem sicheren Gefühl, sich im Aufwind zu befinden. Nach dem EM-Dämpfer im Sommer scheint Julian Nagelsmann nun eine Mannschaft geformt zu haben, die auf der großen Bühne wieder mitreden kann.

Die offizielle Startaufstellung von Deutschland

1 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 22 Raum – 8 Goretzka, 5 Pavlovic – 19 Sané, 20 Gnabry, 17 Wirtz – 11 Woltemade